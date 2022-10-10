Прекращение деятельности ИП

Как закрыть ИП с долгами

Статус индивидуального предпринимателя — это особый режим ведения бизнеса, для которого предусмотрены различные льготы и преференции. Ликвидировать или закрыть ИП, как например, ООО нельзя, от статуса можно только отказаться. При этом сделать такой шаг допустимо даже в том случае, если на юридическом лице «висят» долговые обязательства.

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Как закрыть ИП с долгами
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Вместе с аналитиками консалтингового агентства «Простые решения» разбираемся, как правильно отказаться от статуса индивидуального предпринимателя.

ИП, до свиданья!

Отказаться от статуса индивидуального предпринимателя достаточно просто. Бизнесмену достаточно написать заявление в налоговый орган, и инспекторы внесут запись об этом в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Подать соответствующее заявление можно лично (прийти в налоговую инспекцию), через представителя с генеральной доверенностью, отправить документ почтой и даже через МФЦ. Заявление можно также направить через сайт ФНС, но для этого понадобится личная ЭЦП (электронная цифровая подпись).

Важно! C 2022 года электронную подпись ИП может получить бесплатно — понадобится только сертифицированный носитель — токен.

В случае подачи заявления через интернет или по доверенности, госпошлину платить не надо. Во всех остальных вариантах за отказ от статуса ИП нужно будет заплатить 160 рублей.

Если у предпринимателя в штате трудились сотрудники, то перед прекращением деятельности всех необходимо уволить и отчитаться за них в пенсионный фонд, а после получения уведомления о снятии с учета — сдать оставшиеся отчеты. Сниматься с учета в ПФР и ФОМС самому предпринимателю не нужно — налоговая сообщит фондам данные о прекращении работы.

ИП снимают с налогового учета в течение пяти дней с момента регистрации соответствующего заявления от предпринимателя. Лист записи в ЕГРИП о снятии с учета ему пришлют на адрес электронной почты (ст. 22.3 и ст. 22.4 закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Если есть незакрытые долговые обязательства

Наличие долгов не мешает прекращению деятельности индивидуального предпринимателя, однако отказ от статуса не аннулирует долговые обязательства. Отвечать по ним придется в качестве физического лица. В случае, если кредиторы обратятся в суд, то бывший предприниматель будет рисковать всем своим имуществом.

Ответственности за закрытие ИП с долгами не существует, поскольку это не является нарушением. Штрафы за это в российском законодательстве не предусмотрены.

У индивидуального предпринимателя могут образоваться задолженности не только по кредитам, например, но и перед контрагентами, сотрудниками и государством.

Долги ИП по налогам после отказа от статуса, инспекция будет взыскивать в судебном порядке (будь то УСН или НДФЛ и НДС).

Долги по страховым взносам в ФСС, если бывший предприниматель не оплатит их добровольно, также будут взысканы в судебном порядке.

За долги по кредитам, займам, а также перед контрагентами, кроме основной суммы долга предусмотрена также пеня. Даже если это не прописано в договоре, за просрочку будут начисляться проценты за пользование чужими средствами (из расчета по текущей ключевой ставке ЦБ ЗФ, что прописано в ГК).

Важно:, пени, штрафы, компенсации и неустойки также можно взыскать, даже если ИП снялся с налогового учета.

Как закрыть долги?

После прекращения деятельности ИП, у человека есть несколько путей закрытия долговых обязательств. Можно ждать обращения ведомств или контрагентов в суд и оплачивать задолженности через службу судебных приставов. Однако лучший вариант — попытаться урегулировать вопросы в досудебном порядке.

Наиболее честный способ — расплатиться по долгам взяв кредит или сделав реструктуризацию. Либо применить процедуру банкротства.

Если бывшего ИП признают банкротом, то освободят от всех долгов, кроме задолженностей по зарплате перед бывшими сотрудниками.

Может ли ФНС отказать в снятии ИП с учёта?

Практика работы налогового органа такова, что, чаще всего, заявление человека об отказе от статуса индивидуального предпринимателя, удовлетворяют. Но в редких случаях инспекторы могут и отказать.

Процедуру прекращение деятельности приостановят в случае, если ИП не сдал отчетность в пенсионный фонд по своим сотрудникам, перепутал регистрационный орган или заявление подписал не сам предприниматель, а иной человек, у которого нет доверенности. Во всех этих случаях ошибки можно исправить и подать заявление еще раз.

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