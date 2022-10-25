Почему ООО можно зарегистрировать на дому и на что ссылаться в законах

Адрес должен быть обязательно

Юридическое лицо обязано получить государственную регистрацию (ст. 51 ГК). Порядок регистрации прописан в Федеральном законе от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Данные, которые компания предоставить для регистрации, попадут в ЕГРЮЛ. И они открыты для всеобщего ознакомления. В том числе и адрес юридического лица (п. 3 ст. 54 ГК, подп. «в» п. 1 ст. 5 Закона № 129-ФЗ).

Чиновникам важно, чтобы по этому адресу можно было найти представителей компании, и чтобы туда доходили юридически значимые сообщения.

В общем-то, если на повестки из инспекции, которые будут отправлены на этот адрес, будут приходить ответы, инспекторы никаких претензий к адресу высказывать не будут (письмо ФНС от 23.09.2011 № ПА-21-6/293).

Можно и дома

Чиновники в письме Минфина от 19.09.2022 № 03-12-13/90461 указали, что юридический адрес может быть как по домашнему адресу учредителя, так и по домашнему адресу директора. Закон этого не запрещает (п. 4 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 61).

Причем это возможно и в том случае, если собственник помещения — супруг или супруга. Разумеется, от них надо получить разрешение. Однако если такое разрешение будет — больше никаких препятствий нет.

Важно: договор аренды помещения не нужен.

Но есть одна неприятная тонкость. Тогда любое лицо сможет получить информацию о домашнем адресе учредителя или директора, просто заглянув в ЕГРЮЛ.

И даже не совсем дома

Теоретически, адресом места нахождения компании может быть жилое помещение, в котором директор или учредитель зарегистрирован по месту пребывания. Это так называемая временная регистрация.

Временная регистрация производится в срок, не превышающий 90 дней со дня прибытия гражданина в жилое помещение. С регистрационного учета по месту жительства гражданину сниматься не нужно (ст. 5 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1).

К месту пребывания относятся, например, гостиница, санаторий, дом отдыха, медицинская организация.

Главное, чтобы на это был согласен собственник помещения (решение АС Республики Марий Эл от 30.11.2016 № А38-7231/2016). Правда, как на практике добиться такого согласия, представить сложновато.

Когда дома все-таки нельзя

Налоговики вправе отказать в государственной регистрации, если у них есть информация о недостоверности представленных сведений об адресе. Иначе говоря, что такой адрес указан без намерения фактически его использовать (подп. «р» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ).

Это может произойти, например, когда: указанный адрес — адрес большого количества иных юридических лиц, с которыми невозможно связаться по этому адресу;

есть заявление собственника помещения, что он не разрешает регистрировать юридические лица по этому адресу.

Так что если помещение принадлежит родственникам, ссориться с ними не стоит. Они могут обратиться к налоговикам, юридический адрес будет скомпрометирован, и компании придется срочно искать новый юридический адрес.