Применяем нелинейный метод начисления амортизации: практический пример

Порядок применения нелинейного метода

Ст. 259 НК предлагает два варианта определения износа. Выбор того или иного варианта требуется прописать в учетной политике компании.

Рассматриваемый в этой статье вариант характеризуется вычислением износа по сформированной на основании срока полезного использования группе, а не по каждому инвентарному номеру.

При этом его нельзя применять к объектам из 8, 9 и 10-й групп по:

зданиям;

НМА;

сооружениям;

передаточным устройствам;

объектам, используемым при поиске углеводородного сырья на новом морском месторождении.

Принадлежность к той или иной категории определяется на основании п. 3 ст. 258 НК и постановления Правительства от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Этот вариант вычисления износа также позволяет использовать амортизационную премию для минимизации первоначальной стоимости.

Основные формулы, необходимые для расчета амортизации

Остаточная стоимость= Первоначальная (восстановленная) стоимость * (1-0,01 * на норму амортизации)ª, где a — это количество полных месяцев начисления износа по основному средству (п. 1 ст. 257 НК).

Норму амортизации определяйте по амортизационной группе:

Важно! Амортизацию ОС можно начислять с учетом повышающего коэффициента. В этом случае срок полезного использования актива уменьшается. Одновременно к норме амортизации можно применять только один повышающий коэффициент.

Пример применения нелинейного метода

1. Компания закупила 13 марта два транспортных средства (далее ТС).

Период эксплуатации ТС — 60 месяцев.

Первоначальная стоимость (далее ПС) автомобиля — 450 000 за одно ТС.

Алгоритм действий для расчета за апрель:

Смотрим амортизационную группу ТС: это группа 3.

Норма амортизации по ней: 5,6.

СБ по 3-й группе на 1 апреля: 450 000 + 450 000 = 900 000.

Износ по 3-й группе за апрель: 900 000 * 5,6/100 = 50 400.

2. Компания приобрела 15 апреля три компьютера.

Период эксплуатации компьютеров — 36 месяцев.

ПС компьютеров — 55 000 рублей за каждый

Алгоритм действий для расчета за май:

Смотрим амортизационную группу компьютеров: это группа 2.

Норма амортизации компьютеров: 8,8.

СБ по 2-й группе на 1 мая: 55 000 + 55 000 + 55 000 = 165 000.

СБ по 3-й группе на 1 мая: 900 000 – 50 400 = 849 600.

Износ по 2-й группе за май: 165 000 * 8,8/100 = 14 520.

Износ по 3-й группе за май: 849 600 * 5,6/100 = 47 578.

3. В мае компания стала собственником небольшого помещения складского типа, находящегося в туристско-рекреационной зоне. Кроме того, 30 мая одно из ТС было снято с учета в ГИБДД.

Период эксплуатации здания — 240 месяцев.

ПС здания — 1 500 000.

По учетной политике компании повышающий коэффициент — 1,5 (подп. 3 п. 1 ст. 259.3 НК).

Алгоритм действий для расчета за июнь:

Смотрим амортизационную группу здания: 7-я группа.

Норму амортизации здания: 1,95 (норма по НК 1,3, увеличенная на повышающий коэффициент 1,5).

СБ по 2-й группе на 1 июня: (55 000 + 55 000 + 55 000) – 14 520= 150 480;

Остаточная стоимость выбывшего ТС 3-й амортизационной группы:

450 000 * (1-0,01 * 5,6)¹ = 424 800.

СБ по 3-й группе на 1 июня: 849 600 – 47 578 – 424 800 = 377 222.

СБ по 7-й группе на 1 июня: 1 500 000.

Износ по 2-й группе за июнь: 150 480 * 8,8/100 = 13 242.

Износ по 3-й группе за июнь: 424 800 * 5,6/100 = 23 789.

Износ по 7-й группе за июнь: 1 500 000 * 1,95/100 = 29 250.

4. В июне произведена модернизация здания — 120 000, приобретено одно ТС стоимостью 550 000, продан один компьютер.

Алгоритм действий для расчета за июль:

Остаточная стоимость выбывшего компьютера 2-й группы:

55 000 * (1-0,01 * 8,8)² = 45 746.

СБ по 2-й группе: 150 480 – 13 242 – 45 746 = 91 492.

СБ по 3-й группе: 377 222 – 23 789 + 550 000 = 903 433.

СБ по 7-й группе с учетом модернизации: 1 500 000 – 29 250 + 120 000 = 1 590 750.

Износ за июль по 2-й группе:

91 492 * 8,8/100 = 8 051.

Износ за июль по 3-й группе:

903 433 *5,6 /100 = 50 592.

Износ за июль по 7-й группе:

1 590 750 * 1,5 * 1,3/100 = 31 020.

Итоги

Нелинейный метод начисления амортизации носит более упрощенный характер расчета, т. к. износ рассчитывается по группе объектов, а не отдельно по каждому основному средству. Однако есть случаи, когда нелинейный метод применить невозможно.