ВС определил штраф за передачу аккаунта в каршеринге

Арендовать авто через сервис
В августе 2020 года Алексей Костов (фамилия и имя изменены) зарегистрировался в сервисе «Яндекс Драйв» и заключил с компанией договор кратковременной аренды Audi. Стороны условились, что арендатор не может распоряжаться машиной и позволять кому-либо управлять ей.
Если он дает свою учетную запись третьим лицам или использует приложение для сдачи авто в аренду другим людям, то отвечает за их действия как за свои. Кроме того, в этом случае контрагент выплачивает компании штраф 150 000 руб.
Еще стороны определили, что споры по соглашению будет рассматривать мировой судья 101-го участка района Замоскворечье или Замоскворецкий районный суд в зависимости от правил родовой подсудности.
Слишком большой штраф
Несмотря на ограничения по распоряжению авто, Костов в октябре 2020-го пустил за руль своего сына Лаврентия (имя изменено). Мужчина дал ему логин и пароль от приложения. В итоге Костова-младшего привлекли к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП за то, что он не уступил дорогу пешеходу.
>Поскольку арендатор нарушил договор, передав сыну доступ к аккаунту, с его карты списали штраф 150 000 руб. Костов обратился в «Яндекс Драйв» с претензией, чтобы снизить размер санкции, но компания ее не удовлетворила. Тогда арендатор подал в суд, попросив уменьшить штраф до 10 000 руб., так как вреда иномарке не причинили. Еще заявитель требовал признать недействительным условие договора о подсудности. По его мнению, оно ничтожно и нарушает права потребителя.
«Яндекс Драйв» возражал, что по договору арендатор не мог передавать управление авто, а еще информацию о своей учетной записи другим людям. За это стороны предусмотрели штраф 150 000 руб.
Компания полагает, что нет оснований снижать неустойку, а условие о подсудности не нарушает закон.
Снижение неустойки
Октябрьский районный суд Кирова счел списанную с Костова сумму несоразмерной, применил ст. 333 ГК об уменьшении неустойки и снизил ее размер до 50 000 руб. Он обязал «Яндекс Драйв» вернуть истцу 100 000 руб.
Еще с компании взыскали потребительский штраф, потому что фирма добровольно не вернула деньги Костову.
Пункт о подсудности первая инстанция признала недействительным, поскольку это условие сделки противоречит праву потребителя выбрать другой суд (дело № 2-937/2021).
Кировский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции в части взыскания штрафа с «Яндекс Драйва», посчитав его необоснованным. 6-й КСОЮ согласился с коллегами, «засилив» определение облсуда и акт первой инстанции в неизмененной части (дело № 88-21796/2021).
Списание с карты как добровольная уплата
«Яндекс Драйв» обжаловал выводы судов в Верховном суде (дело № 10-КГ22-3-К6). Фирма отметила, что в ГК нет положений, ограничивающих стороны обязательства в определении размера неустойки. Когда суд снизил выплату, он лишь процитировал ст. 333 ГК о возможности ее уменьшить, но не указал, как выразилась явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.
Еще организация отметила, что штрафы по договору аренды за передачу аккаунта и управления машиной установили из-за большой общественной опасности этих действий.
Если контрагент дает свою учетную запись третьему лицу или пускает того управлять машиной, то может оказаться, что у этого человека вообще нет прав. В итоге возможны негативные последствия.
Штрафы ввели, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
Истец возражал, что суд все же мотивировал свое решение по снижению неустойки. Он учел, что ответчику не причинили убытки, а имущество не повредили.
Сначала на заседании слово дали Евгению Круссу, представителю «Яндекс Драйва». К доводам жалобы он добавил, что в приложении истец привязал свою банковскую карту. Когда он нарушил договор, из-за чего с карты списали деньги, то не открепил ее, хотя мог это сделать.
— Как это связано с размером неустойки? — спросил председательствующий судья Сергей Асташов.
— Это было бы выражением несогласия с ее размером. Поскольку деньги списали, мы сочли это добровольной уплатой. Между моментами нарушения договора и списания штрафа прошло какое-то время. Стороны вели переписку, и за этот период истец мог определить, что в договоре есть пункт о штрафе. Если бы он с этим условием не согласился, то, как мы считаем, должен был отвязать карту, — пояснил Крусс.
Деньги списали не в тот же день, когда нарушили договор: ждали документов с места ДТП, когда вступит в силу постановление об административном правонарушении, еще была переписка со службой поддержки.
Соразмерность штрафа и подсудность
Судья Елена Гетман обратила внимание, что за другие нарушения обязательств в договоре установили более низкие штрафы. Она привела в пример, что за передачу управления авто любому третьему лицу арендатор выплачивает 50 000 руб. Гетман спросила, почему за предоставление данных учетной записи предусмотрели санкцию в три раза выше, чем за передачу управления автомобилем.
Крусс пояснил: по статистике, при ДТП третьи лица, которые сидели за рулем, покидают место происшествия:
«То есть прямо открывают машину и наутек убегают», — отметил представитель компании.
Участники ДТП не могут выяснить, кто виноват в сложившейся ситуации, а органы правопорядка — определить, кого привлекать к ответственности.
Тогда Гетман попросила разъяснить, почему передача учетной записи опаснее, чем передача управления автомобилем, и чем отличаются эти действия. Крусс ответил, что передача управления происходит, когда пользователь сам находится в машине, а передача аккаунта — когда он, не выходя из дома, передал пароль другому человеку.
Затем судья Асташов обратил внимание на изначальный вопрос своей коллеги: почему же передача аккаунта наказывается в три раза строже, чем передача управления.
Представитель компании со ссылкой на данные службы безопасности организации объяснил, что, по ее статистике, чаще всего происшествия случаются именно при передаче аккаунта третьим лицам.
Потом Гетман спросила, допускает ли компания при каких-то обстоятельствах снижение договорного штрафа. Крусс ответил, что это возможно и допускается законом.
— А почему в этом случае снизить размер штрафа незаконно? — задал вопрос Асташов.
— Много снизили. Практика по Москве — суды снижают размер штрафа до 100 000 руб., — отметил представитель компании.
— То есть допускаете снижение, но до 100 000 руб.? — уточнила Гетман.
Крусс ответил утвердительно. Тогда судья Александр Киселев спросил:
— А сами вы можете взыскать штраф меньше, чем определен в договоре?
— Только если заключать соглашение об изменении условий, — пояснил юрист.
На вопрос Гетман о наличии таких случаев, Крусс подтвердил, что они есть в практике компании.
По поводу пункта о договорной подсудности представитель организации объяснил, что это условие относится к искам, которые предъявляет сама компания. С этим вопросом «Яндекс Драйв» уже доходил до ВС (дело № 5-КГ20-142-К2). Суд пришел к выводу, что пункт договора о подсудности по искам организации не противоречит закону. Еще представитель «Яндекс Драйва» отметил, что компания не обжалует заявления, которые подают истцы по месту жительства.
Добросовестность и чужой аккаунт
Затем слово предоставили Костову.
В дополнение к доводам возражения он добавил, что у его сына есть водительские права. Он не пропустил пешехода и уплатил штраф.
«Поскольку сын ехал по моему аккаунту, с меня списали 150 000 руб.», — пояснил Костов.
Довод ответчика, что ему следовало отвязать карту от приложения, истец считает недопустимым.
«Это было бы недобросовестно с моей стороны. Я не должен совершать какие-либо действия, чтобы уйти от ответственности», — полагает Костов.
Судья Гетман обратила внимание, что в договоре есть отдельный штраф за причинение вреда имуществу и пункт о неустойке за передачу аккаунта этого не касается. Костов пояснил, что в его ситуации не было такого вреда. Потом судья Асташов спросил истца, почему дело рассматривали в Кирове. Костов объяснил, что он там живет и имеет временную регистрацию.
— А почему ваш сын пользовался вашей учетной записью, а не своей? — уточнил Асташов.
— Он пользовался своей, но у него возникли какие-то проблемы. Он попросил меня передать мои логин и пароль. Я сделал это, не зная, что у меня нет на это права. Все мы понимаем, что подключаясь к «Яндекс Драйву», ставим галочку, но никто эти 100 страниц договора не читает, — ответил истец.
В итоге тройка судей отменила акты Кировского областного суда и 6-го КСОЮ и направила дело на новое рассмотрение в апелляцию.