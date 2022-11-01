Какие законы вступают в силу в ноябре

C 1 ноября

Эксперимент по открытому ПО

По постановлению Правительства начнется эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения, что позволит развить эту сферу. Участие будет добровольным, заявку на него можно подать до 1 апреля 2023 года.

Программа продлится до 30 апреля 2024 года.

C 10 ноября

Принудительная конвертация ценных бумаг

Инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции до 10 ноября включительно. Также это могут сделать те, кто хочет перевести отечественные ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке.

C 12 ноября

Госкомпании будут помогать развитию своих компаний-поставщиков

Крупнейшие компании с государственным участием смогут реализовывать программы развития подрядчиков – субъектов малого и среднего предпринимательства. В эти программы могут быть включены мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки.

C 23 ноября

Банки смогут проверить право на кредитные каникулы через ФНС

Упрощен порядок подтверждения права на кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО: кредиторы смогут запросить эту информацию у ФНС, которая будет получать соответствующие данные от Минобороны.

C 30 ноября

Для офицеров упростят правила хранения наградных кортиков

Военные, уволенные со службы с правом ношения формы, могут носить кортики без регистрации их в Росгвардии и получения соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия. Регистрировать подобное оружие будут обязаны граждане, получившие его по наследству.