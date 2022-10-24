Бухгалтеры надеются на предупреждения вместо штрафов, путаются с сотрудниками-иностранцами и налоговым агентством по НДС. Новое на форуме «Клерка»

Налоговый агент по НДС или по прибыли?

Ситуация:

«Резидент, российское ООО, заключает договор фрахта судна с Эстонской компанией для перевозки продукции на экспорт с Россией и Турцией. Является ли российская компания налоговым агентом пот НДС или по прибыли. Оплачиваем ли мы налоги?»

В комментарии пришла эксперт и вот краткие выдержки из ее ответа:

такие услуги объектом налогообложения НДС на территории РФ не являются;

доходы эстонского перевозчика не подлежат налогообложению налогом на прибыль в РФ при условии выполнения положений ст. 312 НК РФ.

Что там с иностранцами

Правила работы с иностранцами из Украины по понятным причинам стремительно меняются. Вот и одна из наших читательниц запуталась: как правильно принять на работу гражданина Украины со свидетельством о предоставлении временного убежища на территории России?

Ответ: такой документ граждане Украины предъявляют вместо паспорта.

«А вот в МВД подавать уведомление нужно. Срок три рабочих дня», — напоминает эксперт.

Впрочем, это еще не все. Множество вопросов возникают на практике: где указывать данные свидетельства о временном убежище, какое гражданство указывать в карточке сотрудника и т.п.

Если знаете ответы, самое время написать тут.

А может, есть надежда...?

Если не уведомить вовремя о приеме на работу бывшего госслужащего, можно налететь на немаленький штраф.

А уж если это вскроется после увольнения такого сотрудника, проблем не избежать. Но может, есть надежда на предупреждение для первого раза?

Увы, ссылка на закон от 14.07.2022 № 290-ФЗ не поможет, замена штрафа по статье 19.29 КоАП предупреждением прямо запрещена статьей 4.1.1. этого же КоАП.

Яндекс.Доставочные дела

В этой теме по косточкам разбирают признание доходов и расходов, идущих через агентский договор. Ситуация такая:

«ИП на УСН 15% (по региону снижена ставка до 7%). ИП — партнёр Яндекс.Доставки, где ИП оказывает услуги по доставке, а Яндекс является агентом между ИП и его клиентами».

Сейчас остановились на безналичной и наличной оплате. Подключайтесь, если есть, что сказать.

Вопросы без ответа

Бухгалтер с такой историей пока ждет ответов коллег:

«Предприятие закупило противогазы и аптечки АИ... Все лежит на складе. Закупалось для проверки. Сотрудникам не выдавали. Могу ли я списать материалы СИЗ?»

Еще больше ситуаций разбирают на форуме «Клерка» каждый день!