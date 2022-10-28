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Как платить денежное содержание и суточные при командировках в новые регионы России

Новый указ Путина установил величину довольствия, суточных и порядок их выплаты работникам госструктур, командированным в ДЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

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Как платить денежное содержание и суточные при командировках в новые регионы России

На кого распространяется указ 752

Указ Президента от 17.10.2022 № 752 — это руководство по оплате командировок в новые российские регионы работникам федеральных государственных органов, как имеющих статус гражданских служащих, так не относящихся к таковым. 

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Как платить денежное содержание и суточные при командировках в новые регионы России

Новый указ Путина установил величину довольствия, суточных и порядок их выплаты работникам госструктур, командированным в ДЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Как платить денежное содержание и суточные при командировках в новые регионы России
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