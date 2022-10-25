Обзоры для бухгалтера

Карточка дня. Что сдать и заплатить 25 октября

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Карточка дня. Что сдать и заплатить 25 октября

Итак, сегодня крайние сроки сдачи

  • расчета 4-ФСС (актуальная форма утв. Приказом ФСС от 14.03.2022 № 80);
  • декларации по НДС (актуальную форма утв. Приказом ФНС от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@ (в ред. Приказа от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@);
  • отчета об операциях с прослеживаемыми товарами — актуальная форма утв. Приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@;
  • декларации по акцизам — актуальные формы утв.Приказ ФНС от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@ (алкоголь), Приказ ФНС от 12.01.2022 № ЕД-7-3/8@ (бензин), Приказ ФНС от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@ (табак).

Сегодня надо заплатить

  • 1/3 суммы НДС за 3 квартал 2022 г. (статья 174 НК);
  • НДПИ за сентябрь 2022 г. (статья 344 НК);
  • авансовый платеж по НДФЛ за 9 месяцев 2022 г. для ИП, адвокатов, нотариусов и т.п. (пункт 7 статьи 227 НК);
  • только москвичам: торговый сбор за 3 квартал 2022 года (статья 417 НК).

Важно: авансовый платеж считайте от полученных доходов, а не от предполагаемого дохода!

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