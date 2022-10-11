Как учесть услуги колл-центра на упрощенке

Услуги колл-центра по действующим клиентам

Когда организация использует колл-центр для обзвона уже действующих клиентов — это не реклама.

Реклама — это информация, которая создается и распространяется для того, чтобы привлечь внимание к объекту рекламирования (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Реклама обязательно должна быть адресована неопределенному кругу лиц. А действующие клиенты компании к неопределенному кругу лиц отнести сложно.

В этом случае услуги колл-центра можно считать услугами производственного характера. Это связь с клиентов для решения рабочих вопросов.

Для объекта обложения «доходы минус расходы» упрощенец вправе уменьшить полученные доходы на расходы, которые прописаны в статье 346.16 НК.