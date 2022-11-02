Распределение транспортных расходов на остаток товара: нюансы бухучета

Какие виды транспортно-заготовительных расходов подлежат распределению?

Согласно ст. 320 НК РФ, порядок списания расходов на реализацию товаров можно представить в виде схемы:

Расходы, отмеченные зелеными кружочками, полностью списываются в месяце их осуществления. А вот расходы, которые отмечены красными кружочками, можно списывать только в части, относящейся к реализованным товарам. Иными словами, стоимость покупки товара и транспортные расходы по его доставке до места хранения (перепродажи) в конце месяца должны распределяться между реализованными и нереализованными товарами.

В стоимость покупки товаров (их фактическую себестоимость) могут быть включены (п. п. 11, 12 ФСБУ 5/2019):

суммы, уплачиваемые продавцу с учетом всех скидок и накидок (без учета НДС);

затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);

затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (на доработку, сортировку, фасовку, улучшение технических характеристик);

иные зараты.

Покупная стоимость реализованных товаров списывается одним из способов, который должен быть зафиксирован в учетной политике:

по стоимости покупки тех товаров, которые были приобретены раньше по отношению к другим товарам (ФИФО);

по покупной стоимости единицы товара;

по средней стоимости купленных товаров.

К транспортным расходам по доставке товара до места его складирования (перепродажи) могут относиться:

транспортные услуги сторонних организаций;

услуги по погрузке-выгрузке товаров, их сопровождению;

материальные расходы на дооборудование транспортных средств (утепление, фиксирующие стеллажи, защитные материалы и др.);

услуги по краткосрочному хранению товара на ж/д станциях, в речных (морских) портах, аэропортах. Сроки такого хранения должны быть указаны в договоре по транспортировке товара.

С порядком определения суммы транспортных расходов, подлежащих списанию по итогам месяца, подробнее ознакомимся в следующем разделе статьи.

Алгоритм распределения транспортных расходов на остаток товаров

Распределение транспортных расходов между реализованными и нереализованными товарами должны производить только налогоплательщики, которые удовлетворяют сразу 4 признакам:

по правовой форме принадлежат к организациям;

занимаются оптовой и (или) розничной торговлей;

применяют ОСН;

доходы (расходы) учитывают методом начисления.

Остальным налогоплательщикам распределять транспортные расходы не надо.

Также не нужно распределять транспортные расходы, которые по договору реализации были включены в стоимость покупаемых товаров (абзац 3 ст. 320 НК РФ).

Формула распределения транспортных расходов зафиксирована в известной нам ст. 320 НК РФ. Давайте теперь на примере.

Пример

Сумма расходов на транспортировку товаров до места их хранения (перепродажи):

нераспределенных по состоянию на 01.08 — 12 734 руб. без НДС;

осуществленных за август — 57 697 руб. без НДС.

Стоимость покупки товаров:

реализованных за август — 863 128 руб. без НДС;

оставшихся нереализованными на 31.08 — 241 789 руб. без НДС.

Итоги произведенных расчетов:

расходы на транспортировку товаров, подлежащие списанию за август, — 55 018,58 руб.;

расходы на транспортировку, оставшиеся нераспределенными по состоянию на 01.09, — 15 412,42 руб. (12 734 + 57 697 – 55 018,58).

Проводки, отражающие распределение транспортных расходов в бухучете

В бухучете расходы на транспортировку товаров до места хранения (перепродажи) могут быть учтены 2 способами:

в стоимости товара (п. 11 ФСБУ 5/2019, до 2021 года — п. 6 ПБУ 5/01);

в издержках обращения (п. 21 ФСБУ 5/2019, до 2021 года — п. 13 ПБУ 5/01).

Первый способ будет предпочтителен, если включение транспортных расходов в стоимость товара предусмотрено договором. В таком случае в налоговом и бухгалтерском учете (далее — НУ и БУ) не нужно будет заниматься их распределением на остаток товаров. А значит, разница между НУ и БУ транспортных расходов будет отсутствовать.

При выборе последнего варианта расходы на транспортировку могут быть списаны:

в полном объеме в месяце их фактического осуществления (п. 9 ПБУ 10/99);

в части, приходящейся на реализованные товары.

Способ списания расходов на транспортировку товаров, указанный в Методических указаниях по бухучету МПЗ, считается оптимальным. При его использовании не будут возникать разницы между НУ и БУ транспортных расходов. Но он допустим лишь при значительной величине транспортно-заготовительных расходов — более 10% от выручки с продажи товаров.

В любом случае, выбранный вариант списания транспортных расходов должен быть зафиксирован в учетной политике.

Рассмотрим примеры проводок при различных вариантах отражения транспортных расходов в бухучете.

Пример

Для упрощения примера предположим, что на 01.09 по сч. 41, 44 не имеется никаких остатков.

За сентябрь были произведены операции:

приобретен товар на сумму 86 945,00 руб. (в т. ч. НДС 14 490,83 руб.);

расходы на транспортировку товара до места хранения (перепродажи) — 12 642,00 руб. (в т. ч. НДС 2 107 руб.);

реализован товар на сумму 92 769,00 руб.;

списана покупная стоимость реализованного товара:

при учете транспортных услуг в стоимости товара — 56 263,84 руб.;

при отдельном учете транспортных услуг на сч. 44 — 49 121,47 руб.

Операции В стоимости товара (по условиям договора) В издержках обращения В полном объеме В части реализованных товаров Дт Кт Сумма Дт Кт Сумма Дт Кт Сумма Приобретен товар 41 60 72 454,17 41 60 72 454,17 41 60 72 454,17 19 60 14 490,83 19 60 14 490,83 19 60 14 490,83 Отражены расходы на транспортировку товара до места хранения (продажи) 41 60 10 535 44 60 10 535 44 60 10 535 19 60 2 107 19 60 2 107 19 60 2 107 Продан товар 62 90-1 92 769,00 62 90-1 92 769,00 62 90-1 92 769,00 90-3 68 15 461,50 90-3 68 15 461,50 90-3 68 15 461,50 Списана стоимость покупки товаров 90-2 41 56 263,84 90-2 41 49 121,47 90-2 41 49 121,47 Списаны транспортные расходы (по данным БУ) - - - 90-2 44 10 535 90-2 44 7 995,30 = 10 535 – 2 539,70 (остаток транспортных расходов — расчет ниже) Списаны транспортные расходы (по данным НУ) 10 535 Расходы по доставке товаров до места хранения (перепродажи), включенные в стоимость товара по условиям договора, распределению не подлежат и списываются в полном объеме на момент их осуществления 7 142,37 = 10 535 – (10 535 / (49 121,47 + 23 332,70)) × 23 332,70 Отражена разница между БУ и НУ по транспортным расходам - - - 77 68 513,32 = (10 535 (БУ) – 7 968,40 (НУ)) × 20% - - - Стоимость остатка товара на 30.09 41 - 26 755,33 = 72 454, 17 + 10 565 – 56 263,84 41 - 23 332,70 = 72 454,17 – 49 121,47 41 - 23 332,70 = 72 454,17 – 49 121,47 Остаток транспортных расходов на 30.09 44 - - 44 - - 44 - 2 539,70 = (10 535 / (72 454,17 + 23 332,70)) × 23 332,70

Распределение транспортных расходов в 1С

Для того чтобы расходы на транспортировку товара до места складирования (продажи) распределялись в 1С, их нужно учитывать на сч. 44 с обязательным указанием статьи затрат «Транспортные расходы». Благодаря такой пометке программа сможет отыскать нужные транспортные расходы и распределить их по остатку товаров, учтенных на сч. 41. Распределяются расходы с помощью регламентной операции «Закрытие месяца».

Следует отметить, что в 1С изначально запрограммировано одинаковое распределение транспортных расходов как в НУ, так и в БУ. Поэтому если в учетной политике зафиксировано, что распределение транспортных расходов в БУ не ведется, то придется обращаться к службе поддержки организации, обслуживающей 1С, и просить о доработке учетной программы. В частности, о разработке функции отдельного учета транспортных расходов в НУ и БУ.

Еще один момент. Пользователи 1С могут по ошибке учесть в статье затрат «Транспортные расходы» расходы по транспортировке реализованного товара до покупателя. Вот этого делать не нужно. Эти расходы относятся к косвенным и должны быть списаны в месяце их осуществления. Распределению они не подлежат. Чтобы 1С ошибочно не распределила их, в статье затрат ставьте не «Транспортные расходы», а «Прочие». Только тогда они будут списаны учетной программой при закрытии месяца в полном объеме.

Итоги

В торговых организациях, применяющих ОСН, распределение транспортных расходов необходимо для определения той части расходов, которую можно списать в счет уменьшения налога на прибыль. Распределению подлежат только расходы на транспортировку товара до места его складирования (перепродажи). Сумма списываемых на уменьшение налога на прибыль расходов на транспортировку определяется на основании процентного соотношения между реализованными и нереализованными товарами. Остальные расходы (кроме стоимости покупки товара) списываются в полном объеме в месяце их осуществления.