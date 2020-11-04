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Федеральные стандарты бухгалтерского учета

Согласно статье 4 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральные стандарты являются нормативным документом регулирования бухучета.  До принятия новых ФСБУ применяются Положения о бухгалтерском учете (ПБУ).

№ п/п Название ФСБУ Приказ Минфина Год начала применения
1Бухгалтерский учет аренды (25/2018) № 208н от 16.10.2018 2022
2Запасы (5/2019) № 180н от 15.11.2019 2021
3Основные средства (6/2020) № 204н от 17.09.2020 2022
4Капитальные вложения (26/2020) № 204н  от 17.09.2020 2022

 

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