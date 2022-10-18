Сверяем данные по работникам с военкоматом: оформление и сроки проведения

Зачем сверять

Это делают с целью поддержания в актуальном состоянии:

личных карточек работников;

документов воинского учета военкоматов (или органа местного самоуправления, если он занимается первичным воинским учетом, т. к. на территории нет военкоматов).

Как часто нужно сверять

На основании подп. «д» п. 29 Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017) сверкой занимается работник, отвечающий на предприятии за воинский учет.

Сверка с военкоматом должна быть не реже одного раза в год. Точный срок устанавливает военкомат (орган местного самоуправления).

Порядок сверки

Он установлен Приложением № 12 к указанным Методическим рекомендациям.

Дату и время сверки устанавливает военкомат (орган местного самоуправления), территории, где находится организация.

В ходе сверки уточняют указанное в разделе II «Сведения о воинском учете» личной карточки:

Также сверяют следующие данные работников:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

место рождения;

образование;

должность (профессия);

семейное положение и состав семьи;

состояние здоровья;

основные антропометрические данные;

прохождение военных сборов;

адрес места жительства (пребывания);

номера контактных телефонов.

При этом до начала сверки перечисленные данные уточняют:

по документам воинского учета граждан (для призывников — удостоверение подлежащего призыву на военную службу, для военнообязанных запаса — военный биле/справка взамен его/временное удостоверение);

соответствующим документам организации;

при личном общении с сотрудниками.

Оформление результатов сверки

Отметку о проведении сверки делают простым карандашом. Это должны быть дата сверки и подпись ответственного за воинский учет в компании в п. 6 «Наименование военного комиссариата по месту жительства» раздела II «Сведения о воинском учете» личной карточки.

Формат даты такой: 05.10.2022 г. То есть три пары арабских цифр.

После завершения сверки всех личных карточек ответственный работник военкомата (органа местного самоуправления) делает запись в журнале проверок воинского учета и бронирования граждан в запасе Вооруженных Сил.

Обратите внимание, что для сверки учетных сведений личных карточек с учетными данными работников, состоящих на воинском учете в не местных военкоматах, организация направляет им соответствующие списки граждан в запасе с указанием данных раздела II «Сведения о воинском учете» личной карточки.

Форма такого списка приведена в Приложении к Порядку сверки.

Список составляют в двух экземплярах. Второй с указанием регистрационного номера и даты отправки организация должна хранить в течение года.

Контроль

Учтите, что при проверках организации воинского учета в организациях контролеры обязательно оценивают факты проведения ежегодной сверки сведений.

Поставят: