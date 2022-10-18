Отражаем безвозмездное получение материалов от бюджетного учреждения другого ведомства в 1С:БГУ 8

Регулирование безвозмездного получения материалов

Для регулирования безвозмездного получения материалов при межведомственных расчетах в учреждения государственного сектора применяются следующие нормативные акты:

СНГ «Запасы»; СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»; Инструкция № 157н; Инструкция № 162н.

Операции межведомственных расчетов учитываются с применением счетов 105 00 «Материальные запасы» и 401 10 «Доходы от безвозмездных неденежных поступлений в сектор государственного управления» по балансовой (фактической) стоимости.

Согласно п. 21 Инструкции № 157н, п. 2 Инструкции № 162н казенные учреждения при формировании разрядов 1 — 17 номера счета указывают коды (составные части кодов) бюджетной классификации текущего (отчетного) финансового года, в разрядах 24 — 26 — коды КОСГУ.

В разрядах 5 — 17 счетов аналитического учета счета 105 00 ставятся нули, если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества.

Таким образом, к счету 105 00 указывается классификационный признак счетов (КПС) вида КРБ — ХХХХ0000000000000.

Приказом Минфина от 19.11.2021 № 187н внесены изменения в Порядок № 85н, в соответствии с которыми с 01.01.2022 применяется новый порядок отражения безвозмездных неденежных поступлений и передач нефинансовых и финансовых активов (за исключением денежных средств и их эквивалентов), а также обязательств.

Статья 190 КОСГУ детализируется подстатьями 191 — 199 в зависимости от типа контрагента, от которого поступают нефинансовые активы. Операции по поступлению материальных запасов имеют текущий характер поэтому в части безвозмездного поступления материалов используются подстатьи 191 — 194 КОСГУ.

Напоминаем, что доходы, полученные в виде имущества государственным и муниципальным учреждением по решению органов исполнительной власти, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Отражение хозяйственных операций

При отражении хозяйственной операции по поступлению материальных запасов используется приходный ордер на приемку материальных ценностей, который в дальнейшем служить основанием для принятия материальных запасов к учету.

Отражение межведомственных расчетов представляется в двух экземплярах документа «извещение» — по одному экземпляру для передающей и принимающей сторон.

Принимающая сторона при получении «извещения» подтверждает факт приемки-передачи материалов, заполняет его в части своих реквизитов и передает второй (передающей) стороне.

Согласно вступившему в силу приказу Минфина № 61н с 01.01.2023 года все учреждения бюджетной сферы обязаны перейти на электронный формы первичных документов. В перечне унифицированных форм электронных документов присутствует акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0510448).

Как отразить межведомственную передачу в программе «1С:БГУ», ред 2.0

Перед тем как начать отражение хозяйственной операции по межведомственному получению материальных запасов в программе, рекомендует проверить правильность заполнения карточки организации (раздел Справочники — Организационная структура — Организации) и карточки контрагента (раздел Справочники — Расчеты — Контрагенты).

Проверке в карточке организации подлежат следующие реквизиты:

Бюджет.

Код главы.

ОКПО.

Распорядитель.

А в карточке Контрагенты:

Бюджет.

Глава по БК.

Распорядитель.

Для отражения поступления материалов, полученных безвозмездно по межведомственному перемещению, используется документ «Поступление МЗ», который находится в журнале одноименных документов раздела «Материальные запасы — Поступление».

Для заполнения документа необходимо указать: дату, счет учета, контрагента, договор, МОЛ/Место хранения.

Вид операции в данном случае указывается: прочие поступления. Счет учета — 105.00.

В табличной частина закладке «Материальные запасы» указываются поступающие материальные запасы и их текущая оценочная стоимость: номенклатура, КПС, КФО, счет учета, количество, сумма, сумма всего.

Закладки «Возвратная тара», «Зачет аванса», «Денежные обязательства», «Драгоценные материалы» заполняется в зависимости от хозяйственной операции.

На закладке «Дополнительно» указываются реквизиты первичного документа. Реквизиты «Грузоотправитель» и «Грузополучатель» заполняются, если по накладной грузоотправитель отличается от поставщика, а грузополучатель — от покупателя.

На закладке «Бухгалтерская операция» из справочника выбирается вид типовой операции, в соответствии с которым должны формироваться проводки бухгалтерского учета. В нашем случает типовой операцией будет «Безвозмездное поступление прочее (401.10)».

В группе реквизитов Кредит заполняются:

КПС.

Счет кредита.

КЭК.

КЭК- код экономической классификации расходов, для этого примера указывается значение 191.

После проведения документа по кнопке «Просмотр операции» на закладке «Бухгалтерская операция» можно просмотреть сформированные проводки и распечатать «Приходный ордер» по ф. 0504207.