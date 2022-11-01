ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Что будет с кредитами, вкладами и инвестициями

Что говорит ЦБ

Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения».

Что будет с ипотекой и кредитами

После сентябрьского заседания ЦБ на рынке ипотеки происходил определенный диссонанс: несмотря на снижение регулятором ключевой ставки, банки активно повышали ставки по рыночной ипотеке, говорит ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Инна Солдатенкова.

«Связано это было как с ростом доходности ОФЗ, так и с ужесточением кредитных политик банков на фоне объявления частичной мобилизации. Кроме того, рынок не исключал возможного повышения значения ключевой ставки в октябре, вероятность которого регулятор озвучил после снижения ставки 16 сентября. Все это повлияло на то, что ставки по собственным программам банков увеличились в среднем на 1 процентный пункт. В то же время по льготным программам с господдержкой ставки оставались на том же уровне, а некоторые игроки даже снижали минимальные значения в диапазоне», – поясняет аналитик.

Маловероятно, что сегодняшнее решение по ключевой ставке существенно скажется на рынке кредитов и ипотеки, считает эксперт. Банки сохранят существующие ставки.

«Максимальные ставки по льготным ипотечным программам зафиксированы на правительственном уровне, и значимых изменений по ним мы не ожидаем. В части рыночной ипотеки же, вероятнее всего, ставки продолжат повышать банки, которые пока еще держали их на прежнем уровне», – добавляет Инна Солдатенкова.

Что будет с вкладами

Решение ЦБ существенно не повлияет на ставки по вкладам, на них сейчас влияют другие факторы, говорит аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.

«Ставки по вкладам банки повышают, пытаясь несколько затормозить отток средств физлиц, следуя риторике регулятора о скором завершении цикла снижения ключевой ставки», – поясняет он.

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Решение окажет минимальное влияние на ставки по вкладам, соглашается начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин:

«Сейчас рынок и так работает при этом уровне ключевой».

Незначительное повышение средних максимальных ставок в банках, отмеченное в последние недели, – это не результат действий ЦБ, а ответ на значительные оттоки ликвидности из банков с конца сентября.

«Но это временное явление, так что я бы не ждал каких-то новых трендов по росту или падению средней доходности депозитов», – говорит Карпунин.

По его прогнозу, средние максимальные ставки в топ-10 банках могут оставаться в районе 6,8–7% до конца года.

«Форвардная инфляция на год вперед в базовом сценарии может быть близкой к этому значению», – добавляет он.

Влияние на фондовый рынок

Отсутствие изменений по ключевой ставке и укладывающиеся в прогнозы государственных ведомств цифры по инфляции не будут оказывать существенного влияния на фондовый рынок, говорит Тихонов. При этом он не исключает вероятности новых политических изменений и масштабных событий, которые повлекут за собой иные решения регулятора и поведение рынка.

Влияние решения ЦБ на фондовый рынок – нейтральное, соглашается Карпунин:

«Интриги нет, а значит, участники уже все заложили в цены заранее».

Пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики

Чтобы говорить о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), сначала нужно оценить последствия новых факторов влияния – частичной мобилизации, военного положения в ряде регионов, оттока части экономически активного населения, введение потолка цен на поставку нефти из страны, говорит аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.

«Смягчение ДКП проводится в том числе для толчка к развитию экономики, смены сберегательной модели поведения населения на „расходную“, увеличения его покупательной способности. Насколько это оправдано в „мобилизационной“ экономике – большой вопрос», – поясняет он.

В свою очередь повышение ключевой ставки используется для торможения инфляции, а сейчас ЦБ фиксирует ее замедление, напоминает Тихонов:

«Поэтому в настоящее время мы не видим необходимости в таком решении».