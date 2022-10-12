Анализ маржинальной прибыли: зачем он нужен и что показывает

Рост прибыли в условиях стабильности оптовых цен свидетельствуют о снижении индивидуальных затрат организации на производство и реализацию товаров (работ, услуг).
Единая модель формирования прибыли для всех предприятий, независимо от форм собственности представлена ниже.
Маржинальная прибыль представляет собой разницу между показателями выручки и переменными затратами предприятия, иными словами это предельная прибыль, которую может получить предприятие от производства и продажи каждого вида продукта (работы, услуги).
Показатель маржинальной прибыли лежит в основе принятия управленческих решений, связанных с изменением ассортимента выпускаемой продукции, пересмотром цен, установлением размера премий, стимулирующих реализацию продукции, проведением рекламной кампании, и других маркетинговых операций.
При многономенклатурном производстве анализ ассортимента по значению маржинальной прибыли дает возможность определить наиболее выгодные с точки зрения потенциальной прибыльности виды товаров, а также выявить продукты, которую предприятию убыточно (или не выгодно) выпускать.
Маржинальная прибыль организации (МП) определяется по следующей формуле:
МП = В — Vпер
где, В — выручка; Vпер — переменные затраты.
Формула маржинальной прибыли каждого вида реализованной (произведенной) продукции имеет вид:
МПpi = C — Vперi
где, МПpi — маржинальная прибыль от i единицы товара; С — цена i единицы товара; Vперi — переменные затраты i единицы товара.
Маржинальная прибыль на единицу продукции показывает вклад каждой дополнительно произведенной единицы продукции в общую сумму маржинальной прибыли, которая является источником покрытия постоянных расходов и генерирования прибыли.
С помощью показателя маржинальная прибыль можно правильнее ранжировать отдельные вид продукции и отдельные сегменты предприятия по уровню рентабельности. Она служит основой для определения безубыточного объема продаж по каждому виду продукции и в целом по предприятию, а также для обоснования оптимального варианта различного рода управленческих решений.
Сравнение маржинальной прибыли предприятия с суммой постоянных расходов отражает финансовый результат от хозяйственной деятельности организации.
П = МП — А
Где, П — прибыль от продаж; А — постоянные издержки.
Если:
- МП — предприятие терпит убытки;
- МП = А — финансовый результат организации равен нулю (безубыточное производство);
- МП > А — предприятие рентабельно.
Анализ маржинальной прибыли предприятия требует соблюдения ряда условий:
- Необходимо разделить издержки на два вида: переменные и постоянные.
- Постоянные издержки не изменяются в пределах релевантного объема реализации (производства) продукции (выполнения работ, оказания услуг, т.е. в диапазоне деловой активности предприятия, который установлен, исходя из производственной мощности предприятия и спроса на продукцию.
- Соблюдается тождество производства и реализации продукции в рамках рассматриваемого периода времени, т.е. запасы готовой продукции существенно не изменяются.
- Эффективность производства, уровень цен на продукцию и потребляемые производственные ресурсы не будут подвергаться существенным колебаниям на протяжении анализируемого периода [4].
На первом этапе проведения анализа маржинальной прибыли составим таблицу основных показателей анализа.
Исходные данные анализа.
|Показатели
|Аналогичный период прошлого года (базовый период)
|Отчетный период
|Абсолютное отклонение
|Темпы роста, %
|Выручка, тыс. руб.
|Переменные издержки, тыс. руб.
|Переменные издержки на 1 руб. выручки
|Маржинальный доход, тыс. руб.
|Маржинальный доход на 1 руб. выручки.
|Постоянные издержки, тыс. руб.
|Прибыль от продаж, тыс. руб.
К = МД/В х 100%
С помощью данного показателя можно узнать, какая доля выручки от реализации идет на покрытие постоянных затрат и формирование прибыли. Увеличение этого показателя в условиях нестабильной ситуации на рынке может привести к увеличению риска неполучения дохода.
На следующем этапе проведем факторный анализ маржинальной прибыли. Для проведения факторного анализа построим следующую таблицу 2.
Факторный анализ маржинальной прибыли.
|Показатели
|Аналогичный период прошлого года (базовый период)
|Отчетный период
|Абсолютное отклонение
|Темпы роста, %
|Объем реализации, ед.
|Цена реализации, руб.
|Себестоимость 1 ед., руб.
|Переменные затраты на ед. продукции, руб.
|Сумма постоянных затрат, руб.
|Прибыль (убыток), руб.
|Изменение прибыли (убытка), всего, руб., в том числе за счет:
|х
|х
|х
|— объема продаж
|х
|— цены реализации
|х
|— удельных переменных затрат
|х
При маржинальном анализе прибыль более существенно, чем при факторном анализе, зависит от объема и структуры продаж, так как эти факторы влияют одновременно и на себестоимость продукции. Таким образом, преимуществом методики маржинального анализа, является возможность исследовать и количественно измерить не только непосредственные, но и опосредованные связи и зависимости.
Использование этого метода в финансовом менеджменте предприятий позволяет более эффективно управлять процессом формирования финансовых результатов