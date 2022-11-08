Альтернатива валютным вкладам? Кто выпускает облигации в юанях и стоит ли их покупать

Кто в 2022 году выпустил бонды в юанях

С августа по октябрь 2022 года на облигационном рынке четыре компании разместили семь выпусков облигаций, номинированных в китайских юанях, на общую сумму 31,6 млрд (около 265 млрд рублей):

«Русал» разместил три выпуска на общую сумму 10 млрд юаней;

разместил три выпуска на общую сумму 10 млрд юаней; «Полюс» разместил один выпуск на сумму 4,6 млрд юаней;

разместил один выпуск на сумму 4,6 млрд юаней; «Металлоинвест» разместил два выпуска на общую сумму 2 млрд юаней;

разместил два выпуска на общую сумму 2 млрд юаней; «Роснефть» разместила один выпуск на сумму 15 млрд юаней.

Срок обращения размещенных выпусков находится в диапазоне двух – пяти лет.

Облигации, номинированные в китайских юанях – динамично развивающийся сегмент российского долгового рынка, говорит директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

В октябре объем сделок с такими облигациями составил 5,7 млрд рублей в режиме основных торгов, на их долю пришлось более 9% от общего объема операций с корпоративными облигациями, отмечает он.

«Более 5,4 тысячи частных инвесторов совершили сделки в октябре с юаневыми облигациями, а их доля в обороте этих бумаг составила 21%», – добавил Шевеленков.

Как торгуются бонды в юанях

Пока эмитентами бондов в юанях выступает крупнейший бизнес, имеющий экспортные потоки в Китай, отмечает управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. По его словам, это создает естественную страховку валютных рисков: выручка в юанях позволяет обслуживать валютный долг.

Сейчас бонды торгуются в диапазоне 99–100,2% от номинала, не показывая роста на вторичных торгах, говорит он.

«Наибольший интерес у инвесторов вызвало размещение облигаций „Роснефти“. Это крупнейший выпуск в юанях на сегодняшний день, и, пока нет выпуска ОФЗ в китайской валюте, именно бумаги „Роснефти“ стали бенчмарком для рынка», – отмечает Александров.

Все размещения прошли на фоне высокого спроса со стороны инвесторов, что обеспечило увеличение объемов размещения (в два и более раз по отдельным выпускам) и снижение ставок купонов (в среднем в пределах 5–40 б. п.), отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак.

«Несмотря на турбулентность, наблюдаемую на рынке рублевых облигаций в сентябре и октябре, цены облигаций, номинированных в юанях, были относительно стабильны», – добавляет он.

При этом цены облигаций со сроком обращения два-три года («Русал» и «Металлоинвест») к началу ноября торгуются выше номинала, говорит Ермак.

Доходность по ним находится на уровне 4%. Облигации «Роснефти» торгуются вблизи номинала с доходностью 3,08% годовых. Пятилетние облигации «Металлоинвеста» и «Полюса» торгуются немного ниже номинала с доходностью 3,91% и 4,04% годовых, перечисляет аналитик.

Новые размещения в 2022 году

В перспективе ожидаются новые выпуски в китайской валюте, говорит Шевеленков из Мосбиржи. Это обусловлено взаимными интересами эмитентов и инвесторов, объясняет он. Для эмитентов юаневая ликвидность в ряде случаев может оказаться дешевле рублевой.

А инвесторы, придерживающиеся принципа валютной диверсификации своих портфелей, могут инвестировать юани в предлагаемые инструменты, сохраняя валютный профиль своего портфеля, замечает он.

По мнению портфельного управляющего УК «Тринфико» Юрия Гроссмана, в размещении выпусков в юанях могут быть заинтересованы те компании, которые имеют крупный товарооборот с Китаем или активно наращивают его, ведут расчеты в данной валюте.

Дальнейшие размещения облигаций в юанях ожидаются уже в 2022 году, говорит Ермак. О своих планах разместить такие бумаги в ноябре уже заявили «Сегежа Групп» (1 млрд юаней), ЮГК (500 млн юаней) и ЕАБР (1,5 млрд юаней).

По мнению Гроссмана, новыми эмитентами могут стать компании-экспортеры, которые получают или планируют получать в дальнейшем часть своей выручки в юанях.

Насколько бонды в юанях ликвидны и привлекательны для инвестирования

Спрос на облигации в юанях в первую очередь формируют коммерческие банки, объясняет Александров. Вместе с перераспределением экспортных и импортных потоков на восток в российских банках стали накапливаться остатки в юанях, которые необходимо размещать.

При этом у банков ограничен доступ к оншорному рынку Китая, то есть покупка евробондов в юанях затруднена.

«В итоге практически единственным вариантом размещения ликвидности становится покупка облигаций крупнейших российских эмитентов», – считает он.

Параллельно интерес к таким бондам проявляют и частные инвесторы по аналогичным причинам, добавляет Александров.

«На фоне инфраструктурных рисков доллара и евро юань становится ключевой валютой для защиты от девальвации рубля, но альтернатив для его вложений практически нет», – замечает он.

По его словам, все прошедшие размещения были рыночными, в них достаточно ликвидности для нормальной торговли.

Текущее поведение инвесторов больше похоже на поведение с рублевыми облигациями, чем с долларовыми евробондами, говорит Гроссман из УК «Тринфико».

«Все облигации, номинированные в юанях, сейчас выпускаются в российском законодательстве и свободно обращаются на Мосбирже. Это очень удобно и гораздо более безопасно с точки зрения инфраструктурных рисков (за исключением риска концентрации)», – объясняет он.

Выпуски в юанях можно считать достаточно ликвидными, этому способствуют и факт их размещения на бирже, и наличие маркетмейкеров, а также продолжающаяся дедолларизация.

«Хотя есть и риск дальнейшего снижения интереса к инструментам в юане, а значит, и уменьшения их ликвидности», – не исключает он.

Облигации в юанях как альтернатива валютным вкладам

Номинированные в юанях облигации стали хорошей альтернативой валютным вкладам, говорит Ермак из БК «Регион». По вкладам в юанях ставки депозитов не превышают 1,5–2% годовых, а в валютах «недружественных стран» ставки нулевые или даже необходимо заплатить комиссию банку, отмечает он.

«Таким образом, доход по корпоративным облигациям в юанях в полтора-два раза превышает доход по вкладам», – подчеркивает эксперт.

Ставки по валютным вкладам, в том числе по вкладам в юанях, сейчас существенно ниже, чем доходности по бондам, номинированным в этой валюте, подтверждает Гроссман. Кроме того, облигации можно продать, сохранив накопленный доход.

«Забрать вклад досрочно без потери процентов обычно сложнее, поэтому однозначно да, это неплохая альтернатива», – говорит аналитик.

Однако люди пока не ассоциируют юань с надежными валютами, к которым можно привязывать свои сбережения, продолжает он.

«Большинство за многие годы привыкло использовать доллары и евро в данных целях», – объясняет Гроссман.

Для частных инвесторов облигации в юанях стали альтернативой валютным депозитам, согласен Александров из ИК «Иволга Капитал». На рынке все еще довольно мало предложений со стороны банков, а доходности по ним, как правило, ниже 2,5%, замечает он.

«Однако бонды – это не прямая альтернатива депозиту. Облигации могут упасть в цене в случае волатильности или роста валютных ставок в экономике, тогда как деньги на вкладе защищены от этого риска», – предупреждает эксперт.

Так что, если волатильность тела долга неприемлема для инвестора и он не готов ждать до погашения, вклад будет для него более предпочтительным выбором, подчеркивает он.

Главное достоинство облигаций в юанях – возможность диверсификации по валютам, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«Объем предложения облигаций в юанях, скорее всего, будет расти: компании будут замещать бонды в „недружественных валютах“. Это создаст возможности диверсификации облигационного портфеля в юанях, что позволит снизить риски при создании портфеля бондов в данной валюте», – поясняет он.

Облигации в юанях также могут позволить получить доходность выше, чем по вкладам, однако и риск будет выше, добавляет он. Помимо этого, наличие облигаций в юанях может привести к росту интереса к российскому рынку со стороны китайских инвесторов, что будет поддерживать данные бумаги, замечает аналитик.

Стоит ли инвесторам вкладываться в бонды в юанях

На рынок с облигациями в юанях в настоящее время выходят компании с высоким кредитным качеством, то есть с минимальными кредитными рисками при покупке облигаций до их погашения, говорит Ермак.

При их продаже на вторичном рынке до срока погашения облигаций остается рыночный риск, то есть риск снижения цены ниже номинала, предупреждает он.

«Кроме того, прогнозировать курсы валют на момент погашения облигаций также достаточно затруднительно», – отмечает эксперт.

В то же время инвестировать в облигации в юанях в качестве альтернативы вклада, безусловно, целесообразно, полагает он.

По словам Гроссмана, на данные облигации могут ориентироваться инвесторы со средним и длинным горизонтами планирования, желающие защитить свои средства от волатильности рубля и при этом не нести инфраструктурные и санкционные риски, связанные с долларом и евро.

При инвестициях в облигации в юанях нужно понимать, что те ставки, которые сформировались в России, существенно ниже ставок по аналогичным бондам за ее пределами, говорит Александров.

«Так вышло из-за недостатка предложения инструментов в юанях и переизбытка спроса в этой валюте. При этом годовая ставка кредитования для первоклассных заемщиков (LPR) в Китае составляет 3,65%, то есть российские заемщики занимают фактически под ключевую ставку», – объясняет он.

По мере развития рынка и выхода большего числа эмитентов ставки, скорее всего, вырастут, полагает он.

«Я бы дождался роста предложения инструментов в китайской валюте, прежде чем принимать инвестиционные решения», – советует эксперт.