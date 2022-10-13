Учет в медицине

Порядок списания медикаментов в бюджетных учреждениях

Списание медикаментов в бюджетных учреждениях имеет особенности в документальном оформлении, а в бухгалтерском учете производится по правилам, применяемым к остальным материалам. В этой статье рассмотрим основные вопросы, связанные с данной темой.

Версия для печати
Порядок списания медикаментов в бюджетных учреждениях
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Документальное оформление списания медикаментов

Медицинские средства отпускаются из аптеки для использования при оформлении накладной (требования), один экземпляр которой хранится в аптеке учреждения, а второй — у материально ответственного работника, получившего эти лекарственные запасы. На основании данных из накладных заполняется книга учета протаксированных накладных (требований) (ф. 7-МЗ). Итоги за месяц из нее переносятся в отчет аптеки о приходе и расходе аптекарских запасов в денежном (суммарном) выражении (ф. 11-МЗ).

Для медицинских средств, которые должны дополнительно учитываться в предметно-количественном виде (спирт, ядовитые средства, лекарства, которые могут оказывать наркотический эффект, вещества, имеющие существенную стоимость, а также препараты, которые находятся на стадии исследования, и тара), оформляются специальные регистры:

  • книга предметно-количественного учета аптекарских запасов (ф. 8-МЗ);
  • ведомость выборки израсходованных лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ф. 1-МЗ).

Если БУ не располагает аптекой, то лекарства поступают в отделения медицинского учреждения, минуя промежуточный пункт, в количестве, требуемом для осуществления текущей деятельности. При поступлении подписывается четыре экземпляра накладных для обычных лекарств (2 — для учреждения, 2 — для поставщика) и пять экземпляров (2 — для учреждения, 3 — для поставщика) для медикаментов, которые учитываются в предметно-количественном виде.

Поступившие накладные сопоставляются со счетом от поставщика, предоставляемым за определенный сторонами период. На основании счета и накладных бухгалтерия проводит списание использованных медикаментов.

Списание медикаментов нужно подтвердить первичными документами. Состав и формы пакета бумаг в данном случае определяется организацией самостоятельно и утверждается учетной политикой. Как правило, такая операция оформляется актом на списание ТМЦ.

В бюджетных учреждениях для этих целей предусмотрена форма 0504230.

Акт о списании материальных запасов по ф. 0504230

Скачать акт о списании материальных запасов по ф. 0504230.

Алгоритм списания ТМЦ с 2021 года регламентирован ФСБУ 5/2019 «Материалы». Но данный стандарт не регламентирует порядок списания запасов так детально, как Методические указания, утв. приказом Минфина от 28.12.2001 № 119н, которые применялись до 2021 года. По нашему мнению, организация вправе разработать свой порядок списания запасов, используя в качестве основы в том числе Методические указания.

Согласно п. 125 и 126 утративших силу Методических указаний акт списания ТМЦ должен был быть подписан членами комиссии и утвержден руководителем. Законодательно не закреплено, какое количество людей должно быть в комиссии. Состав комиссии утверждает приказом руководитель организации. В 2021 — 2022 годах данные положения учреждение вправе применять по собственному желанию.

Бухгалтерский учет списания медикаментов

Бухгалтерский учет медикаментов в БУ ведется в соответствии с требованиями единого плана счетов и инструкции к нему, утвержденных приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н. Кроме того, действуют специальный план счетов и инструкция к нему для БУ, утвержденные приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н. Для бухучета медикаментов используются счет 010500000 «Материальные запасы» и счет аналитического учета 010501000 «Медикаменты и перевязочные средства».

Существует два варианта списания стоимости медицинских запасов:

  • по фактической стоимости единицы;
  • по средней фактической стоимости.

Если БУ выбрало определенный способ для конкретного вида лекарственных средств или их группы, то оно не может поменять этот способ в течение всего отчетного года. Расчет средней фактической стоимости производится по формуле:

Сср = (Сн + Сп) / (Кн + Кп),

где:

  • Сср — средняя фактическая стоимость определенного вида медикаментов;
  • Сн — стоимость медикаментов на начало месяца;
  • Сп — стоимость поступивших медикаментов в течение месяца на дату списания;
  • Кн — количество медикаментов на начало месяца;
  • Кп — количество поступивших медикаментов в течение месяца на дату списания.

Перечень проводок, которыми отражается списание медикаментов в БУ, можно посмотреть в таблице. 

Порядок списания медикаментов в бюджетных учреждениях

Итоги

Учет медикаментов требует особого внимания. Он оформляется строго регламентированными документами, которые должны проверяться и контролироваться не только бухгалтером учреждения, но и руководителем.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

Оформите сейчас со скидкой 20% от 1 653 рублей + подарок - курс повышения квалификации.

Земельный налог

Часть земельного участка, не занятая жильем, облагается налогом по ставке 1,5%

Сейчас налог за земельный участок, занятый жильем и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ, составляет 0,3%. Такая пониженная ставка идет за землю за исключением доли, приходящейся на иные объекты.

Проверки

Проверки бизнеса. Что ждет предпринимателя в 2023 году

Даже когда бизнес ведется в соответствии с законодательством, проверки контролирующих органов могут вызывать волнение: вдруг что-то упустили в процессе работы. Расскажем, к чему готовиться в 2023 году.

Проверки бизнеса. Что ждет предпринимателя в 2023 году

Повышение квалификации

Учет в медицине

Порядок списания медикаментов в бюджетных учреждениях

Списание медикаментов в бюджетных учреждениях имеет особенности в документальном оформлении, а в бухгалтерском учете производится по правилам, применяемым к остальным материалам. В этой статье рассмотрим основные вопросы, связанные с данной темой.

Порядок списания медикаментов в бюджетных учреждениях
Некоммерческие организации

Утвержден новый порядок заключения соглашений ЗПК

Правительство внесло значительные изменения в порядок заключения соглашений по защите и поощрению капиталовложений. Теперь ФНС будет вести реестр СЗПК в новой информационной системе «Капиталовложения», где сможет в любое время получить данные о БФО. Причем стороны СЗПК будут защищены от решений, которые ухудшают условия реализации инвестиционного проекта.

Утвержден новый порядок заключения соглашений ЗПК

Мероприятия

Разместить
Трудовые отношения

Как принять на работу инвалида

Законодателем установлены особенности приема на работу граждан с инвалидностью. В нашей статье разберем, какую работу можно поручить инвалиду, как оборудовать его рабочее место, какой режим труда и отдыха установить.

Как принять на работу инвалида
Читать еще