Воинская обязанность: какие отметки должны быть проставлены у работников в паспорте

Почему нужно знать отметки

На основании подп. «а» п. 27 Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил 11.07.2017) сотрудник, ответственный за воинский учёт персонала, для обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту работы обязан в том числе проверять у принимаемых на работу наличие отметок в паспортах об их отношении к воинской обязанности. Это нужно делать именно в дни приема на работу и не позже.

Отметка об отношении к воинской обязанности должна стоять на странице 13 паспорта гражданина России. Если отметки нет, он обязан проинформировать военкомат об этом.

Учтите, что контролёры обязательно смотрят, проверяет ли ответственный сотрудник у принимаемых на работу наличие отметок в паспортах об их отношении к воинской обязанности.

Виды отметок и требования к ним

Они приведены в Приложении № 8 к указанным Методическим рекомендациям.

Отметка представляет собой штамп военкомата, ОВД или специального принтера и может отличаться в зависимости от пола работника. Размер штампа должен быть 70 × 20 мм.

Штамп военкомата

Образец штампа военкомата для лиц мужского пола такой:

Он же для женщин:

В штампе указывают:

отношение к воинской обязанности в зависимости от пола военнообязанного;

дату внесения штампа;

подпись сотрудника, проставившего штамп.

Месяц проставления штампа пишут прописью. Например: «4 июля 2022 г.».

Все записи в штампах делают тушью или пастой черного цвета.

Штампы для внесения отметок в паспорта хранятся у начальников отделений (специально назначенных лиц). Их выдают исполнителям только на время работы под роспись в журнале выдачи.

Ранее внесенные в паспорт отметки об отношении к воинской обязанности не погашают.

Штамп ОВД

Отметка, которую делают органы внутренних дел, выглядит так:

Штамп спецпринтера

Образец для мужчин:

Образец для женщин:

Штамп делают при помощи специального принтера в соответствии с требованиями к техническим средствам при оформлении паспорта гражданина РФ. Шрифты и размеры текста устанавливает МВД России.

В таком штампе указаны:

отношение к воинской обязанности в зависимости от пола;

дата внесения штампа;

код подразделения;

подпись в графе «Заверил» сотрудника, внёсшего штамп.

В случаях, когда внесение штампа специальным принтером производится в уполномоченных организациях вне подразделений, код не указывается.

Если в паспорте у военнообязанного, сотрудника нужно направить в военкомат по месту жительства/пребывания для постановки на воинский учет (п. 32 Методических рекомендаций).