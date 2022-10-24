Как списать долги контрагента, исключенного из ЕГРЮЛ

Основания исключения из ЕГРЮЛ

Организация может быть исключена из ЕГРЮЛ в следующих случаях:

Когда она прекратила свою деятельность, т. е. если в течение 12 месяцев не была представлена налоговая отчетность и ни по одному из банковских счетов компании за это время не осуществлялись операции (ст. 64.2 ГК). Когда ее нельзя ликвидировать из-за нехватки средств, необходимых для осуществления ликвидационных мероприятий, и невозможности самих учредителей (участников) покрыть эти расходы. Если ранее в ЕГРЮЛ были поданы сведения, которые в дальнейшем были признаны недостоверными — в данном случае в ЕГРЮЛ вносится соответствующая запись о недостоверности сведений, и после шести месяцев с момента внесения этой информации компания исключается из ЕГРЮЛ.

Далее рассмотрим, в каком случае можно признать долг безнадежным

Когда исключение из ЕГРЮЛ не равно ликвидации

В соответствии с положениями письма Минфина от 03.08.2022 № 03-03-06/1/75197, основанными на решениях Судебных коллегий по экономическим спорам Верховного Суда от 26.12.2018 № 301-КГ18-8795 и от 12.02.2019 304-КГ18-18451, если компании исключаются из ЕГРЮЛ по причине невозможности ликвидации или из-за предоставления недостоверных сведений, не могут считаться ликвидированными.

Следовательно, в данном случае организация-кредитор не имеет права признать долг безнадежным и списать его.

Когда можно списать долг

Списание безнадежного долга в качестве внереализационных расходов возможно только в том случае, когда исключение должника из ЕГРЮЛ приравнивается к его ликвидации. Т. е. списать долг можно только в отношении прекратившего свою деятельность кредитора: если он в течение года не предоставляет налоговую отчетность и не производит никаких операций по расчетным счетам.

Решение о ликвидации может быть принято либо самим юридическим лицом (его участниками), либо в судебном порядке в случаях, перечисленных в ст. 61 ГК. При этом стоит отметить, что для ликвидации законом установлены определенные сроки. Так, срок ликвидации, который может быть установлен учредителями юридического лица или судебным органом, принявшим решение о ликвидации компании, не должен превышать один год. При необходимости этот срок может быть продлен в судебном порядке не более чем на полгода.

Исключение из ЕГРЮЛ в данном случае будет иметь те же правовые последствия, что и ликвидация. После соответствующей записи в реестре такая организация будет официально считаться прекратившей свое существование, а ее долги могут быть признаны безнадежными (ст. 63 ГК).

Обратите внимание, что списание безнадежного долга должно производиться вовремя.

Ответственность за преждевременное списание долга

В случае преждевременного списания долга могут возникнуть следующие правовые последствия:

признание налоговой базы по налогу на прибыль необоснованной;

отказ в вычете НДС из-за указания в счете-фактуре полного юридического адреса контрагента-должника, который числится в ЕГРЮЛ, особенно если по нему в реестре содержится запись о недостоверности сведений, в том числе адреса.

Иные основания списания долга

Помимо ликвидации, есть и другие основания, по которым может быть списан долг контрагента, исключенного из ЕГРЮЛ. К ним относятся, например:

Так, при истечении срока исковой давности долг может быть признан безнадежным и учтен в составе внереализационных расходов. Списание производится в том же отчетном периоде, когда заканчивается срок исковой давности.

Как правило, срок исковой давности равен трем годам, однако он может быть прерван или приостановлен на основании (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда от 29.09.2015 № 43):

решения должника (например, он признал долг, расписавшись в акте сверки или прислав соответствующее письмо, или попросил предоставить ему отсрочку);

оплаты должником процентов или неустойки;

составленного дополнительного соглашения к договору, согласно которому должник признал свое обязательство.

Во втором случае долг признается безнадежным по решению суда — постановлением судебного пристава-исполнителя подтверждается невозможность его взыскания. В соответствии с п. 2 ст. 266 НК, выделяют два основания, по которым может быть принято такое судебное решение:

невозможность установить местонахождение контрагента и его имущества;

и его имущества; отсутствие у контрагента какого-либо имущества, в отношении которого может быть обращено взыскание.

При наличии одного из этих оснований задолженность контрагента может быть признана безнадежной и списана.