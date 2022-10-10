ВС определил штраф за передачу аккаунта в каршеринге

>Поскольку арендатор нарушил договор, передав сыну доступ к аккаунту, с его карты списали штраф 150 000 руб. Костов обратился в «Яндекс Драйв» с претензией, чтобы снизить размер санкции, но компания ее не удовлетворила. Тогда арендатор подал в суд, попросив уменьшить штраф до 10 000 руб., так как вреда иномарке не причинили. Еще заявитель требовал признать недействительным условие договора о подсудности. По его мнению, оно ничтожно и нарушает права потребителя.

«Яндекс Драйв» возражал, что по договору арендатор не мог передавать управление авто, а еще информацию о своей учетной записи другим людям. За это стороны предусмотрели штраф 150 000 руб.

Компания полагает, что нет оснований снижать неустойку, а условие о подсудности не нарушает закон.

Октябрьский районный суд Кирова счел списанную с Костова сумму несоразмерной, применил ст. 333 ГК об уменьшении неустойки и снизил ее размер до 50 000 руб. Он обязал «Яндекс Драйв» вернуть истцу 100 000 руб.

Еще с компании взыскали потребительский штраф, потому что фирма добровольно не вернула деньги Костову.

Пункт о подсудности первая инстанция признала недействительным, поскольку это условие сделки противоречит праву потребителя выбрать другой суд (дело № 2-937/2021).

Кировский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции в части взыскания штрафа с «Яндекс Драйва», посчитав его необоснованным. 6-й КСОЮ согласился с коллегами, «засилив» определение облсуда и акт первой инстанции в неизмененной части (дело № 88-21796/2021).

«Яндекс Драйв» обжаловал выводы судов в Верховном суде (дело № 10-КГ22-3-К6). Фирма отметила, что в ГК нет положений, ограничивающих стороны обязательства в определении размера неустойки. Когда суд снизил выплату, он лишь процитировал ст. 333 ГК о возможности ее уменьшить, но не указал, как выразилась явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Еще организация отметила, что штрафы по договору аренды за передачу аккаунта и управления машиной установили из-за большой общественной опасности этих действий.

Если контрагент дает свою учетную запись третьему лицу или пускает того управлять машиной, то может оказаться, что у этого человека вообще нет прав. В итоге возможны негативные последствия.

Штрафы ввели, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Истец возражал, что суд все же мотивировал свое решение по снижению неустойки. Он учел, что ответчику не причинили убытки, а имущество не повредили.

Сначала на заседании слово дали Евгению Круссу, представителю «Яндекс Драйва». К доводам жалобы он добавил, что в приложении истец привязал свою банковскую карту. Когда он нарушил договор, из-за чего с карты списали деньги, то не открепил ее, хотя мог это сделать.

— Как это связано с размером неустойки? — спросил председательствующий судья Сергей Асташов.

— Это было бы выражением несогласия с ее размером. Поскольку деньги списали, мы сочли это добровольной уплатой. Между моментами нарушения договора и списания штрафа прошло какое-то время. Стороны вели переписку, и за этот период истец мог определить, что в договоре есть пункт о штрафе. Если бы он с этим условием не согласился, то, как мы считаем, должен был отвязать карту, — пояснил Крусс.

Деньги списали не в тот же день, когда нарушили договор: ждали документов с места ДТП, когда вступит в силу постановление об административном правонарушении, еще была переписка со службой поддержки.

Соразмерность штрафа и подсудность

Судья Елена Гетман обратила внимание, что за другие нарушения обязательств в договоре установили более низкие штрафы. Она привела в пример, что за передачу управления авто любому третьему лицу арендатор выплачивает 50 000 руб. Гетман спросила, почему за предоставление данных учетной записи предусмотрели санкцию в три раза выше, чем за передачу управления автомобилем.