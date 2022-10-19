Что такое военное положение и средний уровень реагирования: ликбез по новым режимам из указов Путина

Что случилось

19 октября Владимир Путин подписал два указа:

Оба указа отсылают к Федеральному конституционному закону от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».

Эти документы подняли волну вопросов о возможных ограничениях на территории страны. Давайте разбираться, что к чему.

Что такое военное положение

Согласно закону:

«Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии» (ст.1 п.1 № 1-ФКЗ).

Этот же закон предоставляет властям право устанавливать некоторые ограничения прав и свобод граждан и организаций «в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Иными словами, военное положение — это особое состояние государства (или отдельных его регионов), когда могут вводиться серьезные ограничения прав и свобод, и оспорить их будет невозможно.

Формулировки в законах очень расплывчатые и конкретики не дают. Могут ли власти ограничить передвижения по регионам? Да, могут. Могут ли ввести режим особой охраны для каких-то организаций? Да. Но важно (может быть, жизненно важно) сейчас понимать, что паниковать не нужно. Давайте смотреть документы.

Где вводится военное положение и почему

Согласно указу № 756, военное положение начнет действовать с 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как мы помним из закона «О военном положении», главное условие, при котором вводится такой режим — это военная агрессия против страны или непосредственная угроза такой агрессии. Поэтому введенный режим будет действовать в регионах, где сейчас идут боевые действия или есть угроза их ведения.

Что будет происходить на этих территориях

Военное положение в новых регионах РФ в одном из указов Путина называется «максимальным уровнем реагирования». Это значит, что на этих территориях закон о военном положении может применяться на полную.

То есть местные власти могут проводить мобилизационные мероприятия в экономике, принимать меры по гражданской обороне и меры «для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

Наконец, на этих территориях будет официально вестись территориальная оборона и будут созданы штабы ТО (п.2 Указа «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»).

Касается ли это остальной территории России

Само военное положение распространяется только на четыре новых региона РФ.

Но на некоторых близких к зоне специальной военной операции территориях тоже будут ограничения. Речь про:

Республику Крым;

г. Севастополь;

Краснодарский край;

Белгородскую область;

Брянскую область;

Воронежскую область;

Курскую область;

Ростовскую область.

Откуда взялся средний уровень реагирования

Такой формулировкой в указе президента называется режим возможных ограничений на территориях перечисленных регионов России.

В законе «О военном положении» или каком-либо другом законе понятия «средний уровень реагирования» похоже что нет.

Единственное, что можно найти по запросу «уровни реагирования» в нашем законодательстве — это уровни реагирования на чрезвычайные ситуации. Они прописаны в «Наставлении по организации управления и оперативного (экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций», которое утверждено протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10.03.2020 № 1. Однако этот документ касается чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера и к режиму военного положения отношения не имеет.

Вероятно, эта новая классификация приведена только в указе президента.

Почему классификация? Потому что на разных территориях России документом вводятся разные режимы:

максимального реагирования;

среднего реагирования;

повышенной готовности;

базовой готовности.

Что значат эти режимы / уровни

Чтобы ваши мысли не разбегались далеко, мы собрали в одну таблицу все режимы из указа президента. Ищите свой регион.

Регионы Какой режим действует с 20 октября 2022 года Что может происходить ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области Военное положение / максимальный уровень реагирования Могут вводиться любые меры из ст.7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и г. Севастополь Средний уровень реагирования Согласно Указу Президента «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»: Губернаторы могут: проводить мобилизационные мероприятия в экономике;

проводить мероприятия по гражданской и территориальной обороне;

усиливать охрану общественного порядка, важных объектов и населения;

вводить особые режимы работы объектов, которые обеспечивают транспорт, коммуникации и связь, энергетику, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

организовать временное отселение жителей в безопасные районы;

ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, ограничить передвижение по территории, движение транспорта и проводить досмотр;

могут контролировать работу в том числе типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны. Регионы, входящие в состав ЦФО и ЮФО, за исключением ранее названных регионов Режим повышенной готовности Все то же самое, что и при среднем уровне реагирования, за исключением пунктов о переселении населения и ограничении свободы передвижения по территории региона. Остальные регионы Уровень базовой готовности Губернаторы: реализуют меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил,

усиливают охрану общественного порядка, важных объектов и населения;

могут вводить особые режимы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Что сказали губернаторы 19 октября

По состоянию на 19 октября ни один из губернаторов регионов России, которых не коснулось военное положение, не объявил об особых ограничениях. Кто-то их анонсировал, но пока очень неопределенно.

Губернатор Севастополя:

«Сейчас в Севастополе ситуация стабильная, работаем в рамках желтого уровня террористической опасности. Дополнительные меры безопасности будут вводиться исходя из складывающейся обстановки».

Власти Воронежской области:

«Обстановка в Воронежской области оценивается как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения».

Мэр Москвы:

«В настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме».

Губернатор Курской области:

«На данный момент введение новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы НЕ ВВОДИТСЯ. В приграничных территориях, как и прежде, действует пропускной режим».

Губернатор Краснодарского края:

«Обстановка в регионе полностью контролируемая, для введения ограничений на Кубани оснований нет».

Губернатор Ростовской области:

«Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы».

Губернатор Липецкой области:

«В Липецкой области не планируется вводить ограничения на перемещение, ситуация в регионе контролируемая».

Губернатор Калужской области:

«Ситуация в области спокойная, никаких ограничений не вводится».

Так собирать тревожный чемоданчик или нет?

Из всего вышесказанного следуют два вывода.

Первое: режим военного положения введен только на территории четырех регионов России. Если вы не находитесь на их территории, то изучать закон № 1-ФКЗ рано. (Но распечатать и положить где-то рядом всё же стоит).

Второе: появление каких-либо ограничений на территории вашего региона зависит во многом от местных властей. Подпишитесь на их официальные аккаунты в социальных сетях. А «Клерк» будет продолжать держать вас в курсе событий.