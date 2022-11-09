Ведение бизнеса

Кто-то сейчас покупает франшизу? Почему кризис – время для роста бизнеса

Уход из России в 2022 году многих зарубежных торговых марок, таких как Adidas, H&M, Zara, IKEA, McDonald’s, Apple и других, освободил российский рынок и оставил большое количество специалистов в управлении или топ-менеджменте без дохода.

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Кто-то сейчас покупает франшизу? Почему кризис – время для роста бизнеса
Иллюстрация: Susan Gold/unsplash

Кризис это не только регресс экономики, но и возможность расширения бизнеса.

В поисках альтернативного способа заработка люди смотрят на сферу франчайзинга, имея на то сразу несколько причин.

Преимущества франчайзинга

Во-первых, в настоящее время франчайзи освобождены от арендного договора помещения, которые полностью соответствуют требованиям франшиз.

Далее, те сетевые бизнесы, которые сейчас не сокращают продажи, делают для потенциальных покупателей своей франшизы более выгодные предложения, например, скидки на паушальный взнос (сумма, за которую предприниматель передает права на использование бренда, товарного знака и технологий производства). Все это снижает расходы на запуск.

Кроме того, одно из преимуществ франчайзинга – это возможность удаленной работы, актуальной в последние годы, когда часть людей перестали быть привязанными к конкретному месту жительства.

Наконец, приобретение франшизы в кризисное время – это действенный способ уберечь деньги от инфляции, затратив при этом меньшую сумму, чем на аналогичную покупку до кризиса. При этом, такой способ сохранения денег обойдется значительно дешевле затрат на крупное движимое или недвижимое имущество.

Несколько практических выводов

Обращаясь к опыту пандемии двухлетней давности, мы видим, что во время локдауна 80% крупных компаний российского рынка сократили свои отделы продаж и расходы на расширение, многие из них полностью перестали продавать франшизу. Сами продажи упали на 50%, а спрос на приобретение франшизы упал на 35%.

Получается, что ниша продаж в 30% осталась свободной, а рынок франшизы освободился на 45%.

Например, те компании, которые продолжили продажи франшизы в период пандемии, достигли рекордных для них показателей. 

Из практики: «ЧебурекМИ» в августе 2020 года продала 45 франшиз, «ПивКо» продала в том же месяце 42 франшизы и это только за один месяц. Именно в июле-августе 2020 года множество маленьких компаний вышли на совершенно новый для себя уровень.

Что сейчас со спросом на франшизу

Однако те сетевые бизнесы, которые уволили менеджеров по продажам, перестали тратить деньги на рекламу франшизы, собственноручно остановили свое расширение и рост на весь период кризиса.

На сегодняшний день наше агентство, сопровождая 107 франчайзинговых компаний, снова видит урезание расходов у крупных брендов. Общая статистика показывает, что в настоящий момент около 60% бизнесов с собственной франшизой сократили отделы продаж или совсем уволили менеджеров по продажам, а 75% компаний, которые ранее активно продвигали свою франшизу на различных площадках, т. е. рекламировали ее в Яндексе или проплачивали каталоги франшиз, перестали это делать.

Сейчас спрос на франшизу, как и в пандемию, упал не настолько, насколько сетевые бизнесы сократили предложение. Если посмотреть запросы «купить франшизу» в Wordstat, то их количество уменьшилось на 15 – 20%, в то время как 60 – 75% компаний перестали рекламировать или вообще продавать франшизу.

Такой дисбаланс спроса и предложения, характерный для кризисного времени, дает реальную возможность расширения небольшого или нового на рынке бизнеса.

Люди в поисках стабильного дохода и наименьших для себя рисков вложения денег обращаются именно к тем компаниям, которые грамотно упаковали свою франшизу для продажи и продолжили путь роста.

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Кто-то сейчас покупает франшизу? Почему кризис – время для роста бизнеса

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