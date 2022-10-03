Как составить доверенность на представление интересов ИП

В каких случаях доверенность нужна предпринимателю

Доверенному представителю ИП поручаютсяследующие операции и сделки:

заключение любых гражданско-правовых договоров;

взаимодействие с государственными органами.

Объем полномочий определяется предпринимателем и бывает очень широким — от совершения одной определенной сделки, доверия физлицу полномочий на представление интересов в налоговой до постоянной деятельности от имени ИП во всех сферах — коммерческое представительство.

Виды

Существуют несколько видов доверенностей на представление интересов индивидуального предпринимателя, в зависимости от широты предоставляемых полномочий.

На практике наиболее часто используются следующие разновидности полномочий.

Генеральная

Это максимальная передачи прав — доверенность на представление интересов предпринимателя во всех государственных органах, инстанциях и организациях.

Возможности представителя касаются всей деятельности предпринимателя:

распоряжаться счетами в банке;

подписывать коммерческие договоры;

представлять интересы в государственных органах и ведомствах.

Вот пример генеральной доверенности от ИП, используйте шаблон в работе.

Скачать образец генеральной доверенности на представление интересов от ИП.

На открытие и госрегистрацию предпринимателя

Представитель выполняет:

действия, связанные с началом деятельности, проводит регистрацию во всех контролирующих органах;

предоставляет документы в налоговые службы, внебюджетные фонды и иные организации.

Перечень полномочий представителя выбирается предпринимателем самостоятельно и указывается в тексте.

На представление интересов и прав в налоговых органах

Выписывается на бухгалтера или иного специалиста. На ее основании уполномоченный:

получает и предоставляет справки и документы (например, декларацию о доходах);

расписывается за поручителя;

участвует в налоговых проверках.

Скачать образец доверенности на представление интересов в госорганах.

Судебная доверенность

Интересы представляются в судебных органах — в арбитражном, третейском суде, у мирового судьи.

Поручение содержит различные полномочия по выбору ИП, в том числе:

уплату сборов и пошлин;

предоставление искового заявления и так далее.

Скачать образец доверенности на представление ИП в суде.

Как составить доверенность

Чтобы передать полномочия доверенному лицу, предпринимателю потребуются следующие бумаги:

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН);

свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);

личное присутствие доверителя (гражданина, желающего выдать доверенность) с паспортом;

паспортные данные либо копия паспорта (1 и 2 страницы) поверенного (гражданина, на чье имя оформляется доверенность).

Приведенный перечень общий. При возникновении нестандартной ситуации нотариусу потребуются дополнительные документы, необходимые для совершения нотариального действия.

Передача полномочий по гендоверенности требует нотариального заверения. Предпринимателю не придется самому писать текст на передачу дел по гендоверенности, это сделает нотариус. Но любая иная доверительная бумага, не заверяемая нотариально, составляется по аналогии — структура одинакова.

Генеральное уполномочие ИП физическому лицу предполагает, что на весь срок представитель обладает теми же правомочиями, что и сам доверитель.

Поверенный ведет дела по своему усмотрению, не получая согласия и не ставя в известность доверителя:

осуществляет коммерческую деятельность;

представляет интересы в любых организациях и учреждениях;

распоряжается имуществом.

Любой вид уполномочия, как и гендоверенность, содержит следующую информацию:

доверитель и сведения о нем; представитель и сведения о нем; перечень представляемых интересов; отдельно прописывают права на подписание договоров и других документов, связанных с оформлением сделок; перечень организаций, где доверенное лицо уполномочено представлять интересы ИП. Список следует указать максимально подробный; срок действия; возможность передоверия третьим лицам.

Для разовой сделки по покупке недвижимости в доверительную бумагу надо добавить полномочия по поиску, ведению переговоров и пр.

Гендоверенность заверяется нотариально, а простые доверительные бумаги — подписью и печатью предпринимателя, если он использует печать в работе.

Смотрите актуальный образец генеральной доверенности от предпринимателя поверенному.

Генеральную доверенность надо заверить у нотариуса. Только после нотариального удостоверения такая доверенность станет действительной

Надо ли нотариально заверять

Перепоручение представлять интересы для большинства хозяйственных операций не нуждается в нотариальном заверении. Все случаи, когда доверие выдается через нотариуса, перечислены в статье 185.1 ГК.

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Предприниматель вправе оформить нотариальное представление интересов и по собственной инициативе — для уменьшения предпринимательских рисков.

Скачать образец простой доверенности без нотариуса от ИП.

О передоверии

Уполномоченное индивидуальным предпринимателем лицо вправе выдать документ на представление интересов в рамках передоверия, но только если такая возможность прописана в исходном. Срок передоверия не превышает основной срок доверия, указанный в первоначальном доверительном документе.

Срок действия

По общему правилу, выданное поручение на представление интересов действует в течение указанного в тексте срока, но не более 3 лет с даты подписания. Затем ее следует продлить или оформить новую. Если срок не указан, действие длится 12 месяцев с даты составления.

Прекращение определяется:

отзывом со стороны ИП через того же или другого нотариуса; извещением уполномоченного; истечением указанного срока.

Важные замечания: