Анализ маржинальной прибыли: зачем он нужен и что показывает

Рост прибыли в условиях стабильности оптовых цен свидетельствуют о снижении индивидуальных затрат организации на производство и реализацию товаров (работ, услуг).

Единая модель формирования прибыли для всех предприятий, независимо от форм собственности представлена ниже.

Модель формирования прибыли предприятия

Маржинальная прибыль представляет собой разницу между показателями выручки и переменными затратами предприятия, иными словами это предельная прибыль, которую может получить предприятие от производства и продажи каждого вида продукта (работы, услуги).

Показатель маржинальной прибыли лежит в основе принятия управленческих решений, связанных с изменением ассортимента выпускаемой продукции, пересмотром цен, установлением размера премий, стимулирующих реализацию продукции, проведением рекламной кампании, и других маркетинговых операций.

При многономенклатурном производстве анализ ассортимента по значению маржинальной прибыли дает возможность определить наиболее выгодные с точки зрения потенциальной прибыльности виды товаров, а также выявить продукты, которую предприятию убыточно (или не выгодно) выпускать.

Маржинальная прибыль организации (МП) определяется по следующей формуле:

МП = В — Vпер

где, В — выручка; Vпер — переменные затраты.

Формула маржинальной прибыли каждого вида реализованной (произведенной) продукции имеет вид:

МПpi = C — Vперi

где, МПpi — маржинальная прибыль от i единицы товара; С — цена i единицы товара; Vперi — переменные затраты i единицы товара.

Маржинальная прибыль на единицу продукции показывает вклад каждой дополнительно произведенной единицы продукции в общую сумму маржинальной прибыли, которая является источником покрытия постоянных расходов и генерирования прибыли.

С помощью показателя маржинальная прибыль можно правильнее ранжировать отдельные вид продукции и отдельные сегменты предприятия по уровню рентабельности. Она служит основой для определения безубыточного объема продаж по каждому виду продукции и в целом по предприятию, а также для обоснования оптимального варианта различного рода управленческих решений.

Сравнение маржинальной прибыли предприятия с суммой постоянных расходов отражает финансовый результат от хозяйственной деятельности организации.

П = МП — А

Где, П — прибыль от продаж; А — постоянные издержки.

Если:

МП — предприятие терпит убытки;

МП = А — финансовый результат организации равен нулю (безубыточное производство);

— финансовый результат организации равен нулю (безубыточное производство); МП > А — предприятие рентабельно.

Анализ маржинальной прибыли предприятия требует соблюдения ряда условий:

Необходимо разделить издержки на два вида: переменные и постоянные. Постоянные издержки не изменяются в пределах релевантного объема реализации (производства) продукции (выполнения работ, оказания услуг, т.е. в диапазоне деловой активности предприятия, который установлен, исходя из производственной мощности предприятия и спроса на продукцию. Соблюдается тождество производства и реализации продукции в рамках рассматриваемого периода времени, т.е. запасы готовой продукции существенно не изменяются. Эффективность производства, уровень цен на продукцию и потребляемые производственные ресурсы не будут подвергаться существенным колебаниям на протяжении анализируемого периода [4].

На первом этапе проведения анализа маржинальной прибыли составим таблицу основных показателей анализа.

Исходные данные анализа.

Показатели Аналогичный период прошлого года (базовый период) Отчетный период Абсолютное отклонение Темпы роста, % Выручка, тыс. руб. Переменные издержки, тыс. руб. Переменные издержки на 1 руб. выручки Маржинальный доход, тыс. руб. Маржинальный доход на 1 руб. выручки. Постоянные издержки, тыс. руб. Прибыль от продаж, тыс. руб.

Определим значение коэффициента маржинального дохода:

К = МД/В х 100%

С помощью данного показателя можно узнать, какая доля выручки от реализации идет на покрытие постоянных затрат и формирование прибыли. Увеличение этого показателя в условиях нестабильной ситуации на рынке может привести к увеличению риска неполучения дохода.

На следующем этапе проведем факторный анализ маржинальной прибыли. Для проведения факторного анализа построим следующую таблицу 2.

Факторный анализ маржинальной прибыли.

Показатели Аналогичный период прошлого года (базовый период) Отчетный период Абсолютное отклонение Темпы роста, % Объем реализации, ед. Цена реализации, руб. Себестоимость 1 ед., руб. Переменные затраты на ед. продукции, руб. Сумма постоянных затрат, руб. Прибыль (убыток), руб. Изменение прибыли (убытка), всего, руб., в том числе за счет: х х х — объема продаж х — цены реализации х — удельных переменных затрат х

При маржинальном анализе прибыль более существенно, чем при факторном анализе, зависит от объема и структуры продаж, так как эти факторы влияют одновременно и на себестоимость продукции. Таким образом, преимуществом методики маржинального анализа, является возможность исследовать и количественно измерить не только непосредственные, но и опосредованные связи и зависимости.

Использование этого метода в финансовом менеджменте предприятий позволяет более эффективно управлять процессом формирования финансовых результатов