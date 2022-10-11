Как учесть услуги колл-центра на упрощенке

Услуги колл-центра по действующим клиентам
Когда организация использует колл-центр для обзвона уже действующих клиентов — это не реклама.
Реклама — это информация, которая создается и распространяется для того, чтобы привлечь внимание к объекту рекламирования (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).
Реклама обязательно должна быть адресована неопределенному кругу лиц. А действующие клиенты компании к неопределенному кругу лиц отнести сложно.
В этом случае услуги колл-центра можно считать услугами производственного характера. Это связь с клиентов для решения рабочих вопросов.
Для объекта обложения «доходы минус расходы» упрощенец вправе уменьшить полученные доходы на расходы, которые прописаны в статье 346.16 НК.
Сюда входят материальные расходы из статьи 254 НК (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК). А в ней упомянуты услуги производственного характера (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК).
Услуги колл-центра по потенциальным клиентам
Оформление затрат
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