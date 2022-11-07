Изменился порядок составления плана ФХД федеральных учреждений

План ФХД содержит показатели поступлений и выплат на текущий финансовый год и плановый период. Учреждение формирует информацию о помесячной детализации показателей поступлений и выплат, включенных в план, в сведениях о поступлениях и выплатах.

Учреждение составляет проект плана ФХД путем:

уточнения (при необходимости) показателей поступлений и выплат планового периода, содержащихся в утвержденном плане;

формирования планируемых показателей поступлений и выплат второго года планового периода.

Срок подготовки проекта плана устанавливает орган – учредитель. Этот срок теперь не увязан с формированием проекта федерального закона о федеральном бюджете.

В свою очередь, срок уточнения проекта плана ФХД не увязан с принятием закона о федеральном бюджете Госдумой, достаточно соглашения о предоставлении субсидий (грантов).

Органу–учредителю не обязательно составлять в информационной системе проект госзадания и проект соглашений о предоставлении субсидий из бюджета, чтобы довести учреждению сведения об объемах финансового обеспечения для разработки проекта плана ФХД.

Срок утверждения плана больше не привязан к дате заключения соглашения о субсидиях. Учредитель вправе установить его самостоятельно.

Главное – план должен быть утвержден до начала очередного финансового года.

Если у бюджетного учреждения на последнюю отчетную дату бухгалтерской отчетности, предшествующую дате утверждения плана ФХД (внесения изменений в план), есть просроченная кредиторская задолженность, план утверждает уполномоченное лицо органа–учредителя.

Показатели плана ФХД по выплатам после внесения в них изменений не могут превышать объем плановых поступлений с учетом остатка на начало текущего финансового года.

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат текущего финансового года уточняются в части размера принятых и неисполненных на начало текущего финансового года обязательств после составления и утверждения учреждением годовой бухгалтерской отчетности.

При изменении показателей поступлений в очередном финансовом году и в соответствующем году планового периода более чем на 20% по сравнению с отчетным годом, органу – учредителю направляется информация о причинах изменений.

В ряд обоснований, например, плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности, по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат включена графа с суммой за пределами планового периода.

Также в обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям добавлен справочный раздел, который показывает соотношение плановых показателей и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах.

См. приказ Минфина от 07.09.2022 № 136н.