Какие товары сейчас маркировать обязательно, какие — нет. А до каких еще очередь не дошла очередь

Разберемся что такое маркировка
Маркировка — это контрольно-идентификационный знак (КиЗ), который присваивается товару и указывается на его ярлыке, упаковке, этикетке или таре. Этот знак может создать только единый оператор маркировок.
С помощью маркировки можно отследить путь товара от производства до продажи или списания.
Рассмотрим работу участников оборота товара:
- Производители. Они маркируют продукцию и вводят ее в оборот.
- Поставщики и импортеры. Они сверяют знак с данными в документах, которые получили от производителя и далее сообщают «Честному ЗНАКу» о поступлении и продаже такой продукции.
- Розничные продавцы. Сверяют знак с данными, которые предоставил поставщик или импортер и сообщают «Честному ЗНАКу» о поступлении товара и о реализации его конечному покупателю.
Для каждой группы товаров предусмотрены разные способы маркировки.
За составление КиЗ необходимо платить государству 50 копеек без НДС. Но можно получить КиЗ бесплатно для:
- Жизненно необходимых лекарств, закупочная цена которых не более 20 рублей.
- Остатков, то есть продукции, которая оставалась до внедрения обязательной маркировки. В этом случае при заказе знака необходимо в качестве способа получения указать, что это маркировка остатков. КИЗ для продукции, которая не попала в оборот, действителен 60 суток.
- Продукции, маркировка которой пока в стадии эксперимента.
Что уже давно маркируется?
В 2016 стартовала маркировка одежды из натурального меха.
С 2019 должны маркироваться:
- С 1 марта — табак.
- С 1 июля — обувь.
- С 1 декабря — духи и туалетная вода, шины и покрышки, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки.
Маркировка молочной продукции
С 2021 начала маркироваться молочная продукция:
- С 1 июня — с 1 июня 2021— сыры, мороженое, кроме мороженого и десертов без содержания молочных жиров, и молочного белка в составе.
- С 1 сентября — молочная продукция со сроком хранения более 40 суток.
- С 1 декабря — молочная продукция со сроком хранения до 40 суток включительно.
А с 1 декабря 2023 г. необходимо будет маркировать молочную продукцию, которую привозят и реализуют КФХ и СПК.
Маркировка лекарственных препаратов
С 1 июля 2019 обязательно должны подлежать маркировки препараты из списка высокозатратных нозологий.
А с 1 июля 2020 маркировке подлежат все лекарственные препараты.
Маркировка кресел-колясок
Кресла-коляски, которые относятся к медицинским изделиям, должны обязательно маркироваться, начиная с 1 февраля 2023.
Маркировка велосипедов
С 1 марта 2023 будут маркироваться следующие товары:
- Велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них.
- Двухколесные или иные велосипеды без двигателя, так же и трехколесные велосипеды для доставки грузов.
- Трехколесные велосипеды.
- Рамы велосипедов.
Маркировка упакованной воды
С 1 декабря 2021 действует маркировка минеральной природной воды.
С 1 марта должна маркироваться следующая продукция:
- Вода в емкости, в том числе газированная, без подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.
- Вода купажированная, в том числе газированная.
- Искусственно минеральная вода.
Маркировка курительной смеси для кальяна без табака
С 1 марта 2022 курительная смесь для кальяна без табака подлежит обязательной маркировки, в соответствии с Постановлением Правительства от 28.02.2019 № 224.
Что сейчас необязательно маркировать?
На данный момент действует эксперимент по маркировке. Добровольно маркировать можно следующие товары:
- Никотиносодержащие жидкости и электронные системы доставки никотина.
- Обеззараживать воздуха, ортопедическая обувь, слуховые аппараты, компьютерные томографы, изделия, используемые при недержании, а также стент коронарный.
- Пиво, пивные напитки и отдельные виды слабоалкогольных напитков.
- Биологически активные добавки к пище.
- Парфюмерно-косметическая продукция для рук с антимикробным действием, а также кожные антисептики.
Ответственность за отсутствие маркировки
Ответственность за производство и реализацию продукции без маркировки устанавливается статьей 15.12 КоАП. А за табачные изделия действует иная ответственность.
Суммы штрафов за производство и реализацию такой продукции
За производство:
- для должностных лиц сумма штрафа — от 5 000 до 10 000 рублей;
- для юридических лиц сумма штрафа составляет от 50 000 до 100 000 рублей.
За продажу и хранение:
- для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей;
- для юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей.
За производство табачных изделий:
- для должностных лиц сумма штрафа — от 30 000 до 50 000 рублей;
- для юридических лиц сумма штрафа — от 200 000 до 300 000 рублей.
За продажу табачных изделий:
- для должностных лиц сумма штрафа составляет от 30 000 до 50 000 рублей;
- для юридических лиц сумма штрафа составляет от 300 000 до 500 000 рублей.
Ответственность за производство и реализацию лекарственных препаратов без обязательной маркировки регламентируется ст. 6.34 КоАП и составляют:
- для должностных лиц сумма штрафа составляет от 5 000 до 10 000 рублей;
- для юридических лиц сумма штрафа составляет от 50 000 до 100 000 рублей.
Поэтому при планировании ведения бизнеса в упомянутых областях не забывайте таких нюансах, что избавит вас не только от штрафов, но и создаст вам хорошую репутацию как налогоплательщика и делового партнера.