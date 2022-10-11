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Как учесть услуги колл-центра на упрощенке

Любая компания вправе воспользоваться услугами колл-центра. Гораздо проще поручить обзвон клиентов – как действующих, так и потенциальных – профессионалам. Но в каком размере можно учесть затраты на колл-центр, если компания применяет упрощенку? Расскажем в статье.

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Как учесть услуги колл-центра на упрощенке

Услуги колл-центра по действующим клиентам

Когда организация использует колл-центр для обзвона уже действующих клиентов — это не реклама.

Реклама — это информация, которая создается и распространяется для того, чтобы привлечь внимание к объекту рекламирования (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Реклама обязательно должна быть адресована неопределенному кругу лиц. А действующие клиенты компании к неопределенному кругу лиц отнести сложно.

В этом случае услуги колл-центра можно считать услугами производственного характера. Это связь с клиентов для решения рабочих вопросов.

Для объекта обложения «доходы минус расходы» упрощенец вправе уменьшить полученные доходы на расходы, которые прописаны в статье 346.16 НК.

Сюда входят материальные расходы из статьи 254 НК (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК). А в ней упомянуты услуги производственного характера (подп. 6 п. 1 ст. 254 НК).

Услуги колл-центра по потенциальным клиентам

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УСН

Как учесть услуги колл-центра на упрощенке

Любая компания вправе воспользоваться услугами колл-центра. Гораздо проще поручить обзвон клиентов – как действующих, так и потенциальных – профессионалам. Но в каком размере можно учесть затраты на колл-центр, если компания применяет упрощенку? Расскажем в статье.

Как учесть услуги колл-центра на упрощенке

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