Когда собственники квартир не должны платить за содержание и ремонт общедомового имущества: новые судебные решения

Но все-таки, как показывает практика, это не означает, что с собственников можно брать деньги за все, что связано с общедомовым имуществом.
Разберем несколько свежих примеров судебных решений, где было признано незаконным взимание с собственников платы за содержание общего имущества дома.
1. Плата за водоотведение без общедомового счетчика незаконнаЖитель многоквартирного дома пожаловался в суд на отказ управляющей организации сделать перерасчет, исключив плату за отведение сточных вод на общедомовые нужды (ОДН), поскольку дом не был оборудован общедомовым счетчиком сточных вод, а также отдельными водоразборными устройствами для водоотведения на ОДН.
Значит, плата начислялась за фактически не оказанную услугу. Суды посчитали жалобу обоснованной и обязали УК сделать перерасчет, добавив к этому следующее:
В связи с этим кассационный суд пришел к выводу, что при отсутствии в доме счетчика сточных вод нет законных оснований для начисления платы за водоотведение в отношении общедомовых нужд (Первый КСОЮ, определение от 16.9.2022 № 88-21612/2022).
2. Собственники квартир в новостройке не должны оплачивать услуги управляющей компании (УК) по повышенному тарифу на основании договора с застройщикомПосле сдачи в эксплуатацию построенного многоквартирного дома управляющая компания начисляла плату за содержание общего имущества по тарифу 46,7 руб. за 1 кв. метр, который был прописан в договоре, заключенном между ней и застройщиком на три месяца.
По истечении этого срока размер платежей не изменился (хотя общее собрание собственников не проводилось, а муниципальный тариф составлял намного меньше — 38,64 руб. за 1 кв. метр).
УК ссылалась на автоматическое продление действия договора, которое было в нем предусмотрено.
3. Нельзя взимать с собственников плату за дезинфекцию подъезда без их согласияУправляющая компания выставила собственникам счет на 393 024 рубля за дополнительную обработку подъезда хлорным раствором, которая требовалась в условиях объявленного режима повышенной готовности.
Однако суды по жалобе собственников отменили это доначисление, указав, что:
- во-первых, такая услуга, как обработка хлорным раствором наружных поверхностей общедомового имущества, не предусмотрена официальным перечнем услуг по содержанию общедомового имущества в многоквартирном доме, а также договором управления,
- во-вторых, общего собрания собственников для утверждения оплаты этой услуги не проводилось.
4. Взимание с жильцов платы за пульт от ворот на придомовую территорию признано незаконнымНа общем собрании собственники приняли решение установить автоматические ворота для въезда на придомовую территорию и для каждой квартиры изготовить дубликат пульта от этих ворот.
УК выставила стоимость этого пульта в квитанциях для оплаты жильцами. Однако один недовольный этим собственник пожаловался в жилинспекцию — и та предписала УК убрать эту строку из квитанций, поскольку решение общего собрания не утвердило стоимость изготовления пульта от ворот.
Все судебные инстанции согласились с этим решением: поскольку изготовление дубликата пульта от ворот не относится к числу услуг по содержанию общего имущества дома, утвержденных Минимальным перечнем, УК не может устанавливать плату за нее без решения общего собрания (Верховный суд, определение от 16.06.2022 № 304-ЭС22 — 8863).