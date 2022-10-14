Исполнительное производство

Долги у судебных приставов: как сохранить хотя бы прожиточный минимум?

C февраля 2022 должникам в России явно стало жить проще за счет новых поправок в законе об исполнительном производстве. Теперь любой должник может быть уверен в том, что после списания приставами задолженности у него останутся денежные средства на жизнь. Пусть и небольшая сумма в размере прожиточного минимума, но все же лучше, чем вообще ничего.

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Долги у судебных приставов: как сохранить хотя бы прожиточный минимум?
Иллюстрация: cottonbro/pexels

Чтобы защитить прожиточный минимум от списания, должникам нужно, как минимум, написать заявление. Но при этом новый порядок сохранения прожиточного минимума значительно облегчает жизнь гражданам.

Если раньше для подачи заявления должникам нужно было записываться на прием к судебному приставу или идти отправлять документы по почте, то сейчас все гораздо проще. Больше не нужно пытаться дозвониться до судебных приставов, ходить по судам и что-то доказывать. Достаточно лишь иметь учетную запись на портале Госуслуг.

Цифровое исполнительное производство

Граждане, имеющие долги, в целях сохранения неприкосновенности части денежных средств могут воспользоваться порталом Госуслуг и сервисом подачи ходатайств ФССП.

После прохождения этапа авторизации пользователю следует указать номер исполнительного производства, а также реквизиты банковского счета, включая название банка и его адрес, для дальнейшей сохранности денежных средств.

Кроме самого заявления потребуются документы, подтверждающие ежемесячный доход, например, справка о доходах.

Если на ваше имя открыто сразу несколько исполнительных производств, то нужно будет отправить заявление на сохранение прожиточного минимума и документы по каждому из них.

На рассмотрение заявления и документов, а также на принятие решения судебному приставу отводится срок в 17 рабочих дней.

Кроме портала Госуслуг должники могут подать тоже заявление непосредственно в саму кредитную организацию.

Стоит отметить, что все же далеко не все должники могут рассчитывать на так называемый несгораемый остаток. Данный порядок не касается злостных неплательщиков алиментов, а также не затрагивает взыскание долгов по возмещению вреда жизни и здоровью, а также по имущественному ущербу.

А вы уже написали заявление на сохранение прожиточного минимума?

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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