От каких услуг можно отказаться при оформлении ипотеки

Наиболее распространенными продуктами, которыми пользуются покупатели жилья, остаются услуги страхования. Причина этого заключается в том, что согласно ст.31 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ обязательным видом страховки является страхование залога. Другие виды страховок — дополнительная мера снижения рисков для банка и заемщика, от которых последний вправе отказаться.

Титульное страхование

Например, к таким страховым продуктам можно отнести титульное страхование. Этот продукт призван обезопасить сделку, покрывая риск потери собственности: квартиры, дома или земельного участка.

Титульное страхование защищает покупателя объекта от возможных скрытых собственников и наследников жилья или земли. Важно отметить, что этот вид страхования защищает не имущество, а право на собственность, которое переходит от одного владельца к другому. Поэтому в том случае, если суд признает сделку по купле-продаже объекта незаконной, титульное страхование позволит вернуть потраченные средства.

Как правило, этот вид страхования применяется при оформлении сделок на вторичном рынке недвижимости — не только жилой, но и коммерческой. Это связано с тем, с более высокими рисками потери права собственности по сравнению с первичной недвижимостью, так как объект может иметь длинную историю перепродаж и, как следствие, неучтенных собственников.

Агент по недвижимости со стороны покупателя должен проверить такой объект, но стопроцентной гарантии такая проверка дать не может. Стоит отметить, что покупка жилья в новостройке подразумевает сделку с застройщиком, поэтому в этом случае титульное страхование применяется редко.

Этот вид страховки компенсирует ущерб при частичной или полной потере права собственности, подтвержденным решением суда. Одна из наиболее распространенных ситуаций — продажа объекта, купленного в браке.

Даже если один из супругов по договору не является собственником, он имеет право на это имущество. Предъявив иск, он может добиться через суд признания права на долю в квартире или доме. В таком случае все сделки, проведенные с недвижимостью до суда, будут признаны недействительными.

При отказе от этой страховки банк может увеличить размер процентной ставки по ипотеке.

Страхование жизни и здоровья

Еще один вид страхования, который активно предлагается заемщикам сотрудниками банка — страхование жизни и здоровья. Услуга направлена на случай смерти или потери трудоспособности заемщика.

Особенной популярностью эта страховка стала пользоваться в 2020 году во время пандемии коронавируса. Этот вид страхования также не является обязательным.

Наследникам в случае смерти заемщика вместе с имуществом передаются в том числе и его долги. Более того, известны случаи, когда банки требуют возврата заемных средств от несовершеннолетних детей. Поэтому такая страховка снижает риск форс-мажора как для заемщика, так и для банка.

Что касается условий предоставления этой услуги, то процентная ставка по страхованию может быть как фиксированной, так и плавающей. Обычно сумма страховки равна сумме долга по ипотеке. Договор на страхование жизни и здоровья заключается на год, а по истечении этого срока продлевается.

Страховыми случаями признаются:

Инвалидность I-II группы. Покрытие долга — частичное или временное — определяется условиями договора.

Потеря трудоспособности сроком до 30 дней в случае болезни. Страховая компания компенсирует задолженность пропорционально времени больничного.

Смерть — страховая компания покрывает всю задолженность заемщика. После снятия обременения с объекта недвижимости родственники погибшего могут вступить в наследство.

Заемщику необходимо внимательно изучить условия договора, обратить пристальное внимание на возможные разночтения, чтобы исключить из документа спорные формулировки и гарантированно получить компенсацию в страховом случае.

Важно отметить, что на страховой коэффициент влияют такие факторы, как возраст заемщика, наличие серьезных хронических болезней, профессия, связанная с риском для жизни и здоровья. Как и в случае с титульным страхованием, наличие этой страховки снижает размер процентной ставки по ипотеке в среднем на 1-2% годовых, а в некоторых случаях повышение ставки составляет 5%, поэтому отказываться от страховки не всегда выгодно для заемщика.

Страхование от потери работы

Страховка от потери работы, как самостоятельный продукт, также получила распространение во время пандемии. Эта услуга призвана снизить риски заемщика при потере работы по инициативе работодателя, поэтому обычно к страховым случаям можно отнести только сокращение работника или штата, а также ликвидацию компании.

Однако бывает, что в договоре страховым случаем могут признаваться снижение заработной платы, смена собственника компании, а также отказ работника от перевода на другую должность.

При этом увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон не является страховым случаем. Что касается условий, то в среднем общий трудовой стаж заемщика должен быть не менее одного года, а стаж на текущем месте работы должен составлять не менее шести месяцев.

Другие услуги при получении ипотеки

Юридическая проверка жилья предполагает, что банк берет в залог объект недвижимости, проводит проверку, а затем продает эту информацию клиенту. Отказ от данной услуги не влечет за собой повышения процентной ставки по ипотеке.

От электронной регистрации перехода прав собственности заемщик может также отказаться, однако ряд банков снижает размер процентной ставки по ипотеке при онлайн-регистрации. Скидку могут предоставлять банки, которые предоставляют сервисы по безопасной сделке, которые предоставляют покупателю и продавцу возможность провести взаиморасчеты удаленно без визита в отделение банка.

В заключение стоит отметить, что несмотря на необязательный характер этих услуг, они могут быть полезны заемщику в той или иной ситуации.

Ккаждый случай индивидуален, как с точки зрения заемщика (возраст, состояние здоровья, профессия, цель приобретения жилья, финансовые возможности и т.д.), так и с точки зрения банка (вид жилой недвижимости, кредитный рейтинг клиента и т.д.). Принимать решение о необходимости дополнительных услуг необходимо исходя из наиболее выгодных и комфортных условий по погашению задолженности.

Поскольку зачастую при оформлении сделки менеджеры банка сознательно умалчивают о том, что ряд страховок не являются обязательными, заемщику важно знать, какие услуги для него обязательны, а от каких он имеет право отказаться. Кроме того, нужно понимать, как отказ от той или иной услуги повлияет на стоимость ипотеки, поэтому важно обратить внимание на условия договора.