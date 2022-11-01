Закон о маркировке рекламы коснется всех. Что такое токены, ОРД и какие будут штрафы

Какой закон смотреть

Поправки внесли во всем известный Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». Главным образом, они касаются рекламы в интернете. То есть огромного количества бизнесменов-рекламодателей, площадок для рекламы и рекламных агентств.

Заработали новые нормы с 1 сентября 2022 года.

Кого и чего касается закон

Маркировка теперь касается всех, кто дает рекламу, производит ее или как-то иначе касается рекламной цепочки. То есть, по сути это:

рекламодатели (собственники, производители или продавцы рекламируемых товаров, услуг);

рекламные агентства

рекламные площадки и блогеры.

Подробнее о критериях написано в Постановлении Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 № 948.

В новых правилах появился загадочный термин «рекламный креатив». Это, по сути, любой элемент рекламы – текст, картинка, видео, баннер, поп-ап и т.п.

Как закон описывает маркировку

Главные принципы такие:

любую рекламу надо сопровождать словом «реклама» и информацией о работодателе (наименование или ссылка на реквизиты);

любая реклама должна нести в себе уникальный идентификатор – токен.

Токен содержит в себе данные, кто заказал рекламу и кто разместил. Получать токен нужно у оператора рекламных данных (ОРД) и ему же потом отчитаться.

Что такое ОРД

Оператор рекламных данных (ОРД) – это компания, которая будет собирать информацию от всех участников цепочки рекламного размещения и передавать в ЕРИР. Для этого она разрабатывает собственную инфраструктуру, которая упростит и оптимизирует процесс передачи данных.

И как вы уже догадались, за это ОРД будут брать деньги. Маркировка – платное «удовольствие».

Список ОРД утверждает Роскомнадзор (правила этого списка прописаны в Приказе РКН от 11.04.2022 № 62 «Об утверждении Порядка ведения реестра операторов рекламных данных»).

Сейчас в списке:

ВКонтакте;

СБЕР;

ОРД-А (AmberData);

Яндекс;

МедиаСкаут;

OZON;

Вымпелком.

Что такое ЕРИР

Единый реестр рекламных данных (ЕРИР) – это система учета интернет-рекламы, в которую подаются данные о каждом размещении digital-рекламы, предназначенной для пользователей, находящихся на территории России. Ведет его Роскомнадзор.

Что не нужно маркировать

И вот тут можно легко сесть в лужу, потому что стопроцентно точную информацию не даст никто. Из нормативки (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.05.2022 № 1362-р) известно, что не надо маркировать:

рекламу собственных товаров (услуг) через email-рассылки;

реклама собственных товаров (услуг) через электронные сообщения группе лиц (в интернете пишут, что это push-уведомления, но возможно, сюда можно отнести и рассылку WhatsApp или Senler).

В интернете пишут, что освобождены от маркировки:

Сервисы веб-аналитики (Яндекс.Метрика, Google Аналитика).

Сервисы для подготовки отчетов по рекламе (Power BI, Tableau, Klipfolio и подобные).

Действительно, эти сервисы не должны маркировать рекламу потому что не имеют отношения к цепочке размещения рекламы: они не производят рекламу, не публикуют, не получают за нее деньги. Они исключительно обрабатывают данные и генерируют отчеты. Но в законе о рекламе ничего такого не прописано.

Как выглядит маркировка рекламы

Вот так должен выглядеть правильно оформленный рекламный пост, например, в телеграм:

Что надо знать рекламному агентству

Агентства, которые обычно выполняют функции посредника между конечным рекламодателем и площадкой, обязаны:

Зарегистрироваться у ОРД как посредники. Передать отчет о размещенной рекламе. Даже если заказчик не делегировал эту функцию, отчет все равно нужно подавать «от себя». А если рекламодатель делегировал через договор агентству получение токена и отчетность, тогда у агентства появляется обязанность зарегистрировать креативы, получить токены и разметить рекламу.

Если размещать рекламу через крупные площадки типа Яндекс. Директа, то эти площадки имеют свои аффилированные ОРД, как мы писали выше. Так что токены они присвоят сами и сами передадут отчет в ОРД.

Главное, что нужно сделать – отделить рекламные аккаунты клиентов и бюджеты друг от друга.

Обязанности оператора рекламной системы

Оператор рекламной системы (попросту, рекламная площадка) – это тот, кто показывает рекламу. Это могут быть гиганты Яндекс и ВКонтакте. А может быть и небольшая площадка.

Оператор должен:

убедиться в том, что креатив правильно промаркирован: есть надпись «Реклама» и ИНН конечного рекламодателя;

получить токен у ОРДа;

внедрить токен в рекламный креатив.

После показа площадке требуется отправить ОРД данные с ИНН рекламодателя, составом рекламы, статистикой, информацией об актах и договорах.

Сделать это нужно будет отдельно по каждому рекламодателю.

Какая будет ответственность

Это статья 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе». Штраф за каждое нарушение:

для физических лиц: от 2000 до 2500 рублей;

для юридических лиц: от 100.000 до 500.000 рублей

Выявлением немаркированной рекламы занимаются Роскомнадзор и ФАС.

О сложностях закона и о том, что делать сейчас

Самые большие сложности возникнут у средних и мелких площадок – а это все блогеры, ютуберы, тиктокеры, которые работают с рекламой. Они не могут сейчас получать токены. Так что им приходится обходится маркировкой «Реклама» с указанием рекламодателя.

Роскомнадзор обещает отладить систему контроля рекламы к началу марта 2023 года.

Но это, конечно, далеко не все.

В общем, давайте делать выводы.

Если вы – рекламодатель, то вам надо:

привести в порядок договоры, указать, кто получает токены и предоставляет информацию в ЕРИР;

следить, чтобы на рекламных креативах была маркировка «Реклама» и ИНН рекламодателя.

Если вы – агентство, то: