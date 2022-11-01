Закон о маркировке рекламы коснется всех. Что такое токены, ОРД и какие будут штрафы

Какой закон смотреть
Поправки внесли во всем известный Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». Главным образом, они касаются рекламы в интернете. То есть огромного количества бизнесменов-рекламодателей, площадок для рекламы и рекламных агентств.
Заработали новые нормы с 1 сентября 2022 года.
Кого и чего касается закон
Маркировка теперь касается всех, кто дает рекламу, производит ее или как-то иначе касается рекламной цепочки. То есть, по сути это:
- рекламодатели (собственники, производители или продавцы рекламируемых товаров, услуг);
- рекламные агентства
- рекламные площадки и блогеры.
Подробнее о критериях написано в Постановлении Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 № 948.
В новых правилах появился загадочный термин «рекламный креатив». Это, по сути, любой элемент рекламы – текст, картинка, видео, баннер, поп-ап и т.п.
Как закон описывает маркировку
Главные принципы такие:
- любую рекламу надо сопровождать словом «реклама» и информацией о работодателе (наименование или ссылка на реквизиты);
- любая реклама должна нести в себе уникальный идентификатор – токен.
Токен содержит в себе данные, кто заказал рекламу и кто разместил. Получать токен нужно у оператора рекламных данных (ОРД) и ему же потом отчитаться.
Что такое ОРД
Оператор рекламных данных (ОРД) – это компания, которая будет собирать информацию от всех участников цепочки рекламного размещения и передавать в ЕРИР. Для этого она разрабатывает собственную инфраструктуру, которая упростит и оптимизирует процесс передачи данных.
И как вы уже догадались, за это ОРД будут брать деньги. Маркировка – платное «удовольствие».
Список ОРД утверждает Роскомнадзор (правила этого списка прописаны в Приказе РКН от 11.04.2022 № 62 «Об утверждении Порядка ведения реестра операторов рекламных данных»).
Сейчас в списке:
- ВКонтакте;
- СБЕР;
- ОРД-А (AmberData);
- Яндекс;
- МедиаСкаут;
- OZON;
- Вымпелком.
Что такое ЕРИР
Единый реестр рекламных данных (ЕРИР) – это система учета интернет-рекламы, в которую подаются данные о каждом размещении digital-рекламы, предназначенной для пользователей, находящихся на территории России. Ведет его Роскомнадзор.
Что не нужно маркировать
И вот тут можно легко сесть в лужу, потому что стопроцентно точную информацию не даст никто. Из нормативки (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.05.2022 № 1362-р) известно, что не надо маркировать:
- рекламу собственных товаров (услуг) через email-рассылки;
- реклама собственных товаров (услуг) через электронные сообщения группе лиц (в интернете пишут, что это push-уведомления, но возможно, сюда можно отнести и рассылку WhatsApp или Senler).
В интернете пишут, что освобождены от маркировки:
- Сервисы веб-аналитики (Яндекс.Метрика, Google Аналитика).
- Сервисы для подготовки отчетов по рекламе (Power BI, Tableau, Klipfolio и подобные).
Действительно, эти сервисы не должны маркировать рекламу потому что не имеют отношения к цепочке размещения рекламы: они не производят рекламу, не публикуют, не получают за нее деньги. Они исключительно обрабатывают данные и генерируют отчеты. Но в законе о рекламе ничего такого не прописано.
Как выглядит маркировка рекламы
Вот так должен выглядеть правильно оформленный рекламный пост, например, в телеграм:
Что надо знать рекламному агентству
Агентства, которые обычно выполняют функции посредника между конечным рекламодателем и площадкой, обязаны:
- Зарегистрироваться у ОРД как посредники.
- Передать отчет о размещенной рекламе. Даже если заказчик не делегировал эту функцию, отчет все равно нужно подавать «от себя».
- А если рекламодатель делегировал через договор агентству получение токена и отчетность, тогда у агентства появляется обязанность зарегистрировать креативы, получить токены и разметить рекламу.
Если размещать рекламу через крупные площадки типа Яндекс. Директа, то эти площадки имеют свои аффилированные ОРД, как мы писали выше. Так что токены они присвоят сами и сами передадут отчет в ОРД.
Главное, что нужно сделать – отделить рекламные аккаунты клиентов и бюджеты друг от друга.
Обязанности оператора рекламной системы
Оператор рекламной системы (попросту, рекламная площадка) – это тот, кто показывает рекламу. Это могут быть гиганты Яндекс и ВКонтакте. А может быть и небольшая площадка.
Оператор должен:
- убедиться в том, что креатив правильно промаркирован: есть надпись «Реклама» и ИНН конечного рекламодателя;
- получить токен у ОРДа;
- внедрить токен в рекламный креатив.
После показа площадке требуется отправить ОРД данные с ИНН рекламодателя, составом рекламы, статистикой, информацией об актах и договорах.
Сделать это нужно будет отдельно по каждому рекламодателю.
Какая будет ответственность
Это статья 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе». Штраф за каждое нарушение:
- для физических лиц: от 2000 до 2500 рублей;
- для юридических лиц: от 100.000 до 500.000 рублей
Выявлением немаркированной рекламы занимаются Роскомнадзор и ФАС.
О сложностях закона и о том, что делать сейчас
Самые большие сложности возникнут у средних и мелких площадок – а это все блогеры, ютуберы, тиктокеры, которые работают с рекламой. Они не могут сейчас получать токены. Так что им приходится обходится маркировкой «Реклама» с указанием рекламодателя.
Роскомнадзор обещает отладить систему контроля рекламы к началу марта 2023 года.
Но это, конечно, далеко не все.
В общем, давайте делать выводы.
Если вы – рекламодатель, то вам надо:
- привести в порядок договоры, указать, кто получает токены и предоставляет информацию в ЕРИР;
- следить, чтобы на рекламных креативах была маркировка «Реклама» и ИНН рекламодателя.
Если вы – агентство, то:
- разделите рекламные аккаунты клиентов и бюджеты;
- приведите в порядок договоры, укажите, кто получает токены и предоставляет информацию в ЕРИР;
- также следите за маркировкой.