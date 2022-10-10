Вклад как способ сохранения денег. Плюсы и минусы

Я не даю конкретные инвестиционные советы, но даже если бы давала — на этот вопрос нет однозначного ответа.

Вклад — это такой же инструмент, как и все остальные инструменты для вложения средств. Есть как преимущества, так и недостатки.

Возможно, краткий разбор по пунктам поможет вам при выборе. И на всякий случай напоминаю, что вовсе необязательно «на всю котлету» открывать депозит, покупать золото, недвижимость или акции. Можно распределить свои накопления по нескольким каналам.

Плюсы

Надежно . Вклады до 1,4 млн рублей (включая набежавшие проценты) застрахованы государством. А вероятность отзыва лицензии у крупнейших банков мизерная.

. Вклады до 1,4 млн рублей (включая набежавшие проценты) застрахованы государством. А вероятность отзыва лицензии у крупнейших банков мизерная. Четкие условия по доходности . То есть размер дохода предсказуем и прописан в договоре.

. То есть размер дохода предсказуем и прописан в договоре. Не требуются глубокие знания в сфере финансовой грамотности.

в сфере финансовой грамотности. Можно открыть или закрыть вклад онлайн , так же выводить проценты. Не надо никуда ходить.

, так же выводить проценты. Не надо никуда ходить. Вклад можно передать по наследству, и это будет официально оформлено.

Минусы

Доходность ниже, чем у многих облигаций . С акциями, криптовалютой и т. д. часто сравнивают, но я считаю такое сопоставление некорректным, так как там бывают периоды как плюса, так и минуса по доходности.

. С акциями, криптовалютой и т. д. часто сравнивают, но я считаю такое сопоставление некорректным, так как там бывают периоды как плюса, так и минуса по доходности. Вклады объемом выше 1,4 млн рублей не застрахованы . Если банк все же потеряет лицензию, вкладчики встают в длинную очередь кредиторов с оставшейся суммой выше лимита. И потом мало что получают. Так что в мелких банках крайне нежелательно хранить что-то свыше страхового порога.

. Если банк все же потеряет лицензию, вкладчики встают в длинную очередь кредиторов с оставшейся суммой выше лимита. И потом мало что получают. Так что в мелких банках крайне нежелательно хранить что-то свыше страхового порога. Если нужно получить крупную сумму налом, часто надо заказывать средства за 2-3 дня . Зависит от условий банка. Ему необходимо обеспечить.

. Зависит от условий банка. Ему необходимо обеспечить. Возможность каких-то действий от государства, вне зависимости от воли банка и клиента. Например, в 1991 году депозиты граждан СССР в Сбербанке были заморожены. Я считаю повторение такого сценария крайне маловероятным, даже почти невероятным событием.

Но исключать ничего нельзя, заморозка и конфискация средств случалась даже в новейшей истории. Например, на Кипре в 2013 году списали по 10% вкладов свыше 100 тыс. евро.