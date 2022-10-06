Вне реестра. Что делать, если ваше ИП принудительно исключили из ЕГРИП?

В чем опасность принудительного исключения из реестра и как его избежать, рассказали специалисты консалтингового агентства «Простые решения».

На основании чего можно исключить ИП из ЕГРИП?

Вообще у налоговой инспекции есть ряд оснований для исключения ИП из реестра. Во-первых — это желание самого предпринимателя, выраженное в специальном заявлении. Статус также аннулируется в случае смерти его владельца, а также если его признали банкротом или решением суда ему запретили заниматься предпринимательской деятельность.

По инициативе ФНС исключить предпринимателя из государственного реестра, если в течение 15 месяцев он не сдает налоговую отчетность и не платит налоги. Если ИП — на патенте, то должно пройти 15 месяцев с даты окончания патента.

Важно! Для принудительного исключения из ЕГРИП должны быть соблюдены оба этих условия (ст. 22.4 № 129-ФЗ о государственной регистрации).

Почему так происходит?

Возможность принудительного исключения предпринимателей из реестра дала налоговому ведомству избавиться от так называемых «мертвых душ». Поправки в № 129-ФЗ о государственной регистрации, вступили в силу в сентябре 2020 году, а уже весной 2021 в ФНС заявили, что за полгода исключили более полумиллиона недействующих предпринимателей.

По задумке законотворцев, риск исключения из реестра должен простимулировать предпринимателей платить налоги и вовремя сдавать отчетность.

Если налоговая закроет ИП принудительно, бывший предприниматель сможет зарегистрироваться повторно лишь спустя три года. Если деятельность ИП подлежала лицензированию, лицензия также аннулируется, вместе с исключением предпринимателя. При этом налоги за истекший период придется заплатить, а отчетность сдать.

Механизм принудительного исключения

Разумеется, просто остановить деятельность индивидуального предпринимателя ФНС не имеет права. Если по какому-то лицу принимается подобное решение, то информация об этом публикуется в «Вестнике государственной регистрации», поэтому рекомендуем регулярно его читать, если вы знаете, что находитесь в «зоне риска».

Также сообщение приходит в личный кабинет предпринимателя на сайте ФНС. А также запись о предстоящем исключении вносится в ЕГРИП. Поэтому его тоже можно периодически проверять.

С момента объявления решения о принудительной «ликвидации» ИП, у человека есть месяц на то, чтобы попытаться избежать последствий и сохранить статус.

Что делать?

В течение месяца после обнародования решения все заинтересованные лица (сам предприниматель и кредиторы) имеют право подать возражения против принудительного закрытия.

Для этого, во-первых, нужно написать заявление в ФНС с просьбой отменить решение, а также в срочном порядке подать отчетность и уплатить налоги и взносы за истекший период. Напоминаем, что решение принимается, в том случае, если в течение 15 месяцев и более предприниматель не подает признаков «коммерческой» жизни.

Кстати, незнание о намерении ФНС исключить вас из реестра ЕГРИП не является уважительной причиной для суда, в случае если вы пропустите тридцатидневный срок на то, чтобы урегулировать вопрос.

Важно! Если вы понимаете, что можете оказаться в списке на принудительное исключение из ЕГРИП, регулярно заказывайте выписку и проверяйте личный кабинет на сайте ФНС, чтобы не упустить сроки обжалования.

Возражение в налоговую можно подать на бумаге или в электронном формате через сайт ФНС. В документе нужно указать все данные ИП, реквизиты органа, который вынес решение, описание проблемы (угроза исключения из реестра) и свое обоснованное несогласие. Обоснованием могут служить факты, подтверждающие ведение коммерческой деятельности.

Например, договоры, платежи, акты выполненных работ и так далее.

Если исключения избежать не удалось

В том случае, если обжаловать решение не получилось или вы упустили сроки, принудительное исключение можно попробовать отменить с помощью жалобы в высшую инстанцию (напрямую в ФНС) или в судебном порядке, однако пока, к сожалению, шансы победить в этом вопросе 50 на 50, судебная практика пока не сформирована.

На обжалование решения есть год с момента, когда ИП исключили из реестра. Но если и в судебном порядке восстановить статус не получится, то чтобы вновь стать ИП, придется ждать еще три года.

Однако, лишение статуса не запрещает заниматься коммерческой деятельностью в других формах, например, в статусе самозанятого или можно создать ООО.

Правда в первом случае есть ограничения по предельным доходам до 2 000 000 рублей в год. Кроме того, самозанятые не имеют права нанимать сотрудников. В случае с ООО могут возникнуть сложности с регистрацией предприятия, да и налоговых льгот и преференций, как у индивидуальных предпринимателей для ООО не существует.