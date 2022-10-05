Какую стипендию могут получить безработные предпенсионеры

А между тем, они имеют такое право — по крайней мере, до 2024 года: на этот срок утверждена Специальная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (распоряжение Правительства от 26.03.2020 № 742-р).

В программе могут принять участие все граждане, которым до выхода на пенсию по старости осталось 5 лет и менее (с учетом текущего переходного периода повышения пенсионного возраста).

Им предоставляется возможность пройти бесплатные курсы (за счет федерального бюджета) для переобучения или повышения уже имеющейся у них квалификации. Обучение проводится по тем специальностям, которые наиболее востребованы в регионе проживания предпенсионера: соответствующий перечень профессий утверждается на уровне каждого субъекта РФ.

Способы прохождения обучения предпенсионером

Предусмотрено три возможных варианта прохождения обучения:

по направлению от Центра занятости населения (ЦЗН). Предпенсионер обращается туда с паспортом, СНИЛСом, документом об образовании и трудовой книжкой, заполняет анкету, где указывает свои пожелания по поводу программы обучения — и на основании этих данных в ЦЗН ему подбирают подходящий его квалификации вариант обучения; по направлению работодателя (для работающих предпенсионеров): организация направляет в ЦЗН заявку на обучение своих сотрудников — заключается соглашение, в рамках которого проводится их бесплатное обучение; в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Если предпенсионер не работает и не стоит на учете в ЦЗН, на протяжении всего срока обучения ему выплачивается стипендия за счет средств федерального бюджета.

Ее размер установлен на уровне МРОТ — соответственно, на данный момент размер стипендии составляет 15 279 рублей (это величина МРОТ, действующая с 1 июня).

На 2023 год МРОТ запланирован на уровне 16 242 рубля (соответствующий законопроект уже внесен в парламент на рассмотрение). В тех регионах, где установлены районные коэффициенты, размер стипендии будет повышаться на их величину.

Стипендия выплачивается в течение всего срока обучения предпенсионера (как правило, это 3 месяца).