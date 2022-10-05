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Налоговое планирование

Способы использовать НПД к выгоде компании

Система НПД развивается, в России уже более пяти миллионов самозанятых. Но налоговики ищут здесь признаки подмены трудовых договоров. Разберемся, как компании безопасно использовать самозанятых и сэкономить на налогах.

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Способы использовать НПД к выгоде компании

Когда физлицо вправе применять НПД

НПД можно платить с доходов от работ и услуг, сдачи в аренду жилья и автомобилей, продажи собственной продукции. Профессиональный доход не может превышать 2,4 млн руб. в год.

Нельзя платить НПД при перепродаже товаров, продаже собственной маркированной продукции, сдаче в аренду нежилых помещений.

Чтобы перейти на НПД, достаточно встать на учет через приложение «Мой налог». После того как придут деньги, надо оформить чек в этой программе, и передать его клиенту (письмо Минфина от 18.08.2022 № 03-11-11/80731).

Способ первый. Учредитель сдает компании в аренду автомобиль

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