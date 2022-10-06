Поиск работы бухгалтеров

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки с вакансиями на сегодня.

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Вакансии за 23-30 сентября

  1. Бухгалтер по учету ТМЦ, услуги. в ООО МРС (Строительство)
    от 80 000 до 100 000, Москва, полный рабочий день
  2. от 40 000 до 60 000, Москва, полный рабочий день
  3. от 60 000 до 80 000, Лабинск, полный рабочий день, при переезде из другого города - компенсация проживания
  4. не указана, удаленная работа, возможна релокация в Турцию
  5. Бухгалтер по производству в CHARMSTORE
    от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  6. от 80 000 до 100 000, Москва, полный рабочий день

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

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Повышение квалификации

Поиск работы бухгалтеров

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 23-30 сентября

  1. Бухгалтер по учету ТМЦ, услуги. в ООО МРС (Строительство)
    от 80 000 до 100 000, Москва, полный рабочий день
  2. от 40 000 до 60 000, Москва, полный рабочий день
  3. от 60 000 до 80 000, Лабинск, полный рабочий день, при переезде из другого города - компенсация проживания
  4. не указана, удаленная работа, возможна релокация в Турцию
  5. Бухгалтер по производству в CHARMSTORE
    от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  6. от 80 000 до 100 000, Москва, полный рабочий день

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

Инвестиции

Драгоценные металлы

Среди консервативных инвесторов распространено мнение, о том, что покупка драгоценных металлов, в частности золота — это очень хорошее решение, потому что золото так называемый «защитный актив».

Драгоценные металлы

Мероприятия

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Индивидуальный предприниматель

Вне реестра. Что делать, если ваше ИП принудительно исключили из ЕГРИП?

Принудительное исключение юридических лиц — крайняя мера, когда предпринимать более года не ведет деятельность. Подобная мера призвана простимулировать предпринимателей активно вести деятельность, а не числиться в реестре как «мертвые души».

Вне реестра. Что делать, если ваше ИП принудительно исключили из ЕГРИП?
Транспортный налог

Коды новых субъектов РФ будут 90, 93, 94, 95

Для расчета транспортного налога налоговики получают информацию из ГИБДД и прочих организаций, где регистрируют транспортные средства. В форме по передаче такой информации, в том числе, есть код региона. Добавят 4 кода.

Мобилизация

Если мобилизованный самостоятельно купил обмундирование для прохождения военной службы, то деньги не компенсируют

Мобилизованных обеспечивают всем необходимым для прохождения службы, в том числе формой и экипировкой. А затраты на одежду, купленную за свой счет, государство возмещать не будет.

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