Изменился порядок составления плана ФХД федеральных учреждений

План ФХД содержит показатели поступлений и выплат на текущий финансовый год и плановый период. Учреждение формирует информацию о помесячной детализации показателей поступлений и выплат, включенных в план, в сведениях о поступлениях и выплатах.
Учреждение составляет проект плана ФХД путем:
- уточнения (при необходимости) показателей поступлений и выплат планового периода, содержащихся в утвержденном плане;
- формирования планируемых показателей поступлений и выплат второго года планового периода.
Срок подготовки проекта плана устанавливает орган – учредитель. Этот срок теперь не увязан с формированием проекта федерального закона о федеральном бюджете.
В свою очередь, срок уточнения проекта плана ФХД не увязан с принятием закона о федеральном бюджете Госдумой, достаточно соглашения о предоставлении субсидий (грантов).
Органу–учредителю не обязательно составлять в информационной системе проект госзадания и проект соглашений о предоставлении субсидий из бюджета, чтобы довести учреждению сведения об объемах финансового обеспечения для разработки проекта плана ФХД.
Срок утверждения плана больше не привязан к дате заключения соглашения о субсидиях. Учредитель вправе установить его самостоятельно.
Главное – план должен быть утвержден до начала очередного финансового года.
Если у бюджетного учреждения на последнюю отчетную дату бухгалтерской отчетности, предшествующую дате утверждения плана ФХД (внесения изменений в план), есть просроченная кредиторская задолженность, план утверждает уполномоченное лицо органа–учредителя.
Показатели плана ФХД по выплатам после внесения в них изменений не могут превышать объем плановых поступлений с учетом остатка на начало текущего финансового года.
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат текущего финансового года уточняются в части размера принятых и неисполненных на начало текущего финансового года обязательств после составления и утверждения учреждением годовой бухгалтерской отчетности.
При изменении показателей поступлений в очередном финансовом году и в соответствующем году планового периода более чем на 20% по сравнению с отчетным годом, органу – учредителю направляется информация о причинах изменений.
В ряд обоснований, например, плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности, по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат включена графа с суммой за пределами планового периода.
Также в обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям добавлен справочный раздел, который показывает соотношение плановых показателей и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах.