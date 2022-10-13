АУСН: выгодно ли переходить на новый спецрежим

Кроме того, что АУСН не могут применять организации/ИП ведущие деятельность в отдельных сферах бизнеса (такие как, например, ломбарды, лица, производящие некоторые подакцизные товары, микрофинансовые организации, агенты (комиссионеры, поручители) и т. д.), законом были также установлены следующие ограничения (пороговые значения):

для организаций — остаточная стоимость ОС не должна превышать 150 млн руб.; доходы за год не должны превышать 60 млн руб.; запрет на привлечение в штат сотрудников налоговых нерезидентов; средняя численность сотрудников не должна превышать 5 чел.; запрет на выплату заработной платы наличными средствами.

Что касаемо ставок налогообложения, то они были установлены в размере 8 % для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы» и в размере 20 % для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы-расходы».

Кроме того, как и для стандартного УСН, была установлена минимальная сумма налога для уплаты на АУСН «доходы-расходы» в размере 3 % от полученных доходов.

Одно из главных преимуществ АУСН — это отсутствие страховых взносов: уплачивать страховые взносы не нужно как за себя (ИП), так и за своих сотрудников. Единственная сумма платежа, которую необходимо будет произвести за год — это страховой взнос на страхование от несчастных случаев на производстве в фиксированном размере 2 040,00 руб. не зависимо от количества работников (сумма платежа меняется ежегодно).

Что касаемо порядка определения доходов на АУСН, то он аналогичен установленному порядку стандартного УСН.

Однако, порядок определения расходов принципиально отличается от стандартного УСН: расходы определяются в порядке, установленном по налогу на прибыль организаций с учетом перечня расходов, которые установлены в ст. 6 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗи которые не уменьшают полученные доходы. Указанное действительно выгодно для плательщиков, так как в рамках стандартного УСН перечень расходов был сильно ограничен.

Также, еще одним преимуществом экспериментального спецрежима является отсутствие расходов на «учёт и бухгалтерию»:

сумму налога будет рассчитывать сам налоговый орган на основании данных, которые налогоплательщик отражает в личном кабинете налогоплательщика (там отражаются как доходы, так расходы; книги учёта вести не нужно!; декларация также не подается);

НДФЛ с заработной платы сотрудников будет перечислять банк, перечисляющий заработную плату;

6-НДФЛ, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, расчёт по взносам, 4-ФСС не подаются.

На первый взгляд может показаться, что это очень выгодный налоговый режим: меньше отчётности, не нужно платить взносы, больше расходов.

Однако,несмотря на все плюсы, главным минусом остаётся ставка налогообложения: 8% и 20%. Достаточно большое превышение над стандартным УСН.

В каждом конкретном случае, в зависимости от сферы деятельности вашего бизнеса, АУСН может быть как выгоден, так и нет, в том числе, в связи с тем, что можно учесть бОльшее количество расходов.

Однако, по нашим расчётам АУСН выгоден тогда, когда у организации (ИП) высокий фонд оплаты труда, так как такая система налогообложения позволяет серьезно экономить на страховых взносах.

В настоящее время эксперимент проводится в четырех субъектах России: Калужская обл., республика Татарстан, г. Москва и Московская обл. Таким образом, принять участие в «эксперименте» могут только ООО или ИП, которые зарегистрированы на территории регионов-участников.