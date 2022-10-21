Ведение бизнеса

Регистрация и перерегистрация бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

В связи с принятием в состав РФ новых субъектов появилось множество вопросов о том, каким образом на данных территориях будут функционировать уже зарегистрированные компании и ИП, а также каким образом будет регистрироваться новый бизнес.

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Регистрация и перерегистрация бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Иллюстрация: Mikhail Nilov/pexels

Так как прошло не так много времени с момента изменения территориальных границ, в рамках данной статьи мы постараемся структурировать «по полочкам» всю имеющуюся информацию.

Новые регистрирующие органы

На всей территории РФ регистрацию бизнеса и учет зарегистрированных компаний и ИП осуществляет ФНС.

5 октября 2022 года на присоединенных территориях открылись первые налоговые органы РФ, которые поначалу будут действовать одновременно, как регистрирующие и территориальные:

  • Херсонская область — УФНС по Херсонской области;
  • Запорожская область — Межрайонная ИФНС № 1 по Запорожской области;
  • ДНР — Межрайонная ИФНС № 1 по Донецкой Народной Республике;
  • ЛНР — Межрайонная ИФНС № 1 по Луганской Народной Республике.

Именно на данные отделения ФНС возложена обязанность по внесению данных в ЕГРЮЛ и учету физлиц, получивших российские паспорта.

Перерегистрация компаний и обновление ЕГРЮЛ

По информации ФНС уже зарегистрированные компании будут включены в ЕГРЮЛ автоматически до конца 2022 года. При этом на компании ложится обязанность привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ и подать соответствующий комплект на внесение изменений до 31 декабря 2023 года.

Если же данные не появились в ЕГРЮЛ до конца 2022 года, необходимо самостоятельно подать документы о внесении соответствующих сведений до 31 марта 2023 года. В противном случае неперенесённые компании по российскому законодательству существовать не будут.

С ИП ситуация обстоит сложнее. Так ИП, зарегистрированные на присоединенных территориях, могут осуществлять свою деятельность в таком ключе только до 31 марта 2023 года. Чтобы продолжать деятельность по законодательству РФ необходимо к 31 марта 2023 года подать документы на регистрацию ИП как первичную.

Налогообложение при перерегистрации

Для уже действующих компаний и ИП, включенных в ЕГРЮЛ, до 1 января 2023 года сохраняется та система налогообложения, которую они применяли до момента включения территорий в состав РФ. С 1 января 2023 года для таких компаний и ИП начинает действовать Налоговый кодекс, т.е. те системы налогообложения, аналоги которых применялись по ранее действующему законодательству.

Регистрация новых компаний и ИП

Для регистрации бизнеса на новых территориях РФ применяется текущее законодательство и требования к документам, установленные федеральными законами о регистрации юридических лиц и ИП.

При этом до 31 декабря 2023 года новые предприниматели освобождаются от оплаты государственной пошлины за регистрацию (4 000 рублей для компаний, 800 рублей для ИП).

Налогообложение новых компаний и ИП

Для новых компаний и ИП, зарегистрированных на присоединенных территориях, сразу будет действовать Налоговый кодекс.

Выводы

До текущего момента все еще существуют неясности с перерегистрацией АО и их эмиссией, перерегистрацией некоммерческих организаций, учетом организаций в российских отделениях ПФР и ФСС. Надеемся, в ближайшее время законодатель урегулирует эти вопросы.

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