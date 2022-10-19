Что такое военное положение и средний уровень реагирования: ликбез по новым режимам из указов Путина

Что случилось
19 октября Владимир Путин подписал два указа:
- Указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
- Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»
Оба указа отсылают к Федеральному конституционному закону от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».
Эти документы подняли волну вопросов о возможных ограничениях на территории страны. Давайте разбираться, что к чему.
Что такое военное положение
Согласно закону:
«Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии» (ст.1 п.1 № 1-ФКЗ).
Этот же закон предоставляет властям право устанавливать некоторые ограничения прав и свобод граждан и организаций «в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Иными словами, военное положение — это особое состояние государства (или отдельных его регионов), когда могут вводиться серьезные ограничения прав и свобод, и оспорить их будет невозможно.
Формулировки в законах очень расплывчатые и конкретики не дают. Могут ли власти ограничить передвижения по регионам? Да, могут. Могут ли ввести режим особой охраны для каких-то организаций? Да. Но важно (может быть, жизненно важно) сейчас понимать, что паниковать не нужно. Давайте смотреть документы.
Где вводится военное положение и почему
Согласно указу № 756, военное положение начнет действовать с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Как мы помним из закона «О военном положении», главное условие, при котором вводится такой режим — это военная агрессия против страны или непосредственная угроза такой агрессии. Поэтому введенный режим будет действовать в регионах, где сейчас идут боевые действия или есть угроза их ведения.
Что будет происходить на этих территориях
Военное положение в новых регионах РФ в одном из указов Путина называется «максимальным уровнем реагирования». Это значит, что на этих территориях закон о военном положении может применяться на полную.
То есть местные власти могут проводить мобилизационные мероприятия в экономике, принимать меры по гражданской обороне и меры «для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
Наконец, на этих территориях будет официально вестись территориальная оборона и будут созданы штабы ТО (п.2 Указа «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»).
Касается ли это остальной территории России
Само военное положение распространяется только на четыре новых региона РФ.
Но на некоторых близких к зоне специальной военной операции территориях тоже будут ограничения. Речь про:
- Республику Крым;
- г. Севастополь;
- Краснодарский край;
- Белгородскую область;
- Брянскую область;
- Воронежскую область;
- Курскую область;
- Ростовскую область.
Откуда взялся средний уровень реагирования
Такой формулировкой в указе президента называется режим возможных ограничений на территориях перечисленных регионов России.
В законе «О военном положении» или каком-либо другом законе понятия «средний уровень реагирования» похоже что нет.
Единственное, что можно найти по запросу «уровни реагирования» в нашем законодательстве — это уровни реагирования на чрезвычайные ситуации. Они прописаны в «Наставлении по организации управления и оперативного (экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций», которое утверждено протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10.03.2020 № 1. Однако этот документ касается чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера и к режиму военного положения отношения не имеет.
Вероятно, эта новая классификация приведена только в указе президента.
Почему классификация? Потому что на разных территориях России документом вводятся разные режимы:
- максимального реагирования;
- среднего реагирования;
- повышенной готовности;
- базовой готовности.
Что значат эти режимы / уровни
Чтобы ваши мысли не разбегались далеко, мы собрали в одну таблицу все режимы из указа президента. Ищите свой регион.
Регионы
Какой режим действует с 20 октября 2022 года
Что может происходить
ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области
Военное положение / максимальный уровень реагирования
Могут вводиться любые меры из ст.7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении»
Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и г. Севастополь
Средний уровень реагирования
Согласно Указу Президента «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»:
Губернаторы могут:
Регионы, входящие в состав ЦФО и ЮФО, за исключением ранее названных регионов
Режим повышенной готовности
Все то же самое, что и при среднем уровне реагирования, за исключением пунктов о переселении населения и ограничении свободы передвижения по территории региона.
Остальные регионы
Уровень базовой готовности
Губернаторы:
Что сказали губернаторы 19 октября
По состоянию на 19 октября ни один из губернаторов регионов России, которых не коснулось военное положение, не объявил об особых ограничениях. Кто-то их анонсировал, но пока очень неопределенно.
«Сейчас в Севастополе ситуация стабильная, работаем в рамках желтого уровня террористической опасности. Дополнительные меры безопасности будут вводиться исходя из складывающейся обстановки».
«Обстановка в Воронежской области оценивается как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения».
«В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме».
«На данный момент введение новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы НЕ ВВОДИТСЯ. В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим».
Губернатор Краснодарского края:
«Обстановка в регионе полностью контролируемая, для введения ограничений на Кубани оснований нет».
Губернатор Ростовской области:
«Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы».
«В Липецкой области не планируется вводить ограничения на перемещение, ситуация в регионе контролируемая».
«Ситуация в области спокойная, никаких ограничений не вводится».
Так собирать тревожный чемоданчик или нет?
Из всего вышесказанного следуют два вывода.
Первое: режим военного положения введен только на территории четырех регионов России. Если вы не находитесь на их территории, то изучать закон № 1-ФКЗ рано. (Но распечатать и положить где-то рядом всё же стоит).
Второе: появление каких-либо ограничений на территории вашего региона зависит во многом от местных властей. Подпишитесь на их официальные аккаунты в социальных сетях. А «Клерк» будет продолжать держать вас в курсе событий.