Когда налоговики не признают деятельность в рамках корпорации дроблением

Пример из судебной практики
Рекламные компании и предприниматели работали под одним брендом. Каждая занималась отдельным видом деятельности.
Бизнес был организован так, что численность сотрудников и объем выручки позволяли компаниям и ИП применять УСН. При этом все участники корпорации находились под общим управлением и помогали друг другу финансово.
Как налоговики доказывали схему
Почему инспекция проиграла дело в кассации
Выводы и рекомендации
Как распределить виды деятельности в рамках одной корпорации
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