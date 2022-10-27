Обучение для бухгалтеров

Почему бухгалтеру надо повышать квалификацию по новым ФСБУ

Спойлер: потому что ничто не меняется так сильно и сложно, как стандарты бухучета в 2023 году.

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Почему бухгалтеру надо повышать квалификацию по новым ФСБУ
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

До Нового года осталось всего...65 дней! За это время надо успеть:

✅сдать хвосты по квартальной отчетности;

✅сделать сверку с контрагентами;

✅собрать все первичные документы;

✅составить график отпусков;

✅подготовить учетную политику на следующий год.

И вот как раз с последним пунктом начинается целая полоса капканов. ФСБУ кардинально меняют учет – и учетную политику надо составлять, ориентируясь на эти изменения.

Пример. Минфин утвердил ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». В 2023 году его можно применять пока на добровольной основе (обязаловка начнется с 2024го). Но при этом:

  • одновременно с ФСБУ 14/2022 надо применять и изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Потому что они регулируют правила формирования стоимости нематериальных активов (НМА);
  • с началом применения ФСБУ 14/2022 прекратит действие не только старое ПБУ 14/2007 по учету нематериальных активов, но и ПБУ 17/02.

И главное: придется сообщить о вашем добровольном переходе пользователям бухотчетности. Сделать это можно в пояснениях к бухотчетности за первый год (первый отчетный период) перехода на новый стандарт.

Вы вот только дочитали пример, а уже закипела голова, да?

фсбу

Это мы еще не говорили о том, что ФСБУ 25/2018 с начала 2023 года нужно будет обязательно применять с изменениями, внесенными приказом Минфина от 29.06.2022 № 101н. И о многом еще другом.

Выводы, если кратко, простые: новых ФСБУ на обязательной основе с 2023 года не вводят. Но в уже действующие внесли столько изменений, что разобраться с ними можно только с помощью профессионалов.

Если вы уже все поняли, то оставляйте контакты, расскажем подробно про повышение квалификации по новым стандартам:

Нужны еще аргументы?

Пожалуйста.

За неучтенные в бухгалтерии изменения ФСБУ можно налететь на нешуточные штрафы. Мы уверены, что вы бы разобрались и сами, но когда? Отчетность, первичка, закрытие года на носу! Не надежнее ли довериться специалистам?

Тем более, что курс повышения квалификации «Клерка» по полочкам раскладывает не один, а сразу пять важных ФСБУ.

Научитесь работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». А еще:

  • разбираться, кому и в каких ситуациях нужны новые ФСБУ;
  • избегать типичных ошибок бухгалтеров;
  • по-новому работать с документами, договорами, проводками;
  • понимать, на что можно закрыть глаза, а что точно придется изменять в учете.

По итогам даем удостоверение о повышении квалификации по почте России. Его ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

А еще получите сертификат ИПБ России на 40 часов.

Оставьте контакты, расскажем подробнее:

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