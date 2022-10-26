Когда собственники квартир не должны платить за содержание и ремонт общедомового имущества: новые судебные решения

Но все-таки, как показывает практика, это не означает, что с собственников можно брать деньги за все, что связано с общедомовым имуществом.

Разберем несколько свежих примеров судебных решений, где было признано незаконным взимание с собственников платы за содержание общего имущества дома.

1. Плата за водоотведение без общедомового счетчика незаконна

Житель многоквартирного дома пожаловался в суд на отказ управляющей организации сделать, поскольку дом не был оборудован общедомовым счетчиком сточных вод, а также отдельными водоразборными устройствами для водоотведения на ОДН.

Значит, плата начислялась за фактически не оказанную услугу. Суды посчитали жалобу обоснованной и обязали УК сделать перерасчет, добавив к этому следующее:

«согласно действующим Правилам оказания коммунальных услуг № 354, если в доме нет общего прибора учета сточных вод, то плата за водоотведение на ОДН рассчитывается с учетом норматива потребления услуги водоотведения».

Однако: с 2017 года соответствующие нормы были отменены.

В связи с этим кассационный суд пришел к выводу, что при отсутствии в доме счетчика сточных вод нет законных оснований для начисления платы за водоотведение в отношении общедомовых нужд (Первый КСОЮ, определение от 16.9.2022 № 88-21612/2022).

2. Собственники квартир в новостройке не должны оплачивать услуги управляющей компании (УК) по повышенному тарифу на основании договора с застройщиком

После сдачи в эксплуатацию построенного многоквартирного дома управляющая компания начисляла плату за содержание общего имущества по тарифу 46,7 руб. за 1 кв. метр, который был прописан в договоре, заключенном между ней и застройщиком на три месяца.

По истечении этого срока размер платежей не изменился (хотя общее собрание собственников не проводилось, а муниципальный тариф составлял намного меньше — 38,64 руб. за 1 кв. метр).

УК ссылалась на автоматическое продление действия договора, которое было в нем предусмотрено.

Однако суды признали это незаконным: согласно правилам ЖК размер платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества утверждается общим собранием собственников, а при отсутствии такого решения применяется тариф, утвержденный органом местного самоуправления ( ст. 158 ЖК ).

Поэтому УК обязали снизить стоимость своих услуг, которую она установила фактически самовольно ( Арбитражный суд Московского округа, дело №А41-73898/21 ).

3. Нельзя взимать с собственников плату за дезинфекцию подъезда без их согласия

Управляющая компания выставила собственникам счет на 393 024 рубля за, которая требовалась в условиях объявленного режима повышенной готовности.

Однако суды по жалобе собственников отменили это доначисление, указав, что:

во-первых, такая услуга, как обработка хлорным раствором наружных поверхностей общедомового имущества, не предусмотрена официальным перечнем услуг по содержанию общедомового имущества в многоквартирном доме, а также договором управления,

во-вторых, общего собрания собственников для утверждения оплаты этой услуги не проводилось.

4. Взимание с жильцов платы за пульт от ворот на придомовую территорию признано незаконным

На общем собрании собственники приняли решение установить автоматические ворота для въезда на придомовую территорию и для каждой квартиры изготовитьот этих ворот.

УК выставила стоимость этого пульта в квитанциях для оплаты жильцами. Однако один недовольный этим собственник пожаловался в жилинспекцию — и та предписала УК убрать эту строку из квитанций, поскольку решение общего собрания не утвердило стоимость изготовления пульта от ворот.

Все судебные инстанции согласились с этим решением: поскольку изготовление дубликата пульта от ворот не относится к числу услуг по содержанию общего имущества дома, утвержденных Минимальным перечнем, УК не может устанавливать плату за нее без решения общего собрания (Верховный суд, определение от 16.06.2022 № 304-ЭС22 — 8863).