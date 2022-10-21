УСН изменится с 2023 года: что учесть бухгалтеру

Переход на единый налоговый счет
Упрощенцы, также как и налогоплательщики, применяющие другие режимы, обязаны будут платить в бюджет налоги и взносы одним платежом, вместо нескольких.
Исключения:
- взносы на травматизм;
- госпошлина, по которой отсутствует исполнительный лист;
- НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патентам.
Эти платежи по-прежнему будут учитываться отдельно.
Налоговики сформируют на начало 2023 года входящее сальдо, в которое в том числе будут входить авансы по УСН, так как срок подачи декларации по итогам 2022 года, приходится на весну 2023. После предоставления отчета обязательства будут уменьшены на величину уплаченных авансов.
Уведомление об исчисленном налоге
Изменены сроки уплаты налогов и предоставления отчетности
Коэффициент-дефлятор
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