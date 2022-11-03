Цифра дня. Про 2 тысячи предприятий

По данным сербского Реестра, в 2022 году переехавшие из РФ зарегистрировали 2321 компанию.
Не менее активно русские мигранты открывают бизнес в Казахстане и многих других республиках бывшего СССР.
Именно столько открыли россияне... в Сербии с начала этого года.
По данным сербского Реестра, в 2022 году переехавшие из РФ зарегистрировали 2321 компанию.
Не менее активно русские мигранты открывают бизнес в Казахстане и многих других республиках бывшего СССР.
ФНС выставила заявку на покупку криптографического шлюза за 4 млн рублей.
Казначейство распространило действие порядка регистрации в ЕИС в сфере закупок корпоративных информационных систем.
Именно столько открыли россияне... в Сербии с начала этого года.
Люди стали чаще расплачиваться зарплатными картами, а не просто снимать деньги с них или переводить на счета в другие банки.
Некоторые категории товаров нужно обязательно маркировать, например одежду, обувь или молочную продукцию. Это касается и упакованной воды. Для воды в упаковке с 01.11.2022 вводится обязательный объёмно-сортовой учёт.
Чтобы избежать двойного налогообложения с Турцией, Малайзией и ОАЭ, Минфин пересмотрит налоговые соглашения с этими странами.
Подчеркну, что списывается на расходы только стоимость не очень дорогих, но служащих более года, времянок.
Если одновременно в одном регионе у предпринимателя есть переплата по НДФЛ, а в другом – недоимка, то ИП ничего бюджету не должен. А если инспекторы считают иначе – надо обращаться в суд. Там помогут.
Сейчас в России карты UnionPay выпускают всего 11 банков.
Несколько коротких историй и советов, пока вы собираете вещи, чтобы поскорее отправиться домой.