Почему бухгалтеру надо повышать квалификацию по новым ФСБУ

До Нового года осталось всего...65 дней! За это время надо успеть:
✅сдать хвосты по квартальной отчетности;
✅сделать сверку с контрагентами;
✅собрать все первичные документы;
✅составить график отпусков;
✅подготовить учетную политику на следующий год.
И вот как раз с последним пунктом начинается целая полоса капканов. ФСБУ кардинально меняют учет – и учетную политику надо составлять, ориентируясь на эти изменения.
Пример. Минфин утвердил ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». В 2023 году его можно применять пока на добровольной основе (обязаловка начнется с 2024го). Но при этом:
- одновременно с ФСБУ 14/2022 надо применять и изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Потому что они регулируют правила формирования стоимости нематериальных активов (НМА);
- с началом применения ФСБУ 14/2022 прекратит действие не только старое ПБУ 14/2007 по учету нематериальных активов, но и ПБУ 17/02.
И главное: придется сообщить о вашем добровольном переходе пользователям бухотчетности. Сделать это можно в пояснениях к бухотчетности за первый год (первый отчетный период) перехода на новый стандарт.
Вы вот только дочитали пример, а уже закипела голова, да?
Это мы еще не говорили о том, что ФСБУ 25/2018 с начала 2023 года нужно будет обязательно применять с изменениями, внесенными приказом Минфина от 29.06.2022 № 101н. И о многом еще другом.
Выводы, если кратко, простые: новых ФСБУ на обязательной основе с 2023 года не вводят. Но в уже действующие внесли столько изменений, что разобраться с ними можно только с помощью профессионалов.
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