Бухгалтеры надеются на предупреждения вместо штрафов, путаются с сотрудниками-иностранцами и налоговым агентством по НДС. Новое на форуме «Клерка»

Налоговый агент по НДС или по прибыли?
«Резидент, российское ООО, заключает договор фрахта судна с Эстонской компанией для перевозки продукции на экспорт с Россией и Турцией. Является ли российская компания налоговым агентом пот НДС или по прибыли. Оплачиваем ли мы налоги?»
В комментарии пришла эксперт и вот краткие выдержки из ее ответа:
- такие услуги объектом налогообложения НДС на территории РФ не являются;
- доходы эстонского перевозчика не подлежат налогообложению налогом на прибыль в РФ при условии выполнения положений ст. 312 НК РФ.
Что там с иностранцами
Правила работы с иностранцами из Украины по понятным причинам стремительно меняются. Вот и одна из наших читательниц запуталась: как правильно принять на работу гражданина Украины со свидетельством о предоставлении временного убежища на территории России?
Ответ: такой документ граждане Украины предъявляют вместо паспорта.
«А вот в МВД подавать уведомление нужно. Срок три рабочих дня», — напоминает эксперт.
Впрочем, это еще не все. Множество вопросов возникают на практике: где указывать данные свидетельства о временном убежище, какое гражданство указывать в карточке сотрудника и т.п.
Если знаете ответы, самое время написать тут.
А может, есть надежда...?
Если не уведомить вовремя о приеме на работу бывшего госслужащего, можно налететь на немаленький штраф.
А уж если это вскроется после увольнения такого сотрудника, проблем не избежать. Но может, есть надежда на предупреждение для первого раза?
Увы, ссылка на закон от 14.07.2022 № 290-ФЗ не поможет, замена штрафа по статье 19.29 КоАП предупреждением прямо запрещена статьей 4.1.1. этого же КоАП.
Яндекс.Доставочные дела
В этой теме по косточкам разбирают признание доходов и расходов, идущих через агентский договор. Ситуация такая:
«ИП на УСН 15% (по региону снижена ставка до 7%). ИП — партнёр Яндекс.Доставки, где ИП оказывает услуги по доставке, а Яндекс является агентом между ИП и его клиентами».
Сейчас остановились на безналичной и наличной оплате. Подключайтесь, если есть, что сказать.
Вопросы без ответа
Бухгалтер с такой историей пока ждет ответов коллег:
«Предприятие закупило противогазы и аптечки АИ... Все лежит на складе. Закупалось для проверки. Сотрудникам не выдавали. Могу ли я списать материалы СИЗ?»
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