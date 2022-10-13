Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

1. Бухгалтер по учету основных средств в Ультрамар
От 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
2. Старший бухгалтер в MOORE ST
От 80 000 ₽ до 100 000 ₽, Москва, полная занятость
3. Бухгалтер по расчёту себестоимости в ООО «Интермобилити»
От 80 000 ₽ до 100 000 ₽, полная занятость
4. Бухгалтер по первичной документации в INTELLIGER
От 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
5. Главный бухгалтер в АО «МОЕ ВИНО»
Зарплата не указана, Санкт-Петербург, полная занятость
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