Ваш бухучет надо менять прямо сейчас, а вы не знаете об этом? Пять новых ФСБУ вместе с «‎Клерком»

Про какие стандарты речь

2022 год уже клонится к закату, но многие организации по-прежнему не перестрроили бухучет на новые рельсы, ведь еще с начала этого года надо применять:

ФСБУ 25/2018 «Аренда»;

ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств»;

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Разобраться во всех нюансах поможет курс повышения квалификации про пять новых ФСБУ. Узнайте подробности:

Зачем повышать квалификацию

Учет поменялся по очень многим параметрам. Например, появился новый вид инвентаризации — оценка резерва под обесценение материальных ценностей. Это в учете запасов. В учете аренды действует самый сложный ФСБУ 25/2018, с которым непросто разбираться даже гуру бухучета.

Вот, например, реальная ситуация и вопрос одного из наших студентов:

«Коллеги, а кто-то проводил обесценение товарных остатков на 31.12.21 по фсбу 5? Если да, подскажите, по всем тмц, или имеющим признаки обесценения? Как отбирали по каким критериям и с какими ценами сравнивали? И резерв создавали на общую сумму или пономенклатурно?»

А вот что говорят про ФСБУ «Аренда»:

«Стандарт жуткий, честно говоря. Чувствую себя дубом...»

Ошибки в учете по новым стандартам могут привести к крупным штрафам и доначислениям. Чтобы разобраться, понадобится вникнуть сразу в несколько областей по каждому из стандартов.

Сделать это через видеолекции, конспекты и поясняющие материалы можно только в полноценном курсе повышения квалификации. Именно такой мы запустили в «Клерке» еще в начале года и на сегодняшний момент его прошли уже десятки студентов. По каждому модулю проводим закрепляющие проверочные работы. Даем дополнительные материалы. Проводим итоговую аттестацию.

Чему научитесь

Профессиональные преподаватели помогут вам:

освоить один из самых сложных ФСБУ 25/18 «Аренда» — узнаете как его применять;

понять особенности бухгалтерского учета по новым стандартам;

избежать ошибок;

научиться по-новому оформлять договора и проводки;

перестроить бухучет так, чтобы ни одна проверка не закончилась для вас плохо.

Что говорят наши студенты

Повысили квалификацию по новым ФСБУ очень многие наши студенты: это один из самых популярных курсов «Клерка». Вот, например, что нам пишет Елена Петуховская, главный бухгалтер:

«От обучения получила абсолютно все что хотела и ожидала. Прекрасный формат, и подача лекционного материала, материал давали четко и по существу. Специалисты всегда были на связи, отвечали на все вопросы, да и раздаточный материал подготовленный ими незаменим в дальнейшей работе! Всем огромное спасибо, жду новых интересных тем для дальнейшего обучения! А учитывая как быстро и кардинально меняется наше законодательство, без изучения всех изменений сейчас никак».

Преподаватели

Сергей Верещагин — эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению с 30-летним стажем работы. Написал десятки книг по бухучету.

Елена Васильева — аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом.

Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский специалист рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим клеркам. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

После курса получите удостоверение о повышении квалификации

Покажете работодателю — он убедится, что вам можно доверить сложную тему и возможно повысит. Удостоверение отображается в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Дополнительно дадим сертификат ИБП России на 40 часов. Разберитесь со сложными стандартами — пройдите курс повышения квалификации.