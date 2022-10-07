Как пострадали кредиторы от моратория на банкротство в 2022 году

С просьбой досрочно прекратить мораторий обращались главы энергокомпаний и профессиональные сообщества различных отраслей. Однако правительство РФ оставалось непреклонным и никаких существенных изменений за шесть месяцев существования моратория в него внесено не было.

В мае 2022 года в Государственную Думу был внесен законопроект о внесении изменений в ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», предлагающий распространить действия моратория только на должников, обладающих признаками банкротства и предлагающий приостановку исполнительных производств только по заявлению самого должника, а не автоматически, как это следует из статьи 9.1. ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующей положения о моратории в текущей редакции. Но законопроект принят не был.

Проблема № 1. Невозможность взыскать долги

Существенные недостатки моратория на банкротство 2022 года привели к тому, что кредиторы оказались в ситуации невозможности вернуть свои долги в период действия моратория.

Мнение эксперта

Елена Герасимова, генеральный директор компании ЮРКОЛЛЕГИЯ, эксперт по взысканию долгов юридических лиц:

«Одна из проблем, связанных с мораторием заключается в самой статье9.1 ФЗ РФ „О несостоятельности (банкротстве)“. Согласно п.4 указанной статьи, в отношении должников, попавших под мораторий, также приостанавливается исполнительное производство. Верховный Суд разъяснил, что мораторий подразумевает также невозможность исполнения исполнительного документа, предъявленного взыскателем непосредственно в банк или иную кредитную организацию (Постановление Пленума Верховного суда РФ т 24.12.2020 № 44). Поэтому, правильней было бы назвать данный мораторий мораторием на принудительное взыскание долгов, а не мораторием на возбуждение дел о банкротстве».

По данным Интерфакс судебные приставы за время действия моратория 2022 года приостановили исполнительные производства на сумму 65,9 млрд рублей.

Статьи 203 Гражданского процессуального кодекса и статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса, позволяют должникам, при наличии затруднений в исполнении судебных решений, просить суды об отсрочке либо рассрочке их исполнения. При наличии оснований, как правило, финансовых трудностей, суды такие рассрочки и отсрочки предоставляют.

Таким образом правило моратория о приостановке исполнительных производств и запрете принятия исполнительных листов банками в отношении должников представляется чрезмерным и отчасти подменяющим существующее законодательство.

Проблема № 2. Расхождение разъяснений госорганов

Вторая проблема моратория 2022 года заключалась в том, что разъяснения федеральных органов исполнительной власти о порядке применения моратория противоречили друг друга. Письмо ФССП противоречило Письму Минфина. И оба эти документа противоречили позиции Верховного суда РФ по вопросу применения моратория.

Мнение эксперта

По словам Елены Герасимовой — генерального директора компании ЮРКОЛЛЕГИЯ, эксперта по взысканию долгов юридических лиц, на практике это привело к правовому хаосу.

Некоторые территориальные органы ФССП приостанавливали исполнительное производство только по ходатайству должников, как того требует письмо ФССП, и только при наличии оснований. А при отсутствии одного и другого работали в полном объеме.

Другие же территориальные органы ФССП напротив, отказывались совершать какие-либо действия по принудительному взысканию в условиях моратория, полагая, что мораторий автоматически является основанием для приостановления исполнительного производства, как об этом указывает Верховный суд.

В итоге, действия некоторых судебных приставов кредиторам приходилось обжаловать, а, как известно, в вопросах возврата долгов, время играет решающую роль.

И, конечно, большинство кредиторов при обращении в ФССП столкнулось с нарушением сроков совершения исполнительных действий (дела возбуждали месяцами вместо установленного п. 8 ст. 30 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ " Об исполнительном производстве" трехдневного срока), утерей исполнительных листов, невозможностью оперативно получить информацию по делу (до приставов невозможно дозвониться даже в приемные дни). В условиях моратория, когда кредиторы не могли самостоятельно предъявить исполнительные листы в банки, эти традиционные проблемы ФССП они почувствовали на себе особенно остро.

Проблема № 3. Отказ от погашения задолженностей

Третья и возможно главная проблема моратория 2022 года заключалась в том, что должникам был дан сигнал «можно не платить». В итоге, подавляющее большинство должников просто отказалось как от оплат, так и от ранее достигнутых договоренностей об оплатах, воспользовавшись беспроцентной отсрочкой оплаты своих долгов.

По мнению эксперта, после окончания моратория 2022 года кредиторы столкнутся с новыми сложностями. Во-первых, существенно увеличится нагрузка как на суды (кредиторы, которые не имели возможности подать заявления о банкротстве своих должников сделают это в ближайшее время), так и на территориальные органы ФССП РФ (арестованное имущество должников не могло быть реализовано в случае приостановки исполнительного производства).

Во-вторых, часть долгов уже будет невозможно взыскать. Многие мелкие и средние компании в условиях моратория не улучшили свое положение, а, напротив, ухудшили. А некоторые мелкие компании были просто «брошены». Иностранные компании, которые ушли с российского рынка за 6 месяцев распродали свое имущество и также растворились (у них нет офиса, персонала, имущества), они существуют только на бумаге и иногда с прочерком в графе учредитель.

Мнение эксперта

«Институт моратория на возбуждение дел о банкротстве по нашим оценкам подлежит доработке, его введение должно быть обоснованным, справедливым и предоставлять поддержку исключительно пострадавшим компаниям и отраслям, но кроме этого он должен включать и гарантии для кредиторов, должники которых попали под действие моратория» — подчеркнула Елена Герасимова — генеральный директор ЮРКОЛЛЕГИИ, эксперт по взысканию долгов с юридических лиц.

Таким образом, мораторий вызвал критику делового сообщества. Большинство экспертов сходилось во мнении, что мораторий либо надо досрочно прекратить, либо распространить только на пострадавшие компании, как это было с ковидным мораторием.