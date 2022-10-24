Журнал проверок воинского учета и бронирования: как его заполнять и сколько надо хранить

Обязанность организации

Воинский учет ведут по Положению о нём, утверждённому постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719.

На основании п. 39 Методических рекомендаций Генштаба Вооруженных Сил РФ по ведению воинского учета в организациях (утв. 11.07.2017) каждая организация при её образовании и перед началом очередного календарного года должна разрабатывать и вести Журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил.

Аналогичный журнал ведут военкоматы муниципальных образований и органы местного самоуправления.

Основная задача ведения такого журнала заключается в доведении до руководителя предприятия результатов проверок ведения воинского учета и бронирования граждан в запасе.

Учтите, что при проверке работы по ведению воинского учета и бронирования в организациях обязательно смотрят наличие указанного журнала.

Образец журнала

Форма бланка журнала проверок воинского учета и бронирования работников в запасе приведена в Приложении № 18 к упомянутым Методическим рекомендациям.

Его основная табличная часть выглядит так:

Отметим, что аналогичная форма журнала приведена в Приложении № 29 к Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета, утверждённой приказом Министра обороны от 22.11.2021 № 700 (далее — Инструкция № 700).

Требования к журналу. И как его заполнить

В силу простоты бланка в Методических рекомендациях не приведён порядок заполнения этого журнала. Но указано, что он должен быть:

зарегистрирован;

пронумерован;

прошнурован;

опечатан и заверен подписью руководителя организации.

Также уточнено, что графу 4 заполняют только в организации.

Возможет ли другой вариант?

Альтернативой журналу может быть акт, составляемый по результатам проверок (п. 62 Инструкции № 700). Тогда в журнале проверок делают запись о его наличии.

Срок хранения

Оба документа нужно хранить не менее пяти лет — начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором было завершено их ведение/оформление.