Что организация должна делать, чтобы работники исполняли воинские обязанности

Это стало особенно актуально после объявления в 2022 году указом Президента № 647 частичной мобилизации.

В этой статье называем эти обязанности.

Что входит в воинскую обязанность

Основные вопросы воинской обязанности и военной службы регулирует закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ. Согласно его ст. 4 у должностных организаций есть обязанности по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. То есть сотрудниками.

В силу ст. 1 закона № 53-ФЗ воинская обязанность граждан РФ – это не только воинский учет, но и:

обязательная подготовка к военной службе;

призыв на неё;

прохождение службы по призыву;

пребывание в запасе;

призыв на военные сборы и их прохождение будучи в запасе.

А в период мобилизации, военного положения и в военное время воинская обязанность также предусматривает:

призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время;

её прохождение;

военное обучение в период военного положения и в военное время.

Имейте в виду, что в п. 6 ст. 1 закона № 53-ФЗ прямо указано, что исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей компетенции в том числе организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и их должностные лица. Срок действия трудового договора тоже не имеет значения.

Основные обязанности

На основании п. 1 ст. 4 закона № 53-ФЗ руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций обязаны:

оповещать граждан о вызовах/повестках военкоматов;

обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам/повесткам;

направлять в 2-недельный срок по запросам военкоматов необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о поступающих на воинский учет, состоящих на нём, а также не состоящих, но обязанных состоять;

направлять в 2-недельный срок в военкоматы сведения о случаях выявления не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на нём;

вручать не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, направление в военкомат для постановки на воинский учет (абз. 1 и 3 п. 2 ст. 8 Закона № 53-ФЗ).

Добавим, что в п. 2.26 письма от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208 Минтруд уточнил, что в случае поступления из военкомата повестки о призыве на военную службу сотрудника, временно переведенного к другому работодателю в рамках постановления Правительства от 30.03.2022 № 511, за оповещение и вручение повестки отвечает работодатель, которому установлена обязанность оповестить работника о явке в военкомат.

Штраф по ст. 21.2 КоАП за неоповещение о вызове по повестке военкомата или иного органа воинского учета составляет от 1 000 до 3 000 рублей.