К рынку криптовалюты растет интерес. Почему?

Лили Чжан, финансовый директор Huobi Global говорит о традиционных финансовых институтах — таких, как управляющие активами и крупные хедж-фонды, которые делают ставку на цифровые активы в ближайшие 6-12 месяцев.

В начале сентября Исследовательский институт Huobi опросил 20 организаций, инвестирующих в криптовалюты, чтобы узнать их планы, а также настроения относительно инвестиционного климата. Оказалось, что DeFi, GameFi и SocialFi вошли в их фокус внимания, причем DeFi является явным фаворитом.

Турбулентность на рынке криптовалют особенно интересна для инвесторов, которые традиционно выигрывают от волатильности и нестабильности рынка, а именно хедж-фондов. Опрос SigTech показал, что более трети управляющих хедж-фондами уверены, что в пространстве цифровых активов ближайшие три года будут самые большие возможности для получения сверхприбыли. Помимо хедж-фондов на криптовалюты нацелились пенсионные фонды, семейные и страховые компании, и похоже они тоже готовы войти в игру.

Недавнее исследование компании Grayscale Investments, управляющей цифровыми активами, показало, что институциональные инвесторы уже в ближайшее время сместят розничных инвесторов с лидерских позиций. Так, 71% профессиональных инвесторов ожидают, что в течение семи лет институциональные инвесторы будут владеть 60% цифровых активов.

Среди недавних громких примеров — компания Abrdn приобрела долю в Archax, регулируемой цифровой бирже в Великобритании, BlackRock с институциональным биткоин-трастом и технологической платформой, связанной с Coinbase, а также Charles Schwab, запустившая криптовалютный ETF, и Schroders, которая в июле приобрела компанию Forteus, управляющую цифровыми активами.

Эти инициативы отражают не только растущее признание криптовалют в индустрии управления активами, но и расширяют базу розничных инвесторов — цифровые активы становятся доступны тем, кто предпочитает инвестировать в проверенные бренды. То, что большая часть инвестиционной активности пришлась на время после майского спада криптовалютного рынка, говорит об уверенности компаний в цифровых активах, несмотря на настроения инвесторов.

Financial Times объясняет текущий энтузиазм термином FOMO — страхом упущенной выгоды. Управляющие активами должны быть открыты для различных финансовых фьючерсов, и криптовалюты могут помочь хеджировать портфели опытных инвесторов, как другие альтернативные активы, например, вино или золото.

Пока неясно, смогут ли криптовалюты вернуть потерянные позиции после падения рынка, но практика показывает, что некоторые рынки остаются успешными даже после схлопывания пузырей. Опережая события, управляющие активами могут подготовить почву для запуска цифровых валют центральных банков, не дожидаясь действий финансовых регуляторов.

Что это означает для обычных инвесторов, в частности для тех, кто боится волатильности «цифрового золота»? Розничные и начинающие инвесторы могут сделать первые инвестиции в криптовалюты через традиционных управляющих активами, учитывая репутацию компаний и правовой статус.

Если первые вложения придадут уверенности в рынке цифровых активов, это может стать первыми шагами к тому, чтобы криптовалюты стали ключевой частью портфеля.

«Не исключено, что такие инвесторы, накопив опыт и знания крипто инвестиций, перейдут на цифровые биржи, такие как Huobi Global. Этот сценарий становится более правдоподобным по мере усиления регулирования индустрии цифровых активов, а также по мере того, как такие игроки, как Huobi Global, переходят к глобальному росту», — говорит Лили Чжан, финансовый директор Huobi Global.

Пока неясно, получат ли первые крипто-проекты управляющих активами развитие, но сам тренд приветствуют не только представители индустрии цифровых активов, но и инвесторы. Когда пользователи крипто платформ получат защиту регуляторов, и провайдеров обяжут на уровне государства соблюдать отраслевые нормы, разрыв между цифровыми и традиционными активами сократится.

Более того — чем больше непрофессиональных инвесторов узнают о рынке цифровых активов и научится работать с ним, тем быстрее вырастет этот рынок, делает вывод Лили Чжан.