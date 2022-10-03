Капремонт, техобслуживание и капвложения в новых ФСБУ. На что обратить внимание бухгалтеру

Разберемся с терминами

Федеральные стандарты (ФСБУ) не содержат разъяснений, что относить к капремонту и техобслуживанию. Бухгалтеры, как и раньше, руководствуются ГОСТ 18322-2016. Этот стандарт посвящен техническому обслуживанию и ремонту техники, терминам и определениям. Действует с 01.09.2017.

Положения документа четко определяют интересующие нас понятия:

Ремонт — комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта, его составных частей. Здесь же дается полное определение планового ремонта, разделение на капитальный, средний, текущий, внеплановый, аварийный.

— комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта, его составных частей. Здесь же дается полное определение планового ремонта, разделение на капитальный, средний, текущий, внеплановый, аварийный. Техобслуживание — это аналогичные операции и действия по поддержанию функциональности, исправности объекта, когда он используется по назначению (а также при хранении, транспортировании и пр.).

По капитальным вложениям помогают определиться ФСБУ 26/2020(п. 5-ж, п. 6) и ФСБУ 6/2020 (п. 24). Среди других перечислены затраты на улучшение, восстановление объекта ОС.

Приводятся варианты, когда ОС достраивается, дооборудуется, модернизируется, реконструируется. Сюда же добавляются затраты по замене частей, ремонту, техосмотрам, техобслуживанию. Капитальные вложения должны изменять стоимость актива, относящегося к основным средствам, указывает ФСБУ.

Можно ли капитализировать техобслуживание и капремонт?

Если понимать сказанное законодателем буквально, получается, что даже офисный ремонт нужно в обязательном порядке включать в стоимость ОС, а не списывать в расходы. Вопрос для бухгалтеров-практиков совсем не прост.

В ФСБУ 26/2020(п. 16) есть важное уточнение, какие затраты не включаются в капвложения:

На поддержание способности к работе основных средств, их текущий ремонт (п. 16-б). На ремонты ОС внепланового характера. Необходимость в них возникает как результат поломок, аварийных ситуаций, дефектов, неправильного использования. Определена и степень, при которой исключены капвложения: ремонты восстанавливают нормативные показатели работы объектов основных средств, конкретно СПИ, но не улучшают и не увеличивают эти сроки (п. 16-в).

Как видим, несмотря на новшества в формулировках, по сути, нововведений в сравнении с привычным порядком учета нет. Произошла модернизация — относим на капвложения, и в итоге увеличивается стоимость ОС. Осуществлен ремонт без улучшений — это затраты текущего периода. Стоимость ОС увеличиваться не будет. Здесь в первую очередь важно само понятие ремонта, без привязки к стоимости.

Понятно, что и счета учета данных сумм будут разными: 08 в одном случае либо затратные счета — в другом.

Однако повод для сомнения остается. Пункт 10 ФСБУ 6/2020 дает понятие инвентарного объекта, и далее говорится о самостоятельных инвентарных объектах следующее: ими могут быть признаны существенные по объему затраты на осуществление ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов ОС. Есть условие: частота ремонтных работ превышает 12 месяцев, или она больше обычного операционного цикла (который сам может превышать 12 месяцев).

Как «расшифровывается» это положение и какие ремонты, техосмотры, техобслуживание законодатель настоятельно рекомендует выделять, формировать в учете отдельный инвентарный объект?

Вернемся к вопросу, что такое объект ОС, ответ на который дает ФСБУ. Это может быть основное средство и приспособление (принадлежности) к нему, также и конструктивно обособленный предмет.

Еще один вариант — обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, объединенных в одно целое. Комплекс здесь — это предметы одинакового либо различного использования, к которым относятся общие приспособления и принадлежности, есть общее управление, и они установлены на одном фундаменте.

Любой предмет может работать лишь в составе комплекса, сам по себе бесполезен.

Далее, в п. 10 устанавливается: если какой-то объект основных средств состоит из нескольких частей, цена и сроки полезного использования их сильно отличаются от стоимости и срока полезного использования целого объекта, каждая отличающаяся часть выделяется. Она образует самостоятельный инвентарный объект.

Смысл данного положения таков: по отдельным ОС существуют свои правила. Они предписывают с периодичностью чаще 1 года или обычного операционного цикла (к примеру, 2 — 4 года) ремонтировать, заменять детали и узлы, чтобы гарантировать безопасную работу. Подобные элементы должны проходить по учету как отдельные объекты ОС. Особо выделены они потому, что служат меньше целого объекта и достаточно дороги. Их стоимость отличается от стоимости целого объекта.

Данный способ учета ОС применяется, например, в химическом производстве, на транспорте, где замена отдельных деталей строго регламентирована в целях безопасности. Можно смело сказать, что для большей части фирм и компаний эта информация неактуальна. Они по-прежнему будут относить ремонт на расходы, а модернизацию — на капвложения.

Пример

Проведен капитальный ремонт трансформаторной подстанции, затраты составили более 10 млн руб. Раньше подобные затраты фирма относила на расходы периода. С началом применения ФСБУ 6/2020 специалисты советуют сформировать отдельный инвентарный объект ОС, капитализировать затраты и учитывать данные затраты на счете 01 «Основные средства».

Обоснованием служит п. 10 ФСБУ 6/2020, и факт, что затраты на проведение ремонта большие. Отразить в БУ такой объект предлагается по первоначальной стоимости, которая в приведенном случае будет общей суммой связанных с объектом капвложений, которые имели место до принятия объекта ОС в бухгалтерском учете.

В пользу вывода говорит и п. 16 ФСБУ 26/2020, где указаны расходы, которые в капвложения не включаются. Только текущие и внеплановые ремонты ОС исключаются из капвложений. Капремонт в списке отсутствует.

Вывод

Затраты по капитальному ремонту должны отражаться в проводках как капитальные вложения. В случае сомнений, как верно учесть затраты по ОС в том или ином случае, правильным будет обращение в компетентные органы — в Минфин, ФНС с просьбой разъяснить ситуацию. В ст. 111 НК говорится, что выполнение налогоплательщиком письменных указаний компетентных органов исключает его вину.