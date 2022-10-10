Вклады

Вклад как способ сохранения денег. Плюсы и минусы

Иногда читатели или знакомые спрашивают меня, а выгодно ли хранить деньги на вкладе. Иногда прибавляется условие — выгодно ли именно сейчас это делать?

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Вклад как способ сохранения денег. Плюсы и минусы
Иллюстрация: Jason Pofahl/unsplash

Я не даю конкретные инвестиционные советы, но даже если бы давала — на этот вопрос нет однозначного ответа.

Вклад — это такой же инструмент, как и все остальные инструменты для вложения средств. Есть как преимущества, так и недостатки.

Возможно, краткий разбор по пунктам поможет вам при выборе. И на всякий случай напоминаю, что вовсе необязательно «на всю котлету» открывать депозит, покупать золото, недвижимость или акции. Можно распределить свои накопления по нескольким каналам.

Плюсы

  • Надежно. Вклады до 1,4 млн рублей (включая набежавшие проценты) застрахованы государством. А вероятность отзыва лицензии у крупнейших банков мизерная.
  • Четкие условия по доходности. То есть размер дохода предсказуем и прописан в договоре.
  • Не требуются глубокие знания в сфере финансовой грамотности.
  • Можно открыть или закрыть вклад онлайн, так же выводить проценты. Не надо никуда ходить.
  • Вклад можно передать по наследству, и это будет официально оформлено.

Минусы

  • Доходность ниже, чем у многих облигаций. С акциями, криптовалютой и т. д. часто сравнивают, но я считаю такое сопоставление некорректным, так как там бывают периоды как плюса, так и минуса по доходности.
  • Вклады объемом выше 1,4 млн рублей не застрахованы. Если банк все же потеряет лицензию, вкладчики встают в длинную очередь кредиторов с оставшейся суммой выше лимита. И потом мало что получают. Так что в мелких банках крайне нежелательно хранить что-то свыше страхового порога.
  • Если нужно получить крупную сумму налом, часто надо заказывать средства за 2-3 дня. Зависит от условий банка. Ему необходимо обеспечить.
  • Возможность каких-то действий от государства, вне зависимости от воли банка и клиента. Например, в 1991 году депозиты граждан СССР в Сбербанке были заморожены. Я считаю повторение такого сценария крайне маловероятным, даже почти невероятным событием.

Но исключать ничего нельзя, заморозка и конфискация средств случалась даже в новейшей истории. Например, на Кипре в 2013 году списали по 10% вкладов свыше 100 тыс. евро.

  • В условиях растущего санкционного давления вклады в валюте могут конвертировать в рубли. И уже сейчас нельзя получить в иностранной валюте свыше 10 тыс. долларов по старым депозитам, пополненным до 9 марта. А по новым правилам вообще в валюте не выдают.

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