Маркировка товаров

Какие товары сейчас маркировать обязательно, какие — нет. А до каких еще очередь не дошла очередь

Поговорим об обязательной маркировке, о дальнейших обязательствах маркировки, которые наступят с 2023, а также информацию о товарах, маркировка которых производится на добровольной основе из-за экспериментального этапа.

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Какие товары сейчас маркировать обязательно, какие — нет. А до каких еще очередь не дошла очередь
Иллюстрация: skitterphoto/pexels

Разберемся что такое маркировка

Маркировка — это контрольно-идентификационный знак (КиЗ), который присваивается товару и указывается на его ярлыке, упаковке, этикетке или таре. Этот знак может создать только единый оператор маркировок.

С помощью маркировки можно отследить путь товара от производства до продажи или списания.

Рассмотрим работу участников оборота товара:

  1. Производители. Они маркируют продукцию и вводят ее в оборот.
  2. Поставщики и импортеры. Они сверяют знак с данными в документах, которые получили от производителя и далее сообщают «Честному ЗНАКу» о поступлении и продаже такой продукции.
  3. Розничные продавцы. Сверяют знак с данными, которые предоставил поставщик или импортер и сообщают «Честному ЗНАКу» о поступлении товара и о реализации его конечному покупателю.

Для каждой группы товаров предусмотрены разные способы маркировки.

За составление КиЗ необходимо платить государству 50 копеек без НДС. Но можно получить КиЗ бесплатно для:

  • Жизненно необходимых лекарств, закупочная цена которых не более 20 рублей.
  • Остатков, то есть продукции, которая оставалась до внедрения обязательной маркировки. В этом случае при заказе знака необходимо в качестве способа получения указать, что это маркировка остатков. КИЗ для продукции, которая не попала в оборот, действителен 60 суток.
  • Продукции, маркировка которой пока в стадии эксперимента.

Что уже давно маркируется?

В 2016 стартовала маркировка одежды из натурального меха.

С 2019 должны маркироваться:

  • С 1 марта — табак.
  • С 1 июля — обувь.
  • С 1 декабря — духи и туалетная вода, шины и покрышки, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки.

Маркировка молочной продукции

С 2021 начала маркироваться молочная продукция:

  • С 1 июня — с 1 июня 2021— сыры, мороженое, кроме мороженого и десертов без содержания молочных жиров, и молочного белка в составе.
  • С 1 сентября — молочная продукция со сроком хранения более 40 суток.
  • С 1 декабря — молочная продукция со сроком хранения до 40 суток включительно.

А с 1 декабря 2023 г. необходимо будет маркировать молочную продукцию, которую привозят и реализуют КФХ и СПК.

Маркировка лекарственных препаратов

С 1 июля 2019 обязательно должны подлежать маркировки препараты из списка высокозатратных нозологий.

А с 1 июля 2020 маркировке подлежат все лекарственные препараты.

Маркировка кресел-колясок

Кресла-коляски, которые относятся к медицинским изделиям, должны обязательно маркироваться, начиная с 1 февраля 2023.

Маркировка велосипедов

С 1 марта 2023 будут маркироваться следующие товары:

  • Велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них.
  • Двухколесные или иные велосипеды без двигателя, так же и трехколесные велосипеды для доставки грузов.
  • Трехколесные велосипеды.
  • Рамы велосипедов.

Маркировка упакованной воды

С 1 декабря 2021 действует маркировка минеральной природной воды.

С 1 марта должна маркироваться следующая продукция:

  • Вода в емкости, в том числе газированная, без подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.
  • Вода купажированная, в том числе газированная.
  • Искусственно минеральная вода.

Маркировка курительной смеси для кальяна без табака

С 1 марта 2022 курительная смесь для кальяна без табака подлежит обязательной маркировки, в соответствии с Постановлением Правительства от 28.02.2019 № 224.

Что сейчас необязательно маркировать?

На данный момент действует эксперимент по маркировке. Добровольно маркировать можно следующие товары:

  1. Никотиносодержащие жидкости и электронные системы доставки никотина.
  2. Обеззараживать воздуха, ортопедическая обувь, слуховые аппараты, компьютерные томографы, изделия, используемые при недержании, а также стент коронарный.
  3. Пиво, пивные напитки и отдельные виды слабоалкогольных напитков.
  4. Биологически активные добавки к пище.
  5. Парфюмерно-косметическая продукция для рук с антимикробным действием, а также кожные антисептики.

Ответственность за отсутствие маркировки

Ответственность за производство и реализацию продукции без маркировки устанавливается статьей 15.12 КоАП. А за табачные изделия действует иная ответственность.

Суммы штрафов за производство и реализацию такой продукции

За производство:

  • для должностных лиц сумма штрафа — от 5 000 до 10 000 рублей;
  • для юридических лиц сумма штрафа составляет от 50 000 до 100 000 рублей.

За продажу и хранение:

  • для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей;
  • для юридических лиц — от 50 000 до 300 000 рублей.

За производство табачных изделий:

  • для должностных лиц сумма штрафа — от 30 000 до 50 000 рублей;
  • для юридических лиц сумма штрафа — от 200 000 до 300 000 рублей.

За продажу табачных изделий:

  • для должностных лиц сумма штрафа составляет от 30 000 до 50 000 рублей;
  • для юридических лиц сумма штрафа составляет от 300 000 до 500 000 рублей.

Ответственность за производство и реализацию лекарственных препаратов без обязательной маркировки регламентируется ст. 6.34 КоАП и составляют:

  • для должностных лиц сумма штрафа составляет от 5 000 до 10 000 рублей;
  • для юридических лиц сумма штрафа составляет от 50 000 до 100 000 рублей.

Поэтому при планировании ведения бизнеса в упомянутых областях не забывайте таких нюансах, что избавит вас не только от штрафов, но и создаст вам хорошую репутацию как налогоплательщика и делового партнера.

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