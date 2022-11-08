Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Дробление бизнеса

Когда налоговики не признают деятельность в рамках корпорации дроблением

В делах с дроблением налоговики не редко допускают ошибку. Работа в рамках корпорации и дробление единого производственного процесса – совершенно разные вещи. Арбитры это учитывают. Объясняем, когда.

Версия для печати
Когда налоговики не признают деятельность в рамках корпорации дроблением

Пример из судебной практики

Рекламные компании и предприниматели работали под одним брендом. Каждая занималась отдельным видом деятельности.

Бизнес был организован так, что численность сотрудников и объем выручки позволяли компаниям и ИП применять УСН. При этом все участники корпорации находились под общим управлением и помогали друг другу финансово. 

Как налоговики доказывали схему

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Вебинары для бухгалтеров

Бухгалтерам расскажут, как выявить признаки необоснованной налоговой выгоды

Пять лет назад вступила в силу легендарная теперь ст. 54.1 НК РФ Норма стала преемницей практики, сформированной по Постановлению Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 и вызвала волну судебных споров. Рассмотрим эволюцию применения статьи.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Как провести сверку с налоговой по налогам и сборам для перехода на ЕНП

Сверка с налоговой по налогам и сборам — важная процедура для любого налогоплательщика перед переходом с января 2023 года на единый налоговый платеж. Что говорит ФНС об этом мероприятии и как его провести, расскажем в материале.

Как провести сверку с налоговой по налогам и сборам для перехода на ЕНП

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Фиксированные взносы ИП

❗ Мобилизованных ИП освободят от фиксированных взносов без заявления с кодом «СЛПРИЗ»

В период прохождения военной службы (в том числе по мобилизации) ИП не платят фиксированные взносы. Обычно для освобождения нужно заявление, но налоговики сделают все проактивно.

Трудовые отношения

Стало ясно, что делать, если сотрудник отказывается подписывать трудовой договор и хочет работать неофициально

Трудовые отношения возникают, в том числе, при фактическом допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя. Если сотрудник к работе приступил, трудовой договор заключен, хоть даже на бумаге его человек не подписал.

Читать еще