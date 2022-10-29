Лука Пачоли, папа бухучета: история основателя принципов бухгалтерии

Кто такой Лука Пачоли

Фра Лука Бартоломео де Пачоли – ученый, который внес огромный вклад в развитие математики и заложил основные принципы того, что мы называем бухгалтерским учетом. Он родился и жил (1447 – 1517) в Италии эпохи Возрождения.

Италия этого времени – настоящая кузница великих ученых, художников, скульпторов, музыкантов и политических деятелей. Поэтому в детстве Пачоли отдали в ученики к великому художнику Пьеро делла Франческа. В будущем Франческа изобразит своего ученика в образе Петра Мученика на своей знаменитой картине «Мадонна со святыми»:

Пачоли же художником не стал, но познакомился во время учебы с великим архитектором Леоном Баттистой Альберти и увлекся математикой. Именно это увлечение определило его жизнь.

После долгого обучения, странствий, жизни в Риме, Венеции, Перудже и многих других итальянских городах Пачоли становится профессором, читает лекции по философии, алгебре и геометрии.

Главное, чем прославился Пачоли – это его научные труды. Он писал их в разные периоды жизни, порой в ущерб религиозной работе, которой тоже отдавал немало сил.

В Ватиканской библиотеке сейчас хранятся его конспекты «Алгебра» и «Пять правил Платона». Один из крупных трудов ученого – «Божественная пропорция», иллюстрации к которой рисовал сам Леонардо да Винчи. В числе этих иллюстраций, по некоторым данным, и «Витрувианский человек»:

«Божественная пропорция» стала важной работой для множества поколений архитекторов.

В библиотеке университета Болоньи хранится неизданная работа «О силах и количестве».

Наконец, в ноябре 1493 года Пачоли выпустил главный труд жизни, многотомник «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В составе этой работы есть часть под названием «Трактат о счетах и записях». Именно этот трактат стал основой принципов современной бухгалтерии. Подробнее мы поговорим о нем ниже.

Рим, Милан, Перуджа, Венеция

В 1470 году Пачоли приехал в Рим. Это было сложное время итальянских войн, когда множество княжеств и республик воевали между собой, но Рим продолжал оставаться не только крупным городом, но и религиозной столицей христианства. В Риме Пачоли остановился у своего друга Альберти. Кроме того, здесь он обзавелся большим количеством новых друзей, которые будут оказывать большое влияние на его мировоззрение и дальнейшие научные труды. В частности, речь про семейство делла Ровере, представители которого стали Папами Римскими – Сикстом IV и Юлием II.

В Перудже Пачоли стал профессором и начал преподавательскую деятельность. Именно в этом городе он начинает свою карьеру как ученый.

Перуджа, современный вид. Фото: michael kogan / Flickr

Милан сыграл в жизни Пачоли другую, не менее важную роль: в 1496 году его пригласили преподавать на кафедру математики Миланского университета. К тому времени Пачоли был уже знаменит как автор научных трудов и многочисленных лекций. В Милане он написал уже упомянутую «Божественную пропорцию».

Наконец, о Венеции мы скажем только одно: именно в типографии этого города был впервые издан «Трактат о счетах и записях».

Что это за трактат

У знаменитого произведения о бухгалтерии сложная история.

Во времена итальянских войн интерес общества к математике и тем более бухгалтерии был очень невысок: гораздо важнее были политические и религиозные амбиции. Экономический кризис во многих итальянских городах тоже оказал свое влияние. В итоге большой период застоя в развитии теории бухгалтерского учета продлился до конца XVII века.

Трактату Пачоли не придавали должного значения и он затерялся в веках вплоть до 1869 года, когда его обнаружил другой профессор математики – Лючини. По этому поводу в 1878 году в Сан-Сеполькро (на родине Пачоли) установили мемориальную доску с такой надписью:

«Луке Пачоли, который был другом и советником Леонардо да Винчи и Леона Баттиста Альберти, который первым дал алгебре язык и структуру науки, который применил свое великое открытие к геометрии, изобрел двойную бухгалтерию и дал в математических трудах основы и неизменные нормы для последующих исследований. Население Сан-Сеполькро по почину исполнительного комитета общины, в исправление 370-летнего забвения, водрузило своему великому согражданину, 1878».

Скачать и прочитать трактат можно тут.

Так почему отец бухучета?

Несмотря на весьма громкую формулировку записи выше, Пачоли двойную запись, как и саму бухгалтерию не изобретал. Но! Он впервые:

изложил в теории принцип двойной записи;

попытался раскрыть сущность понятий «дебет» и «кредит», хотя сами термины он не употреблял;

персонифицировал бухучет и создал базу для его юридического обоснования; дальше это помогло выделить бухучет в самостоятельную науку;

представил учет в виде общей системы. Моделирование, основанное на комбинаторике, позволило рассматривать каждую отдельную задачу как частный случай общей системы.

Пачоли заложил основные принципы бухучета, которые используются и сейчас:

процедурность (в его представлении это отражало ведение трех книг учета – мемориала (прообраз первички), журнала (прибыль, убытки, проводки) и главной книги);

ясность (то есть полнота сведений);

нераздельность (правило, что имущество собственника и имущество предприятия образуют единый комплекс);

адекватность (расходы, понесенные предприятием, соотносятся по времени с полученными доходами);

предметность;

относительность (пачоли считал, что данные бухгалтерского учета представляют относительную, а не абсолютную ценность);

честность.

Скажем больше: сознательное искажение бухгалтерской информации было для Пачоли не столько финансовым нарушением, сколько нарушением божественной гармонии, которую предстояло постичь при помощи вычислений.

Откуда взялась медаль

На трудах Пачоли бухгалтерский учет основывается примерно полтора столетия – то есть с момента обнаружения и изучения знаменитого «Трактата» и возведения бухучета в статус науки.

За эти полтора столетия именем прославленного математика названы десятки премий, университетских стипендий, грантов и медалей.

В России, например, сейчас вручается медаль имени Луки Пачоли. Ее учредили МОО «Союз писателей России», Русский литературный центр, Международная Академия информатизации и Российский творческий союз работников культуры.

Это общественная награда, которую вручают за популяризацию знаний и навыков в области бухгалтерского учета и налогов.