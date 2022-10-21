Воинская обязанность: какие отметки должны быть проставлены у работников в паспорте

Почему нужно знать отметкиНа основании подп. «а» п. 27 Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил 11.07.2017) сотрудник, ответственный за воинский учёт персонала, для обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту работы обязан в том числе проверять у принимаемых на работу наличие отметок в паспортах об их отношении к воинской обязанности. Это нужно делать именно в дни приема на работу и не позже.
Виды отметок и требования к нимОни приведены в Приложении № 8 к указанным Методическим рекомендациям.
Отметка представляет собой штамп военкомата, ОВД или специального принтера и может отличаться в зависимости от пола работника. Размер штампа должен быть 70 × 20 мм.
Штамп военкоматаОбразец штампа военкомата для лиц мужского пола такой:
Он же для женщин:
В штампе указывают:
- отношение к воинской обязанности в зависимости от пола военнообязанного;
- дату внесения штампа;
- подпись сотрудника, проставившего штамп.
Все записи в штампах делают тушью или пастой черного цвета.
Штампы для внесения отметок в паспорта хранятся у начальников отделений (специально назначенных лиц). Их выдают исполнителям только на время работы под роспись в журнале выдачи.
Штамп ОВДОтметка, которую делают органы внутренних дел, выглядит так:
Штамп спецпринтераОбразец для мужчин:
Образец для женщин:
Штамп делают при помощи специального принтера в соответствии с требованиями к техническим средствам при оформлении паспорта гражданина РФ. Шрифты и размеры текста устанавливает МВД России.
В таком штампе указаны:
- отношение к воинской обязанности в зависимости от пола;
- дата внесения штампа;
- код подразделения;
- подпись в графе «Заверил» сотрудника, внёсшего штамп.