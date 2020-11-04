Федеральные стандарты бухгалтерского учета

Согласно статье 4 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральные стандарты являются нормативным документом регулирования бухучета. До принятия новых ФСБУ применяются Положения о бухгалтерском учете (ПБУ).
|№ п/п
|Название ФСБУ
|Приказ Минфина
|Год начала применения
|1
|Бухгалтерский учет аренды (25/2018)
|№ 208н от 16.10.2018
|2022
|2
|Запасы (5/2019)
|№ 180н от 15.11.2019
|2021
|3
|Основные средства (6/2020)
|№ 204н от 17.09.2020
|2022
|4
|Капитальные вложения (26/2020)
|№ 204н от 17.09.2020
|2022