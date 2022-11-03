Общество

Цифра дня. Про 2 тысячи предприятий

Именно столько открыли россияне... в Сербии с начала этого года.

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Цифра дня. Про 2 тысячи предприятий

По данным сербского Реестра, в 2022 году переехавшие из РФ зарегистрировали 2321 компанию.

Не менее активно русские мигранты открывают бизнес в Казахстане и многих других республиках бывшего СССР. 

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