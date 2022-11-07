Некоммерческие организации

Изменился порядок составления плана ФХД федеральных учреждений

С плана ФХД на 2022 год добавлена строка для показателей по КВР 880 «Специальные расходы», приведена примерная форма обоснования выплат по этому коду. Остальные изменения применяются при составлении плана ФХД федерального бюджетного и автономного учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

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Изменился порядок составления плана ФХД федеральных учреждений
Иллюстрация: cottonbro/pexels

План ФХД содержит показатели поступлений и выплат на текущий финансовый год и плановый период. Учреждение формирует информацию о помесячной детализации показателей поступлений и выплат, включенных в план, в сведениях о поступлениях и выплатах.

Учреждение составляет проект плана ФХД путем:

  • уточнения (при необходимости) показателей поступлений и выплат планового периода, содержащихся в утвержденном плане;
  • формирования планируемых показателей поступлений и выплат второго года планового периода.

Срок подготовки проекта плана устанавливает орган – учредитель. Этот срок теперь не увязан с формированием проекта федерального закона о федеральном бюджете.

В свою очередь, срок уточнения проекта плана ФХД не увязан с принятием закона о федеральном бюджете Госдумой, достаточно соглашения о предоставлении субсидий (грантов).

Органу–учредителю не обязательно составлять в информационной системе проект госзадания и проект соглашений о предоставлении субсидий из бюджета, чтобы довести учреждению сведения об объемах финансового обеспечения для разработки проекта плана ФХД.

Срок утверждения плана больше не привязан к дате заключения соглашения о субсидиях. Учредитель вправе установить его самостоятельно.

Главное – план должен быть утвержден до начала очередного финансового года.

Если у бюджетного учреждения на последнюю отчетную дату бухгалтерской отчетности, предшествующую дате утверждения плана ФХД (внесения изменений в план), есть просроченная кредиторская задолженность, план утверждает уполномоченное лицо органа–учредителя.

Показатели плана ФХД по выплатам после внесения в них изменений не могут превышать объем плановых поступлений с учетом остатка на начало текущего финансового года.

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат текущего финансового года уточняются в части размера принятых и неисполненных на начало текущего финансового года обязательств после составления и утверждения учреждением годовой бухгалтерской отчетности.

При изменении показателей поступлений в очередном финансовом году и в соответствующем году планового периода более чем на 20% по сравнению с отчетным годом, органу – учредителю направляется информация о причинах изменений.

В ряд обоснований, например, плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности, по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат включена графа с суммой за пределами планового периода.

Также в обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям добавлен справочный раздел, который показывает соотношение плановых показателей и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах.

См. приказ Минфина от 07.09.2022 № 136н.

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