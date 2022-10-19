Что бухгалтеры хотят знать про новые ФСБУ и как новые стандарты портят жизнь

Что спрашивают бухгалтеры
Новые ФСБУ заработали еще с января 2022, но освоиться с ними в работе — для бухгалтеров по-прежнему квест. Вот, например, какая может быть ситуация:
«Остаточная стоимость ОС у ИП значительно менее 150 млн. ИП на УСН. Нужно ли что то пересчитывать (появилось в новое ФСБУ) для проверки возможности использовать УСН?»
Или еще интересуются:
«В 2021 году был взят автомобиль в лизинг, учитывался на балансе лизингополучателя, выкупная стоимость 1000 рублей. Организация применяет ФСБУ 25/2018 только к договорам, заключенным с 2022 года. В 2022 году мы выкупаем предмет лизинга. В дальнейшем собираемся его продать. Как правильно учитывать выкупленный автомобиль?»
Хорошо, если коллеги знают, как помочь. А если нет? У кого спросить?
Некоторые клерки не сдерживают крик души:
«Что за Азазель проделал такой титанический труд и родил ФСБУ 25/2018. Он сам-то понял, что хотел сказать или даже не читал. И вообще рецензенты там были?»
Какие есть риски (пример)
Основные риски с новыми ФСБУ для главбухов — это штрафы до 20 тыс. руб., дисквалификация на период до двух лет и вероятность привлечения к субсидиарной ответственности.
Вот пример по одному из самых сложных стандартов — ФСБУ Аренде. Вы знали, что арендатор на упрощенном учете может не руководствоваться стандартом, если он не будет выкупать арендуемый объект?
В этом случае арендатор также вправе при учете аренды определить фактическую стоимость права пользования активами как сумму первоначальной оценки обязательства по аренде, а оставшиеся траты признать расходами по обычным видам деятельности. Дисконтирование тоже можно не применять.
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Чему научитесь
Во-первых, разберетесь, кому и в каких ситуациях нужны новые ФСБУ.
Во-вторых, научитесь избегать типичных ошибок бухгалтеров.
После курса с новыми знаниями будете по-новому работать с документами, договорами, проводками.
И наконец, начнете четко понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно придется изменять в учете.
Кто ведет и когда начинаем
Ведут топовые эксперты из нашей команды.
Сергей Верещагин, признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, научит тонкостям новых стандартов.
Елена Васильева, аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, расскажет, как избежать штрафов и работать с новыми стандартами в 1С.
Что надо поменять в учете прямо сейчас, расскажут Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3, и Вера Сокуренко, кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
За правильностью программы и ее сответствием профстандарту следит Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Кто-то из экспертов сам составил для вас конспекты, а с некоторыми мы записали даже видео уроки. Смотрите лекции и забирайте все полезные материалы: пригодятся при аттестации.
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