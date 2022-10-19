Что бухгалтеры хотят знать про новые ФСБУ и как новые стандарты портят жизнь

Что спрашивают бухгалтеры

Новые ФСБУ заработали еще с января 2022, но освоиться с ними в работе — для бухгалтеров по-прежнему квест. Вот, например, какая может быть ситуация:

«Остаточная стоимость ОС у ИП значительно менее 150 млн. ИП на УСН. Нужно ли что то пересчитывать (появилось в новое ФСБУ) для проверки возможности использовать УСН?»

Или еще интересуются:

«В 2021 году был взят автомобиль в лизинг, учитывался на балансе лизингополучателя, выкупная стоимость 1000 рублей. Организация применяет ФСБУ 25/2018 только к договорам, заключенным с 2022 года. В 2022 году мы выкупаем предмет лизинга. В дальнейшем собираемся его продать. Как правильно учитывать выкупленный автомобиль?»

Хорошо, если коллеги знают, как помочь. А если нет? У кого спросить?

Некоторые клерки не сдерживают крик души:

«Что за Азазель проделал такой титанический труд и родил ФСБУ 25/2018. Он сам-то понял, что хотел сказать или даже не читал. И вообще рецензенты там были?»

Какие есть риски (пример)

Основные риски с новыми ФСБУ для главбухов — это штрафы до 20 тыс. руб., дисквалификация на период до двух лет и вероятность привлечения к субсидиарной ответственности.

Вот пример по одному из самых сложных стандартов — ФСБУ Аренде. Вы знали, что арендатор на упрощенном учете может не руководствоваться стандартом, если он не будет выкупать арендуемый объект?

В этом случае арендатор также вправе при учете аренды определить фактическую стоимость права пользования активами как сумму первоначальной оценки обязательства по аренде, а оставшиеся траты признать расходами по обычным видам деятельности. Дисконтирование тоже можно не применять.

Как поможет «Клерк»

Разобраться со всеми нюансами самому и знать все стандарты настолько, чтобы даже коллег консультировать поможет наш курс повышения квалификации.

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Чему научитесь

Во-первых, разберетесь, кому и в каких ситуациях нужны новые ФСБУ.

Во-вторых, научитесь избегать типичных ошибок бухгалтеров.

После курса с новыми знаниями будете по-новому работать с документами, договорами, проводками.

И наконец, начнете четко понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно придется изменять в учете.

Кто ведет и когда начинаем

Ведут топовые эксперты из нашей команды.

Сергей Верещагин, признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, научит тонкостям новых стандартов.

Елена Васильева, аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, расскажет, как избежать штрафов и работать с новыми стандартами в 1С.

Что надо поменять в учете прямо сейчас, расскажут Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3, и Вера Сокуренко, кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

За правильностью программы и ее сответствием профстандарту следит Елена Потехина, кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Кто-то из экспертов сам составил для вас конспекты, а с некоторыми мы записали даже видео уроки. Смотрите лекции и забирайте все полезные материалы: пригодятся при аттестации.