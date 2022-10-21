УСН изменится с 2023 года: что учесть бухгалтеру

Переход на единый налоговый счет

Упрощенцы, также как и налогоплательщики, применяющие другие режимы, обязаны будут платить в бюджет налоги и взносы одним платежом, вместо нескольких.

Исключения:

взносы на травматизм;

госпошлина, по которой отсутствует исполнительный лист;

НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патентам.

Эти платежи по-прежнему будут учитываться отдельно.

Налоговики сформируют на начало 2023 года входящее сальдо, в которое в том числе будут входить авансы по УСН, так как срок подачи декларации по итогам 2022 года, приходится на весну 2023. После предоставления отчета обязательства будут уменьшены на величину уплаченных авансов.