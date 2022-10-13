Три боли бухгалтера в 2023 году, которые не вылечить корвалолом

2023 год обещает проверить на прочность абсолютно всех, начиная от бухгалтеров-новичков и заканчивая собственниками бизнеса. Вот минимум три тревожных аргумента.

Объединяются фонды

ПФР и ФСС с 2023 года станут единым социальным фондом (ЕСФ). Это поменяет сразу море всего.

Взносы

Будет единый тариф взносов:

30% — до предельной базы;

15,1% — свыше предельной базы.

Предельная база, которая сейчас разная для ОПС и ОСС, с 2023 года будет единая.

Будут еще и льготные тарифы.

ИП тоже будут платить взносы единым платежом.

Отчетность

В ИФНС по-прежнему надо будет ежеквартально сдавать расчет по страховым взносам. Только срок его сдачи будет не 30 число, а 20-е.

Кроме того, ежемесячно надо будет сдавать в ИФНС отчет с персданными (аналог СЗВ-М), в котором будут еще данные по зарплате. Об этом мы рассказывали здесь.

Формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС объединят в один единый отчет. Туда же войдут данные по договорам ГПХ.

Пенсионные баллы

Сейчас взносы в ПФР идут по тарифу 22%, причем на ИЛС отражается только 16%. В 2023 году будет единый тариф 30%, из которого на ОПС пойдет 72,8%, а на вашем пенсионном счете отразится 53,4%.

И это только основное, а сколько еще других деталей!

Будет единый налоговый платеж

Все налоги надо будет платить в один день — до 28-го числа по окончании месяца или квартала.

Это правило обходит взносы на травматизм, для них оставлен прежний срок — до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Налоги, сборы и страховые взносы, кроме травматизма, необходимо перечислять на единый налоговый счет (ЕНС) компании или ИП.

С баланса ЕНС деньги переводятся в уплату конкретного налога или взноса, для этого бухгалтер должен сдавать новое уведомление об исчисленном налоге или взносе.

Очередные перестановки в УСН — самом популярном налоговом режиме

С 1 января 2023 года, по принятому в начале 2022 закону, права применять упрощенку лишатся ювелиры. Эта новость вызвала в начале года волну возмущения среди представителей ювелирного малого бизнеса, составляющих подавляющее большинство среди игроков отрасли.

Кроме того, с 2023 года микробизнес, который еще не сделал это, сможет перейти на АУСН: новую автоматическую упрощенку, в которой тоже много нюансов.

Первая помощь

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