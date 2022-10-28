Почему не стоит держать все деньги в одном банке

Диверсификация и надежность

Вклад – это сумма средств, которую банк принимает от клиента на определенный или неопределенный срок. Это удобный механизм как для вкладчика, так и для банка. Вкладчик получает доход в виде процентов за то, что предоставляет банку ликвидность – свободные деньги, которые тот использует ежедневно в своей работе.

Чтобы быть уверенным в сохранности своих сбережений, стоит выбирать надежный банк, то есть банк, у которого эффективная операционная деятельность, небольшая долговая нагрузка, длительный срок работы, большое количество вкладчиков, сотрудничество с коммерческими организациями.

Также важно помнить о диверсификации – распределении вкладов по разным кредитным организациям. Диверсификация позволит снизить риски банкротства банка до минимума, а также получить дополнительные бонусы по программам разных банков.

Так, лучше всего в одном банке хранить до 1,4 млн рублей, так как именно эта сумма страхуется Агентством по страхованию вкладов и будет гарантированно выплачена в случае проблем у банка.

Важно! В системе АСВ страхуется не только внесенная на вклад сумма, но и проценты. Они рассчитываются до дня наступления страхового случая. Чтобы защитить все свои накопления свыше 1,4 млн рублей, их целесообразно размещать в разных банках.

Это целесообразно и с точки зрения получения бонусов. Часто банки предлагают новым вкладчикам интересные условия с повышенными процентами или другими бонусами. Соответственно, чем больше вкладов в разных банках, тем больше бонусов.

Краткосрочный и долгосрочный вклад: как выбрать

Так как деньги вкладчиков – это ликвидность для банка, он заинтересован в том, чтобы средства находились в обороте как можно дольше. Это обеспечивают долгосрочные вклады, поэтому ставки по ним традиционно выше.

При этом в кризисное время растут ставки по краткосрочным вкладам, которые начинают превышать ставки по долгосрочным, так как растут финансовые и экономические риски и люди неохотно кладут деньги в банки, а иногда, наоборот, снимают средства. Чтобы вернуть ликвидность и заинтересовать клиентов, банки повышают ставки.

Выбирая между долгосрочным и краткосрочным вкладом, нужно исходить из своих планов на будущее и предполагаемых целей, учитывать текущую экономическую ситуацию и изучить рыночную тенденцию.

Например, согласно исследованию аналитического центра Банки.ру, в сентябре у россиян сохранился интерес к краткосрочным вкладам. Самыми популярными стали запросы на трех- и шестимесячные вклады, а также депозиты срочностью один год. Такая тенденция объясняется сохранением привлекательных условий по данным продуктам – банки в рамках спецпредложений для новых клиентов продолжают удерживать повышенные ставки.

В то же время интерес к вкладам сроком более года снизился, так как ставки по краткосрочным вкладам, дающие возможность получить более оперативный доступ к средствам без потери процентов, стали даже с учетом выравнивания после февральских событий более привлекательными.

Учитывая текущие экономические условия и уровень ключевой ставки ЦБ, в октябре ставки по долгосрочным вкладам могут вновь становиться более привлекательными, что будет усиливать интерес россиян к предложениям со сроком 1–2 года.